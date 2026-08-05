Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley: partidos, horarios y canales TV

El Mundial Sub 17 de vóley comienza este jueves 6 de agosto en Chile: conoce todos los partidos que se jugarán en la fecha 1.

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El Mundial Sub 17 de vóley dará inicio este jueves 6 de agosto en varias ciudades de Chile, con la presencia de las 24 selecciones más destacadas a nivel mundial, incluida la representación peruana. A continuación, la programación correspondiente a la primera jornada.

Así se jugará la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley<i><b> </b></i>2026

13:00 horas | Egipto vs. Estados Unidos (Grupo A)

13:00 horas | Argentina vs. Polonia (Grupo C)

13:00 horas | México vs. Venezuela (Grupo B)

13:00 horas | Puerto Rico vs. Corea del Sur (Grupo D)

16:00 horas | Turquía vs. Tailandia (Grupo A)

16:00 horas | Brasil vs. Croacia (Grupo C)

16:00 horas | Perú vs. Túnez (Grupo B)

16:00 horas | China Taipéi vs. República Dominicana (Grupo D)

19:00 horas | Chile vs. República Checa (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. España (Grupo C)

19:00 horas | China vs. Filipinas (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. Argelia (Grupo D)

Grupos del Mundial Sub 17 de vóley

Grupo A: Chile, República Checa, Egipto, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.

Grupo B: China, México, Perú, Filipinas, Túnez y Venezuela.

Grupo C: Argentina, Brasil, Croacia, España, Japón y Polonia.

Grupo D: Argelia, República Dominicana, Italia, Corea del Sur, Puerto Rico y China Taipéi.

Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Latina, que volvió a emitir el vóley peruano, acompañará a la selección nacional durante el próximo torneo. El canal 2 informó que transmitirá en señal abierta los partidos de Perú en el Mundial Sub 17.

La señal estará disponible también en la aplicación y el sitio web de Latina, lo que permitirá a los aficionados seguir los encuentros de la selección desde cualquier ubicación.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si Latina TV ofrecerá la transmisión de los demás partidos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. En cambio, la FIVB sí transmitirá todos los encuentros a través de su canal de YouTube, Volleyball World.

Latina TV transmitirá los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026.

¿Qué necesita Perú para clasificar a octavos de final?

Según el formato del Mundial Sub 17 de vóley, los cuatro primeros equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final. Las dos selecciones que ocupen las últimas posiciones disputarán partidos para definir su ubicación final en el certamen.

¿Cuándo inicia la fecha 2 del Mundial Sub 17 de vóley?

Las primeras jornadas de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley se desarrollarán sin pausas, con descanso recién después de la tercera fecha.

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Los encuentros correspondientes a la segunda fecha están programados para el viernes 7 de agosto y podrían ser determinantes para el rumbo de las selecciones en el torneo.

Así se jugará la jornada 2 del Mundial Sub 17:

13:00 horas | Turquía vs. Estados Unidos (Grupo A)

13:00 horas | Brasil vs. Polonia (Grupo C)

13:00 horas | Perú vs. Venezuela (Grupo B)

13:00 horas | China Taipéi vs. Corea del Sur (Grupo D)

16:00 horas | Egipto vs. República Checa (Grupo A)

16:00 horas | Argentina vs. España (Grupo C)

16:00 horas | México vs. Filipinas (Grupo B)

16:00 horas | Puerto Rico vs. Argelia (Grupo D)

19:00 horas | Chile vs. Tailandia (Grupo A)

19:00 horas | Japón vs. Croacia (Grupo C)

19:00 horas | China vs. Túnez (Grupo B)

19:00 horas | Italia vs. República Dominicana (Grupo D)