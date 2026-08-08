Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 8 de agosto.

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Hoy, sábado 8 de agosto, la jornada presenta emocionantes partidos que nadie quiere perderse: Alianza Lima visitará a Sport Boys en el Nacional, Perú buscará levantarse frente México en el Mundial Sub 17 de vóley, Boca Juniors hará lo suyo frente Vélez, Barcelona y Real Madrid tendrán amistosos, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ buscarán defender el lideraro ante los ‘rosados’ que llegan en buen momento y se ilusionan con un torneo internacional. El equipo de Pablo Guede saldrá con todo para mantener el invicto y al frente tendrá a exjugadores que pone interesante la contienda.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva captarán todos los reflectores por su pasado y polémicas salidas de Matute. ‘Aladino’ se metió a la lista de convocados tras superar lesión y debutará con la ‘misilera’ en la Liga 1.

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Los 'blanquiazules' visitarán a los 'rosados' en el estadio Nacional por la fecha 4. (L1 Max)

Por su lado, Perú buscará reencontrarse con el triunfo ante México tras la dura caída frente Venezuela por 3-1 en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘bicolor’ necesita seguir sumando puntos en el Grupo B para seguir en carrera de cara a los octavos de final.

La escuadra mexicana afronta su enfrentamiento con el combinado nacional impulsada por el recuerdo reciente de una victoria que marcó su debut en el torneo: el triunfo sobre la ‘vinotinto’, actual campeona sudamericana de la categoría.

La selección peruana intentará extender su buen inicio en el Mundial Sub 17 tras superar a Túnez, mientras Venezuela afrontará el duelo con la necesidad de sumar sus primeros puntos. (Volleyball World)

Partidos de Liga 1 Perú

- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio complejo deportivo Juan Pablo II / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional de Lima / L1 MAX)

Partidos del Mundial Sub 17 de vóley

- Turquía vs. Egipto (13:00 horas / VBTV)

- Brasil vs. Argentina (13:00 horas / VBTV)

- Perú vs. México (13:00 horas / Latina Televisión, VBTV)

- China Taipéi vs. Puerto Rico (13:00 horas / VBTV)

- Tailandia vs. República Checa (16:00 horas / VBTV)

- Croacia vs. España (16:00 horas / VBTV)

- Túnez vs. Filipinas (16:00 horas / VBTV)

- República Dominicana vs. Argelia (16:00 horas / VBTV)

- Chile vs. Estados Unidos (19:00 horas / VBTV)

- Japón vs. Polonia (19:00 horas / VBTV)

- China vs. Venezuela (19:00 horas / VBTV)

- Italia vs. Corea del Sur (19:00 horas / VBTV)

Partidos de Liga 2 Perú

- Sport Huancayo 2 vs Santos (13:00 horas / +Bicolor)

- ADA Jaén vs Llacuabamba (15:15 horas / +Bicolor)

Partidos amistosos internacionales

- Juventus vs Inter (12:45 horas / DAZN, Sport 1)

- Chelsea vs AC Milan (12:45 horas / Claro Sports, Zapping, Claro TV+)

- Manchester United vs PSG (15:00 horas / MUTV, beIN Sports)

- Ferencváros vs Real Madrid (17:15 horas / DirecTV Sports, ESPN)

- Barcelona vs Nottingham Forest (19:30 horas / TV3, Sport TV 4, Sky Go)

- Udinese vs Barcelona (15:30 horas / TV3, Sport TV 4, Sky Go)

Partidos de fútbol argentino

- Deportivo Riestra vs Etsudiantes (12:45 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Atlético Tucumán vs Sarmiento (12:45 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Tigre vs River Plate (15:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Boca Juniors vs Vélez (17:15 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Independiente vs Platense (19:30 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Instituto vs Gimnasia y Esgrima (19:30 horas / ESPN Premium, Disney Plus)