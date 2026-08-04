El periodista Paul Pérez informó del fuerte interés del club 'celeste' por el volante chileno de Millonarios de Colombia. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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Sporting Cristal celebró una victoria crucial ante Juan Pablo II en el estadio Alberto Gallardo, pero la satisfacción por los tres puntos no oculta una preocupación compartida tanto por la directiva como por el comando técnico de Roberto Mosquera: el plantel aún carece de un volante de contención natural tras la salida de Gustavo Cazonatti. La búsqueda del ‘6’ se ha convertido en prioridad absoluta para el club, que aspira a reforzar esa zona con vistas a la lucha por la Liga 1 2026.

La dirigencia ‘celeste’ analiza varias opciones mientras el mercado de pases avanza. En las últimas horas, el nombre de Rodrigo Ureña volvió a instalarse en la agenda gracias a la información del periodista Paul Pérez, quien aseguró que los altos mandos insistirán nuevamente para intentar convencer al mediocampista chileno, actualmente en Millonarios de Colombia, de sumarse al proyecto ‘rimense’.

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“Sporting Cristal hará esfuerzos hoy y a más tardar mañana define quién es el ‘6′. Al futbolista que apunta Sporting Cristal van a intentar, porque saben que es complicado, pero quieren insistir es Rodrigo Ureña”, dijo en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

Sporting Cristal quiere sí o sí a Rodrigo Ureña para luchar por el Torneo Clausura 2026.

El comunicador también agregó que la directiva maneja alternativas en caso de un resultado negativo: “Si es que no se da lo de Rodrigo Ureña porque es complicado, el uruguayo (Francisco) Ginella y un futbolista argentino que juega en la Primera de Argentina, son los plan B y plan C”.

Ahora, el periodista Gustavo Peralta recordó en el mismo espacio digital que Rodrigo Ureña le confesó a su entorno cercano que solo consideraría volver a Perú para jugar en Universitario de Deportes, pero también dejó abierta la puerta a un cambio si la directiva de Sporting Cristal insiste: “El otro día contábamos lo del entorno de Ureña (que solo jugaría en Perú por Universitario), pero cuando vuelvan a insistir…”.

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El caso del ‘Pitbull’ se entrelaza con los movimientos en Millonarios, que acaba de incorporar al volante brasileño Leonai Souza, a pedido del técnico Fabián Bustos, quien ya lo dirigió en Barcelona SC de Ecuador. Este fichaje podría abrir la puerta de salida para el chileno, aunque medios colombianos sostienen que tanto Ureña como Souza podrían coexistir en la medular.

El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

Julio César Uribe sobre interés de Sporting Cristal en Rodrigo Ureña

La postura oficial de Sporting Cristal respecto a la búsqueda del mediocampista la expresó Julio César Uribe, director general de fútbol, quien reconoció el interés por reforzar la posición tras descartar opciones como Pedro Aquino y Wilder Cartagena.

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“Hay que cerrar lo que se está negociando: la posición del ‘6’, que es lo que ha requerido nuestro director técnico. Muchas cosas se hablan y eso se respeta. Nosotros tratamos de hacer las cosas con la forma que corresponde”, acotó.

El ‘Diamante’ evitó referirse directamente a Rodrigo Ureña, pero no escatimó elogios al hablar del perfil buscado: “No es mi función calificar. Yo valoro y respeto a todos los jugadores, pero no me gusta hablar de ellos cuando están en otra institución. Trato de hacer lo mejor para que se distingan y, cuando no están, los respeto”. Sobre Ureña en particular, admitió: “Es un muy buen jugador, no hay ninguna duda, y tiene una posición muy bien ganada en el fútbol nacional e internacional”.

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El comunicado de Sporting Cristal que informa la salida de Gustavo Cazonatti. - créditos: Sporting Cristal

La directiva ‘bajopontina’ prefiere mantener el hermetismo hasta que las negociaciones concluyan. Julio César Uribe lo sintetizó así: “Cuando hayamos concretado las negociaciones, informaremos como corresponde, pero siempre respetando al jugador”.

La urgencia de Sporting Cristal por sumar a un mediocampista de equilibrio obedece a la exigencia de mantener la solidez competitiva en un Torneo Clausura que no permite margen de error.