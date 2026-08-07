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Perú vs Venezuela 1-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ por fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El equipo de Marcello Bencardino mostró lucha y buen juego, pero la falta de contundencia en momentos claves no le permitió lograr su segunda victoria. Su siguiente rival es México

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El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

Perú perdió 3 sets a 1 ante Venezuela en San Felipe (Chile) por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Es la primera caída de las peruanas luego de arrancar ganando a Túnez. Ahora debe pensar en su próximo rival, México.

El encuentro estuvo muy peleado por ambos equipos, pero la contundencia de las ‘llaneras’ se impuso en el marcador: 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25. Así, las vigentes campeonas sudamericanas, lograron su primera victoria en la clasificación.

El Perú vs México se llevará a cabo este sábado 8 de agosto desde las 13:00 horas de nuestro país. Será un choque clave para la escuadra de Marcello Bencardino.

20:11 hsAyer

¡Final del partido! Perú perdió el cuarto set 25-20 ante Venezuela y no logró llevar el encuentro al quinto set. Al final fue un 3-1 a favor de las venezolanas.

20:05 hsAyer

Cuarto set: Perú tuvo un error no forzado y dejó a Venezuela a un paso de ganar el juego. 24-19.

19:58 hsAyer

Cuarto set: Perú no se rinde. Descontó sobre Venezuela. La ‘vinotinto’ derrota 19-17 a las peruanas.

19:56 hsAyer

Cuarto set: Funciona el bloque de Perú y consigue el empate. 15-15 frente a Venezuela.

19:52 hsAyer

Cuarto set: Perú no logra mantener el ritmo para igualar a Venezuela. De todas formas, no baja los brazos. Las venezolanas vienen ganando 14-11.

19:48 hsAyer

Cuarto set: Venezuela sacó importante ventaja sobre Perú. La ‘vinotinto’ se impone 10-5 ante la escuadra nacional.

19:43 hsAyer

¡Arrancó el cuarto set! Perú está obligado a ganar este juego para llevar el partido al quinto set contra Venezuela. Será todo o nada para el equipo de Marcello Bencardino.

19:39 hsAyer

Venezuela cierra el set y se lo lleva con un marcador de 27 a 25. Así fue el último punto:

Venezuela asegura el tercer set contra Perú con un marcador de 27-25 en el Campeonato Mundial de Vóley Femenino Sub-17. Las jugadoras celebran tras un punto decisivo que les da la ventaja de 2-1 en el partido.
19:38 hsAyer

Venezuela toma la delantera con el marcador 26 a 25.

19:37 hsAyer

El set continúa igualado, 25 a 25. Todo indica que se definirá por diferencia de dos puntos, al menos hasta el 27.

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