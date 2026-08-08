Partidos de hoy, sábado 8 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 8 de agosto, la jornada presenta emocionantes partidos que nadie quiere perderse: Alianza Lima visitará a Sport Boys en el Nacional, Perú buscará levantarse frente México en el Mundial Sub 17 de vóley, Boca Juniors hará lo suyo frente Vélez, Barcelona y Real Madrid tendrán amistosos, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ buscarán defender el lideraro ante los ‘rosados’ que llegan en buen momento y se ilusionan con un torneo internacional. El equipo de Pablo Guede saldrá con todo para mantener el invicto y al frente tendrá a exjugadores que pone interesante la contienda.
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva captarán todos los reflectores por su pasado y polémicas salidas de Matute. ‘Aladino’ se metió a la lista de convocados tras superar lesión y debutará con la ‘misilera’ en la Liga 1.
PUBLICIDAD
Los 'blanquiazules' visitarán a los 'rosados' en el estadio Nacional por la fecha 4. (L1 Max)
Por su lado, Perú buscará reencontrarse con el triunfo ante México tras la dura caída frente Venezuela por 3-1 en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. La ‘bicolor’ necesita seguir sumando puntos en el Grupo B para seguir en carrera de cara a los octavos de final.
La escuadra mexicana afronta su enfrentamiento con el combinado nacional impulsada por el recuerdo reciente de una victoria que marcó su debut en el torneo: el triunfo sobre la ‘vinotinto’, actual campeona sudamericana de la categoría.
Partidos de Liga 1 Perú
- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)
- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio complejo deportivo Juan Pablo II / L1 MAX)
- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional de Lima / L1 MAX)
Partidos del Mundial Sub 17 de vóley
- Turquía vs. Egipto (13:00 horas / VBTV)
- Brasil vs. Argentina (13:00 horas / VBTV)
- Perú vs. México (13:00 horas / Latina Televisión, VBTV)
- China Taipéi vs. Puerto Rico (13:00 horas / VBTV)
- Tailandia vs. República Checa (16:00 horas / VBTV)
- Croacia vs. España (16:00 horas / VBTV)
- Túnez vs. Filipinas (16:00 horas / VBTV)
- República Dominicana vs. Argelia (16:00 horas / VBTV)
- Chile vs. Estados Unidos (19:00 horas / VBTV)
- Japón vs. Polonia (19:00 horas / VBTV)
- China vs. Venezuela (19:00 horas / VBTV)
- Italia vs. Corea del Sur (19:00 horas / VBTV)
Partidos de Liga 2 Perú
- Sport Huancayo 2 vs Santos (13:00 horas / +Bicolor)
- ADA Jaén vs Llacuabamba (15:15 horas / +Bicolor)
Partidos amistosos internacionales
- Juventus vs Inter (12:45 horas / DAZN, Sport 1)
- Chelsea vs AC Milan (12:45 horas / Claro Sports, Zapping, Claro TV+)
- Manchester United vs PSG (15:00 horas / MUTV, beIN Sports)
- Ferencváros vs Real Madrid (17:15 horas / DirecTV Sports, ESPN)
- Barcelona vs Nottingham Forest (19:30 horas / TV3, Sport TV 4, Sky Go)
- Udinese vs Barcelona (15:30 horas / TV3, Sport TV 4, Sky Go)
Partidos de fútbol argentino
- Deportivo Riestra vs Etsudiantes (12:45 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Atlético Tucumán vs Sarmiento (12:45 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Tigre vs River Plate (15:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Boca Juniors vs Vélez (17:15 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Independiente vs Platense (19:30 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
- Instituto vs Gimnasia y Esgrima (19:30 horas / ESPN Premium, Disney Plus)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD