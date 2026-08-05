Naldy Saldaña asegura que compañeros de La Bella Luz veían el comportamiento del director musical: “Sabían lo que pasaba”

La exintegrante de La Bella Luz explicó que esperaba respaldo de la agrupación, pero sintió que las palabras que escuchó hicieron más difícil su permanencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

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El caso de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz continúa generando nuevas revelaciones. Durante su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la cantante habló sobre el entorno laboral en el que, según su denuncia, ocurrieron los presuntos actos de acoso sexual, y aseguró que algunos integrantes de la agrupación habrían observado situaciones que le generaban incomodidad.

La artista explicó que parte de los episodios habrían ocurrido durante los viajes que realizaba la orquesta, especialmente en momentos de retorno después de las presentaciones, cuando los integrantes se encontraban dentro del bus.

Según contó, no siempre había personas cerca, pero en algunas ocasiones otros trabajadores podían notar cambios de actitud o situaciones extrañas.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando veía que venía alguien, cambiaba de tema”

Durante la entrevista, Magaly Medina recordó uno de los momentos mencionados en la denuncia: los presuntos acercamientos que habrían ocurrido durante los viajes de la agrupación.

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La conductora le preguntó si sus compañeros observaban esas situaciones. Ante la consulta, Naldy Saldaña explicó cómo, según su relato, ocurrían esos momentos.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“Bueno, eso era de madrugada, cuando ya estábamos regresando de los viajes. Cuando a veces en la parte de adelante no había nadie y él se acercaba”, contó.

La cantante señaló que, cuando aparecía otra persona cerca, el comportamiento del denunciado cambiaba. “Cuando veía que venía alguien, él empezaba a decir que sí, que el mix, que la tonalidad y cosas así”, relató.

Según explicó, esa actitud hacía que la situación fuera difícil de evidenciar porque los hechos ocurrían en momentos específicos y no siempre quedaban registrados.

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Naldy Saldaña y una foto de los integrantes de La Bella Luz acompañan la noticia sobre su renuncia de la banda luego de denuncias de acoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor de hablar sin pruebas

Uno de los puntos que más destacó la cantante durante la conversación fue la razón por la que decidió no contar antes lo que presuntamente estaba ocurriendo.

Naldy Saldaña explicó que durante mucho tiempo tuvo temor de que su palabra fuera cuestionada si no contaba con una evidencia concreta que respaldara su denuncia. “Si yo no dije antes esto era porque había visto tantas cosas que sin pruebas quedaban ahí”, manifestó.

Para la artista, la falta de pruebas fue una de las principales dificultades que enfrentan muchas personas que deciden denunciar situaciones de este tipo.

Según su relato, esa preocupación también estuvo relacionada con los testimonios de otras exintegrantes de la agrupación que, de acuerdo con ella, no fueron escuchadas cuando intentaron hablar.

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"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

“No me parece justo”

Durante la entrevista, la cantante explicó que continuar trabajando dentro de la agrupación mientras veía que la situación seguía igual fue una experiencia emocionalmente complicada.

Según contó, ella decidió permanecer en La Bella Luz porque esperaba que existiera una respuesta después de comunicar lo ocurrido.

"Váyanse bien de la casa donde comen": Naldy Saldaña recuerda el momento que la hizo llorar tras denunciar presunto acoso. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, al ver que el director musical continuaba formando parte de la agrupación, aseguró que llegó un momento en que sintió que ya no podía continuar.

“Cuando yo sigo trabajando y él seguía ahí y lo veía tan normal todo un mes, yo ya no pude seguir por más que yo quería”, expresó.

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La artista sostuvo que su intención inicial no era abandonar el grupo, sino encontrar una solución que le permitiera continuar trabajando en un ambiente seguro.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

El entorno de la agrupación bajo cuestionamiento

Las declaraciones de Naldy Saldaña también pusieron bajo la lupa el rol de las personas que formaban parte del entorno laboral de la orquesta.

La cantante afirmó que algunos trabajadores habrían podido notar determinadas actitudes, aunque no necesariamente conocían todos los detalles de lo que ella denuncia.

Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la entrevista, Magaly Medina señaló que, según la información presentada en el programa, algunos músicos y trabajadores habrían tenido conocimiento de ciertos comportamientos que la incomodaban.

Ante ello, Naldy respondió afirmativamente.“Sí”, contestó. La artista explicó que muchas veces las situaciones ocurrían de manera discreta, lo que dificultaba que alguien pudiera intervenir directamente.

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Naldy Saldaña se quiebra al recordar su salida de La Bella Luz: "Sentí que no tenía su apoyo". Captura: Magaly TV La Firme.