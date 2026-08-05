Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: “Es un tremendo jugador”

El entrenador peruano habló de la chance de sumar al volante chileno al cuadro 'rimense'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Guardar

La ausencia de un mediocampista defensivo se ha convertido en uno de los principales problemas de Sporting Cristal en las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026. La partida de Gustavo Cazonatti dejó un vacío difícil de llenar, y desde entonces la directiva ‘celeste’ ha intensificado la búsqueda de un nuevo ‘6’. Entre los nombres que más han circulado en las últimas semanas destaca el de Rodrigo Ureña, quien fue figura clave en el tricampeonato reciente de Universitario de Deportes y actualmente milita en Millonarios de Colombia.

La situación de Ureña no es sencilla, ya que tiene vínculo con los ‘azules’ hasta finales de 2027, lo que complica cualquier negociación inmediata. Sin embargo, la expectativa entre los hinchas creció con los rumores y comentarios en redes sociales, donde muchos esperaban tener al ‘Pitbull’, uno de los mejores jugadores que tuvo la Liga 1 en los últimos años, en el elenco ‘rimense’.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, el entrenador Roberto Mosquera fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Ureña y aprovechó para desdramatizar el ruido mediático. “En las redes un poco más y dicen que Alfredo Quesada ha regresado al fútbol (risas). Acá puede pasar cualquier cosa, la gente por un like pone ‘a Mosquera le creció el pelo’. Entonces, entran todos y al final dicen ‘pero se lo volvió a cortar’”, comentó en el programa L1 Radio.

De pronto, el técnico ‘rimense’ fue enfático al aclarar el punto: “No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador”. Para el estratega, si bien reconoce las cualidades del futbolista chileno, desde Sporting Cristal no se ha avanzado en gestiones concretas para sumarlo como refuerzo.

PUBLICIDAD

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal.

En paralelo, la directiva de Sporting Cristal ha intensificado las gestiones para cerrar cuanto antes la contratación del nuevo mediocentro, a quien esperan definir esta semana. En ese contexto, el uruguayo Francisco Ginella, actualmente en Albion FC, aparecía como la principal alternativa. Empero, no se descartan sorpresas en los próximos días, ya que también se han analizado opciones provenientes del fútbol argentino.

Roberto Mosquera sobre el presente de Sporting Cristal

El presente de Sporting Cristal es un reflejo de la transición que atraviesa el plantel tras los ajustes en el plantel. Roberto Mosquera reconoció que el equipo todavía busca consolidar una identidad de juego que le permita recuperar posiciones en la tabla del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

“Estamos buscando terminar de conquistar una gradualidad colectiva que nos permita estar en un lugar de la tabla más cómodo para empezar a pensar en el título. La mitad dice que tienen puntaje de descenso y la otra que vamos a campeonar, entonces estamos en el medio”, analizó Mosquera. El entrenador remarcó que el objetivo inmediato es fortalecer la defensa y volver a sumar victorias, aspectos indispensables para aspirar a metas mayores.

En relación a la participación en la Copa Sudamericana 2026, el DT hizo un balance. “¿Red Bull Bragantino? Todos los días juegan con Flamengo, Mineiro, Palmeiras y no es fácil. Es fácil comentar o decir por qué, pero nosotros estamos no contentos porque... no es que pensaba ‘por fin salimos de esto y vamos a meternos en el torneo’. No lo sentimos así. Fuimos a buscar seguir en la Sudamericana, no alcanzó”, contó.

PUBLICIDAD

El cuadro peruano no pudo de visita y le dijo adiós al certamen internacional - Crédito: DSports.

El entrenador nacional también destacó que el plantel ‘bajopontino’ ya tiene experiencia en estas instancias. “Ahora estamos en el Torneo Clausura y en la Copa de la Liga, que la ganamos el 2021 cuando se llamaba Bicentenario. Entonces, ya conocemos a los jugadores, su instinto, su forma de pensar. Estamos cambiando muchas cosas”, precisó.

Roberto Mosquera sobre el cambio en su forma de dirigir

Por otro lado, Roberto Mosquera admitió que ha pasado por varios cambios desde sus inicios como entrenador. “Comencé siendo un entrenador muy dogmático y me convertí, después de estar con Markarián, en un entrenador pragmático, que yo creo que es un buen cambio de madurez”, confesó. Para él, esa transformación le permitió aceptar diferentes sistemas de juego y priorizar lo que necesita el equipo en cada momento.

PUBLICIDAD

“El jugar bien siempre está en la intención. He dirigido tantos partidos en Sporting Cristal y algunos hemos jugado realmente mal y hemos corrido más para ganarlos”, añadió.