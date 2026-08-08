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¿Cómo estará el clima en Lima hoy 8 de agosto? Revisa el pronóstico de Senamhi por distritos

La jornada comenzará con cielo nublado en varios sectores, aunque las condiciones cambiarán conforme avance el día.

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El clima en Lima Metropolitana presentará una jornada con temperaturas templadas y variaciones en el cielo durante este sábado 8 de agosto, según el pronóstico del Senamhi. Las condiciones serán diferentes entre Lima Este y Lima Oeste/Callao, con temperaturas que llegarán hasta los 25 °C en algunos sectores.

En Lima Este, se espera una temperatura máxima de 25 °C y mínima de 17 °C. El cielo estará nublado durante las primeras horas de la mañana y cambiará progresivamente a condiciones parcialmente nubladas y con nubes dispersas durante el día, para volver a presentar cielo nublado hacia la tarde.

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La información horaria muestra que la temperatura en esta zona podría ubicarse alrededor de los 20 °C a las 7 a. m., subir a 23 °C a las 10 a. m. y alcanzar aproximadamente 26 °C durante las primeras horas de la tarde, antes de descender ligeramente hacia las 4 p. m.

Esta previsión comprende sectores de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, dentro de la zona denominada Lima Este.

¿Cómo estará Lima Oeste y Callao?

En Lima Oeste y Callao, el Senamhi pronostica una máxima de 24 °C y mínima de 21 °C. La mañana comenzará con cielo nublado, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia el mediodía, cuando podrían presentarse nubes dispersas. Para la tarde se prevé nuevamente cielo nublado, con tendencia a ráfagas de viento.

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En esta zona, las temperaturas serán más estables: alrededor de 19 °C a las 7 a. m., 23 °C a las 10 a. m., 25 °C a la 1 p. m. y cerca de 23 °C a las 4 p. m.

El pronóstico comprende Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú y Ventanilla, además de los sectores de Lima Metropolitana correspondientes a la zona oeste.

¿Qué pasará en Lima durante el día?

Las imágenes del pronóstico muestran que tanto Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur tendrán una evolución similar: cielo cubierto o nublado durante las primeras horas, con mayor presencia de brillo solar entre media mañana y la tarde.

En Lima Norte, la temperatura pasará de 20 °C a las 7 a. m. a 26 °C durante la tarde. En Lima Centro, oscilará entre 19 °C y 25 °C, mientras que Lima Sur tendrá un comportamiento más fresco, con valores entre 18 °C y 23 °C.

De esta manera, el panorama para este sábado estará marcado por mañanas nubladas y una progresiva aparición del sol durante el día, aunque las condiciones volverán a tornarse más nubladas hacia algunas horas de la tarde.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo está afectando El Niño Costero al invierno en Lima?

El invierno de 2026 está presentando temperaturas más altas de lo habitual en Lima y la costa peruana, una condición que está relacionada con el actual El Niño Costero. De acuerdo con el último comunicado oficial del ENFEN, publicado el 17 de julio, el fenómeno continúa bajo estado de Alerta de El Niño Costero y se prevé que persista, por lo pronto, hasta abril de 2027. Además, la comisión señala que existe una mayor probabilidad de que mantenga una magnitud fuerte, sin descartar que alcance una intensidad extraordinaria hacia finales de este año.

El impacto ya se refleja en el comportamiento de las temperaturas. Para el trimestre julio-setiembre, el ENFEN prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy por encima de sus valores habituales en toda la costa peruana. Esto ayuda a explicar por qué Lima está atravesando un invierno con jornadas más templadas, mayor presencia de brillo solar y temperaturas que pueden sentirse poco propias de la estación.

¿Por qué Lima está teniendo un invierno más cálido?

El calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano es uno de los principales factores. Senamhi ya había advertido, en su pronóstico para junio-agosto, que las condiciones oceánicas cálidas asociadas a El Niño Costero favorecerían temperaturas entre normales y superiores a lo habitual, con mayor consistencia en la costa.

En Lima, esto puede traducirse en un invierno menos frío de lo esperado. Las temperaturas máximas pueden elevarse durante las horas centrales del día, mientras que las mañanas y noches todavía pueden presentar humedad, nubosidad y sensación de frío, especialmente cerca del litoral. Por ello, que haya días con brillo solar no significa que el invierno haya desaparecido: se trata de un comportamiento térmico atípico dentro de la estación.

El escenario también coincide con los pronósticos recientes del Senamhi para Lima Metropolitana, que vienen mostrando jornadas con temperaturas cercanas o superiores a los 20 °C y episodios de brillo solar, alternados con nubosidad, viento y lloviznas.

¿El Niño Costero significa que Lima tendrá lluvias fuertes?

El pronóstico del ENFEN para julio-setiembre señala que el aumento de temperaturas será generalizado en la costa, mientras que las lluvias de normales a superiores a lo habitual se concentran principalmente en la costa norte, donde podrían registrarse episodios localizados.

Para Lima, por tanto, el principal efecto que se viene observando durante este invierno está relacionado con el comportamiento inusualmente cálido de las temperaturas, más que con la llegada de lluvias intensas. Esto es importante porque El Niño Costero no produce exactamente los mismos efectos en todas las regiones del país.

El ENFEN también advierte que el escenario deberá seguirse de cerca ante la próxima temporada de lluvias, prevista entre setiembre de 2026 y abril de 2027, debido a la continuidad de El Niño Costero y al desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central.

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