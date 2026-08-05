Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: “Es un tremendo jugador”

El experimentado entrenador se refirió a la opción de incorporar al volante chileno, que tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del 2027. También habló del presente del cuadro ‘celeste’

El entrenador peruano habló de la chance de sumar al volante chileno al cuadro 'rimense'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)
Guardar

La ausencia de un mediocampista defensivo se ha convertido en uno de los principales problemas de Sporting Cristal en las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026. La partida de Gustavo Cazonatti dejó un vacío difícil de llenar, y desde entonces la directiva ‘celeste’ ha intensificado la búsqueda de un nuevo ‘6’. Entre los nombres que más han circulado en las últimas semanas destaca el de Rodrigo Ureña, quien fue figura clave en el tricampeonato reciente de Universitario de Deportes y actualmente milita en Millonarios de Colombia.

La situación de Ureña no es sencilla, ya que tiene vínculo con los ‘azules’ hasta finales de 2027, lo que complica cualquier negociación inmediata. Sin embargo, la expectativa entre los hinchas creció con los rumores y comentarios en redes sociales, donde muchos esperaban tener al ‘Pitbull’, uno de los mejores jugadores que tuvo la Liga 1 en los últimos años, en el elenco ‘rimense’.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, el entrenador Roberto Mosquera fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Ureña y aprovechó para desdramatizar el ruido mediático. “En las redes un poco más y dicen que Alfredo Quesada ha regresado al fútbol (risas). Acá puede pasar cualquier cosa, la gente por un like pone ‘a Mosquera le creció el pelo’. Entonces, entran todos y al final dicen ‘pero se lo volvió a cortar’”, comentó en el programa L1 Radio.

De pronto, el técnico ‘rimense’ fue enfático al aclarar el punto: “No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador”. Para el estratega, si bien reconoce las cualidades del futbolista chileno, desde Sporting Cristal no se ha avanzado en gestiones concretas para sumarlo como refuerzo.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal.
Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal.

En paralelo, la directiva de Sporting Cristal ha intensificado las gestiones para cerrar cuanto antes la contratación del nuevo mediocentro, a quien esperan definir esta semana. En ese contexto, el uruguayo Francisco Ginella, actualmente en Albion FC, aparecía como la principal alternativa. Empero, no se descartan sorpresas en los próximos días, ya que también se han analizado opciones provenientes del fútbol argentino.

Roberto Mosquera sobre el presente de Sporting Cristal

El presente de Sporting Cristal es un reflejo de la transición que atraviesa el plantel tras los ajustes en el plantel. Roberto Mosquera reconoció que el equipo todavía busca consolidar una identidad de juego que le permita recuperar posiciones en la tabla del Torneo Clausura.

Estamos buscando terminar de conquistar una gradualidad colectiva que nos permita estar en un lugar de la tabla más cómodo para empezar a pensar en el título. La mitad dice que tienen puntaje de descenso y la otra que vamos a campeonar, entonces estamos en el medio”, analizó Mosquera. El entrenador remarcó que el objetivo inmediato es fortalecer la defensa y volver a sumar victorias, aspectos indispensables para aspirar a metas mayores.

En relación a la participación en la Copa Sudamericana 2026, el DT hizo un balance. “¿Red Bull Bragantino? Todos los días juegan con Flamengo, Mineiro, Palmeiras y no es fácil. Es fácil comentar o decir por qué, pero nosotros estamos no contentos porque... no es que pensaba ‘por fin salimos de esto y vamos a meternos en el torneo’. No lo sentimos así. Fuimos a buscar seguir en la Sudamericana, no alcanzó”, contó.

El cuadro peruano no pudo de visita y le dijo adiós al certamen internacional - Crédito: DSports.

El entrenador nacional también destacó que el plantel ‘bajopontino’ ya tiene experiencia en estas instancias. “Ahora estamos en el Torneo Clausura y en la Copa de la Liga, que la ganamos el 2021 cuando se llamaba Bicentenario. Entonces, ya conocemos a los jugadores, su instinto, su forma de pensar. Estamos cambiando muchas cosas”, precisó.

