Perú vs Venezuela 1-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ por fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Perú perdió 3 sets a 1 ante Venezuela en San Felipe (Chile) por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Es la primera caída de las peruanas luego de arrancar ganando a Túnez. Ahora debe pensar en su próximo rival, México.
El encuentro estuvo muy peleado por ambos equipos, pero la contundencia de las ‘llaneras’ se impuso en el marcador: 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25. Así, las vigentes campeonas sudamericanas, lograron su primera victoria en la clasificación.
El Perú vs México se llevará a cabo este sábado 8 de agosto desde las 13:00 horas de nuestro país. Será un choque clave para la escuadra de Marcello Bencardino.
¡Final del partido! Perú perdió el cuarto set 25-20 ante Venezuela y no logró llevar el encuentro al quinto set. Al final fue un 3-1 a favor de las venezolanas.
Cuarto set: Perú tuvo un error no forzado y dejó a Venezuela a un paso de ganar el juego. 24-19.
Cuarto set: Perú no se rinde. Descontó sobre Venezuela. La ‘vinotinto’ derrota 19-17 a las peruanas.
Cuarto set: Funciona el bloque de Perú y consigue el empate. 15-15 frente a Venezuela.
Cuarto set: Perú no logra mantener el ritmo para igualar a Venezuela. De todas formas, no baja los brazos. Las venezolanas vienen ganando 14-11.
Cuarto set: Venezuela sacó importante ventaja sobre Perú. La ‘vinotinto’ se impone 10-5 ante la escuadra nacional.
¡Arrancó el cuarto set! Perú está obligado a ganar este juego para llevar el partido al quinto set contra Venezuela. Será todo o nada para el equipo de Marcello Bencardino.
Venezuela cierra el set y se lo lleva con un marcador de 27 a 25. Así fue el último punto:
Venezuela toma la delantera con el marcador 26 a 25.
El set continúa igualado, 25 a 25. Todo indica que se definirá por diferencia de dos puntos, al menos hasta el 27.