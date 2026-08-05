¿Cuál será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de la República? Este es el monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso durante su visita a la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica, en Pucusana, en las afueras de Lima, Perú, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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El salario del presidente del Perú experimentó un incremento significativo durante la gestión de Dina Boluarte. A pesar de la polémica, el Consejo de Ministros lo aprobó mediante el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, duplicó la cifra vigente durante los gobiernos previos y se fijó un nuevo piso para quien ocupe el máximo cargo del país.

Desde julio de 2025, el monto mensual que percibe el jefe de Estado ascendió a S/35 mil 568. En la práctica, esa es la remuneración que corresponde a la presidencia y, por lo tanto, la que ganará Keiko Sofía Fujimori desde que asumió el mando el pasado 28 de julio tras resultar elegida en las últimas Elecciones 2026.

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Hasta el mandato de Ollanta Humala, el sueldo presidencial se mantuvo en S/15.600 mensuales. Durante la gestión de Dina Boluarte, se impulsó una propuesta que finalmente elevó la remuneración presidencial a los actuales S/35 mil 568. La cifra entró en vigor en julio de 2025, después de que el Consejo de Ministros aprobara la medida y la oficializara mediante la publicación correspondiente.

El incremento salarial se fundamentó en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que regula las compensaciones de los funcionarios públicos de elección popular. El artículo 52 de esta norma estableció que las remuneraciones debían aprobarse por decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros. El objetivo declarado fue equiparar la remuneración del presidente con la de otros altos funcionarios del Estado.

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El monto que percibe la máxima autoridad del país alcanza un récord desde julio de 2025, conforme a la normativa aprobada durante el gobierno de Dina Boluarte y refrendada por el Consejo de Ministros| Foto: Gemini IA

Cómo se aprobó el aumento del sueldo presidencial

El aumento del salario presidencial quedó formalizado en el Decreto Supremo N° 136-2025-EF, aprobado por el Consejo de Ministros. El texto duplicó la remuneración que se mantuvo durante años y consolidó un ingreso mensual de S/35 mil 568 desde julio de 2025.

La decisión, presentada como un ajuste alineado con la Ley del Servicio Civil, quedó en el centro de una polémica por el contraste entre el ingreso del presidente y el clima político del país. En ese marco, el monto se convirtió en una referencia obligada cada vez que se habló de transición o de quién debía asumir el Poder Ejecutivo en medio de las vacancias y relevos que caracterizaron los últimos años.

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Con la asunción de Fujimori, el dato adquiere una consecuencia directa: la presidenta electa pasará a percibir la remuneración vigente para el cargo, fijada desde julio de 2025.

La pensión vitalicia de los expresidentes y el monto de referencia

Además del debate por el salario del presidente en funciones, en Perú existe un régimen de pensión vitalicia para los expresidentes. El beneficio está establecido por la Ley 26519, aprobada en 1995 durante el mandato de Alberto Fujimori, y garantiza una remuneración mensual vitalicia a los ex jefes de Estado del país. El objetivo de ese pago es proporcionar un sustento económico después de que hayan concluido su mandato.

Alberto Fujimori sorprendió al mundo el 6 de noviembre de 2005 al aterrizar en Chile, hecho que marcó el inicio del proceso judicial que lo devolvería al Perú. (AFP)

La ley estableció que los expresidentes constitucionales de Perú recibieran una pensión equivalente a lo que gana un congresista en actividad, es decir, S/15.600. Sin embargo, el acceso efectivo al beneficio no fue uniforme: algunos exmandatarios no lo perciben por diferentes razones.

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Entre quienes figuran como beneficiarios o vinculados al cobro, el texto menciona el caso de Alan García Pérez, cuya viuda, Pilar Nores —de quien no llegó a divorciarse antes de fallecer—, tendría derecho a cobrar la pensión. También menciona a Federico Dantón, ya mayor de edad, como parte de esa referencia familiar.

La muerte de Alan García el 17 de abril de 2019 cerró una etapa clave de la política peruana, en un contexto de investigaciones por el caso Odebrecht. (Andina)

El listado incluye a Valentín Paniagua, a quien le correspondía cobrar la pensión vitalicia y cuya viuda, Nilda Jara Gallegos, la percibe en la actualidad. En el caso de Alejandro Toledo, el texto indica que goza de la pensión vitalicia pese a estar recluido en el penal Barbadillo, y recuerda que en 2017 se le anuló el beneficio cuando fue investigado por el caso Odebrecht.

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Perú recuerda el 16 de octubre de 2006 la partida de Valentín Paniagua, un político y abogado que, como presidente interino, jugó un papel crucial en la restauración de la democracia en el país. (Andina)

La enumeración menciona además que Ollanta Humala Tasso cobra la pensión vitalicia pese a sus procesos judiciales, y que Pedro Pablo Kuczynski la percibe pese a estar en prisión domiciliaria. A su vez, señala que Martín Vizcarra no recibe el beneficio y que él mismo descartó percibirlo en un futuro.

02/10/2021 October 2, 2021, LIMA, PERU: Entrevista con Ollanta Humala Tasso, ex Presidente de la Republica y lider del Partido Nacionalista Peruano. POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

No reciben pensión

También aparecen Manuel Merino, a quien se le negó la pensión pese a haberla solicitado, aunque sí tiene seguro médico, y Francisco Sagasti, que pidió el beneficio pero hasta la fecha no se le otorgó; igualmente, cuenta con seguro médico. Por último, el texto indica que Pedro Castillo solicitó la pensión vitalicia, pero que hoy en día no recibe el beneficio.

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En ese mapa de remuneraciones —salario presidencial vigente y pensión vitalicia para expresidentes—, el dato que marcará el inicio del gobierno de Keiko Fujimori es claro: el cargo que asumirá el 28 de julio tiene fijado, desde julio de 2025, un sueldo mensual de S/35 mil 568.