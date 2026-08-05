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Misa del papa León XIV en Chiclayo podría reunir hasta 2 millones de personas: preparan terreno de 3 mil hectáreas

Jorge Pérez reveló detalles de los preparativos en Lambayeque y mencionó el espacio donde podría realizarse una multitudinaria celebración religiosa durante la visita del pontífice.

El video presenta una entrevista al Gobernador Regional de Lambayeque, Jorge Pérez, sobre los preparativos para la visita del Papa León XIV a Perú. El Papa, vestido con sotana blanca y mitra, se muestra hablando en un podio con un micrófono. El gobernador detalla las acciones que se están llevando a cabo en la región para recibir al pontífice. La visita del Papa León XIV a Perú está programada para el 11 de noviembre, con actividades previstas del 11 al 17 de noviembre en Chiclayo.
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La próxima visita del papa León XIV a Chiclayo ya moviliza a las autoridades de Lambayeque, que trabajan en la organización de una misa multitudinaria y en las medidas necesarias para recibir a los miles de fieles que podrían llegar desde distintas regiones del país. El gobernador regional Jorge Pérez adelantó que se evalúa utilizar un terreno de aproximadamente 3.000 hectáreas, con capacidad para albergar hasta 2 millones de personas, según sus declaraciones.

En entrevista con Canal N, Pérez explicó que la organización se viene coordinando desde hace meses con la Diócesis de Chiclayo y que ahora se intensificarán las acciones tras la confirmación oficial de la visita. El espacio considerado estaría vinculado al futuro parque industrial y zona económica especial, en el área donde también se desarrollará el proyecto del puerto de Eten.

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El gobernador destacó que el lugar cuenta con conexión a la carretera Panamericana y que ya se contempla un plan de desvío vehicular para facilitar el desplazamiento de los asistentes. La magnitud del terreno permitiría organizar una concentración de grandes dimensiones, aunque el aforo mencionado corresponde a una estimación de la autoridad regional y no a una cifra oficial de asistentes.

¿Qué lugares visitaría León XIV en Chiclayo?

Durante la entrevista, Pérez también mencionó algunos de los espacios que podrían formar parte del recorrido del pontífice por la ciudad. Entre ellos se encuentra la Catedral Santa María, donde Prevost celebró misas durante su etapa como obispo de Chiclayo, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, vinculada a su trayectoria académica.

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El gobernador también consideró que el papa podría desplazarse hacia Cajamarca, debido a los vínculos territoriales y pastorales que existían entre esa región y la antigua Diócesis de Chiclayo.

Carlos Castillo - León XIV

Gobernador plantea que el papa se hospede en su antigua residencia

Pérez incluso adelantó dónde podría alojarse León XIV durante su permanencia en Chiclayo. Según explicó, una de las posibilidades sería la antigua residencia que ocupó Prevost cuando era obispo, ubicada en la avenida Elías Aguirre, cerca de la Catedral Santa María.

“Para mí va a quedarse en su casa”, afirmó el gobernador, al recordar que el entonces obispo tenía allí su habitación y un espacio destinado a la oración.

La autoridad regional reconoció, no obstante, que esta decisión todavía debe ser evaluada por los responsables de la organización y las autoridades religiosas.

Preparan seguridad, salud y albergues para los peregrinos

La llegada de una multitud de fieles supone un reto para Lambayeque, por lo que el Gobierno Regional ya contempla medidas para atender las necesidades de los visitantes.

Pérez indicó que se trabajará en salud, abastecimiento de agua potable y seguridad. Como parte de la respuesta sanitaria, el Gobierno Regional pondrá a disposición su hospital móvil.

Papa León XIV - Robert Prevost - Catedral de Chiclayo - Lambayeque - Perú - 4 junio
Composición: Infobae Perú

En materia de seguridad, señaló que actualmente hay alrededor de 5.000 policías acantonados en Lambayeque, aunque espera que se incorporen más efectivos para reforzar el operativo durante las actividades del pontífice.

También se prevé implementar albergues para los peregrinos que lleguen de otras ciudades. La intención, explicó el gobernador, es que los visitantes puedan permanecer durante la jornada en espacios habilitados mientras participan de las actividades religiosas.

Pérez señaló que ya existe una comisión conformada desde el Ejecutivo para coordinar los preparativos y expresó su expectativa de que el Gobierno central brinde apoyo en las áreas que requiera la región.

La convocatoria, según estimó, podría alcanzar a fieles de Piura, Tumbes, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, debido al vínculo que Prevost construyó con distintas comunidades religiosas del norte y nororiente del país durante sus años de servicio pastoral.

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