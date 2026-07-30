Se conoció fecha del debut de Piero Quispe con Universitario en el Torneo Clausura 2026. (Universitario)

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El regreso de Piero Quispe ha renovado el entusiasmo entre los seguidores de Universitario de Deportes. El mediocampista de 24 años vuelve al club y el ambiente en Ate refleja una expectativa creciente ante la inminente reaparición del jugador con la camiseta crema.

La principal atención de los hinchas se dirige al calendario del Torneo Clausura, donde buscan conocer la fecha del debut oficial del volante en esta nueva etapa. La confirmación de su retorno ha generado optimismo y alimentado la ilusión de ver al equipo reforzado para afrontar la segunda parte de la temporada.

Fecha del debut de Piero Quispe en Universitario

Aunque Piero Quispe ya acumula tres entrenamientos consecutivos en Campo Mar, su regreso a la cancha no se concretará este fin de semana. La visita de Universitario a Cienciano, programada para el domingo 2 de agosto, no contará con la presencia del mediocampista.

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El técnico argentino Héctor Cúper y su equipo de trabajo han decidido priorizar la recuperación total del futbolista, evitando acelerar los tiempos tras su periodo de inactividad competitiva. La determinación responde a la intención de resguardar la integridad física de Quispe y asegurar que su retorno sea en óptimas condiciones.

“Trece días antes de haberse presentado en la U, ha estado trabajando por su cuenta, con un preparador físico por su cuenta. Yo me animo a decir que no va a ir a Cusco, no va a ir. Yo creo que si en caso va a tener un debut, va a ser minutos ante Sporting Cristal. Es un poco la idea, porque necesita diez días aproximadamente para estar bien físicamente y seguramente, conociendo a Cúper, va a tener pocos minutos recién cuando le toque debutar ante Cristal. Todavía le falta en lo futbolístico y en lo físico, y Cúper es un técnico bastante estricto en ese aspecto. Yo creo que si va a haber un debut de Quispe, va a ser ante Cristal“, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El volante fue oficializado como refuerzo de la 'U' y hay expectativa por su estreno. (Modo Fútbol)

¿Cuándo se jugará Universitario vs Sporting Cristal?

La ‘U’ tendrá una dura prueba en la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: enfrentará a Sporting Cristal el próximo viernes 7 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Monumental. Este duelo genera mucha expectativa por el poderío de ambos equipos y también porque se marcará el debut de Piero Quispe.

El volante podría tener minutos frente los ‘cerveceros’ con el aliento de todo su hinchada que espera ansiosa su estreno con el equipo de sus amores. Será una final adelantada porque la importancia del encuentro, donde la ‘U’ deberá aprovechar la localía para acercarse a su objetivo: llevarse el Clausura para soñar con el tetracampeonato.

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La fecha 4 del Torneo Clausura ofrecerá uno de los partidos más esperados del campeonato: Sporting Cristal recibirá a Universitario el 7 de agosto con Lapadula como gran atractivo del encuentro. (Sporting Cristal)

“Necesita una preparación previa”

El regreso de Piero Quispe a Campo Mar estuvo marcado por el recibimiento cálido de sus antiguos compañeros y la primera toma de contacto con Héctor Cúper, quien lidera un proceso con nuevos parámetros para la conformación del equipo. La llegada del mediocampista coincidió con una etapa de ajustes bajo el mando del técnico argentino.

En declaraciones a la prensa tras la práctica, el DT explicó: “Se va a sumar y esperemos que esté todo lo mejor posible; lo que pasa es que necesita una preparación previa”. Este mensaje deja en claro que el entrenador no arriesgará la salud física de Quispe y que la prioridad será alcanzar una condición óptima antes de su debut oficial.

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Héctor Cúper espera que Piero Quispe se encuentre al 100% para recurrir a sus cualidades. - Crédito: Liga 1 / Universitario