Roberto Mosquera sobre el cambio en su forma de dirigir

Por otro lado, Roberto Mosquera admitió que ha pasado por varios cambios desde sus inicios como entrenador. “Comencé siendo un entrenador muy dogmático y me convertí, después de estar con Markarián, en un entrenador pragmático, que yo creo que es un buen cambio de madurez”, confesó. Para él, esa transformación le permitió aceptar diferentes sistemas de juego y priorizar lo que necesita el equipo en cada momento.

“El jugar bien siempre está en la intención. He dirigido tantos partidos en Sporting Cristal y algunos hemos jugado realmente mal y hemos corrido más para ganarlos”, añadió.

Temas Relacionados

Roberto MosqueraRodrigo UreñaSporting CristalLiga 1Millonariosperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

La selección peruana, comandada por Marcos Blanco, debutará hoy, miércoles 5 de agosto, ante Chile en el torneo que se realiza en Bolivia. Conoce todos los detalles de la competencia

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Carlos Desio elogió a Christian Cueva antes del Sport Boys vs Alianza Lima: “Es un diferente, de lo mejor que vi en Perú”

El entrenador ‘rosado’ llenó de elogios al volante nacional y aseguró que será un jugador clave para el equipo cuando alcance su mejor nivel

Carlos Desio elogió a Christian Cueva antes del Sport Boys vs Alianza Lima: “Es un diferente, de lo mejor que vi en Perú”

Melgar anunció la salida de Mariano Barreda, ocasionando una profunda incomodidad entre los simpatizantes

La marcha de ‘Chicho’, uno de los últimos proyectos surgidos en el ‘león del sur’, levantó una ola de críticas en contra de las autoridades. Las altas exigencias y la escasa confianza lo orillaron a irse

Melgar anunció la salida de Mariano Barreda, ocasionando una profunda incomodidad entre los simpatizantes

Emanuel Herrera no oculta su emoción por Sporting Cristal: “Es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente”

La ‘Maquinaria’ ha recordado con mucho afecto a los simpatizantes ‘rimenses’, que hasta el día de hoy lo siguen aclamando y sueñan con un retorno que sirva para abrochar su retirada

Emanuel Herrera no oculta su emoción por Sporting Cristal: “Es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente”

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Entre el 6 y el 9 de agosto, el campeonato peruano concentrará la expectativa del público con la disputa de varios encuentros clave, con dos clásicos que están en el centro de la atención

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenki Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

Kenki Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

Abogado de Alejandro Toledo presentará nuevo pedido de indulto humanitario para el expresidente “en las próximas horas”

Rafael López Aliaga tendría todo a su favor: Luis Rubio renunció a tiempo y no hubo tachas contra su candidatura

Primer proyecto de Ley busca acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Cuál será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de la República? Este es el monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña relata cómo consiguió los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz: “Tenía miedo”

Naldy Saldaña relata cómo consiguió los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz: “Tenía miedo”

Camila Talavera y Sharon Vergara, exconcursantes de La Bella Luz, revelan que también sufrieron acoso y dueños no hicieron nada

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

Naldy Saldaña asegura que compañeros de La Bella Luz veían el comportamiento del director musical: “Sabían lo que pasaba”

Naldy Saldaña rompe en llanto al recordar la reunión con La Bella Luz tras su denuncia: “Váyanse bien de la casa donde comen”

DEPORTES

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Carlos Desio elogió a Christian Cueva antes del Sport Boys vs Alianza Lima: “Es un diferente, de lo mejor que vi en Perú”

Melgar anunció la salida de Mariano Barreda, ocasionando una profunda incomodidad entre los simpatizantes

Emanuel Herrera no oculta su emoción por Sporting Cristal: “Es hermoso y lindo todo el cariño que me da la gente”

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV