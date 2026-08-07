Perú vs Venezuela 1-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ por fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El conjunto peruano cayó 25-20 y logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

Perú perdió 3 sets a 1 ante Venezuela en San Felipe (Chile) por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Es la primera caída de las peruanas luego de arrancar ganando a Túnez. Ahora debe pensar en su próximo rival, México.

El encuentro estuvo muy peleado por ambos equipos, pero la contundencia de las ‘llaneras’ se impuso en el marcador: 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25. Así, las vigentes campeonas sudamericanas, lograron su primera victoria en la clasificación.

El Perú vs México se llevará a cabo este sábado 8 de agosto desde las 13:00 horas de nuestro país. Será un choque clave para la escuadra de Marcello Bencardino.