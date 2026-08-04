Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de la ‘blanquirroja’ en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Perú se medirá con Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

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La selección peruana se prepara para su debut en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026, certamen que marca el estreno oficial del nuevo cuerpo técnico al mando de Marcos Blanco. El primer desafío será ante Chile, este miércoles 5 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba, Bolivia. El equipo nacional espera iniciar este ciclo deportivo con un resultado positivo y dejar una impresión fuerte en su presentación inicial.

Perú ha quedado ubicado en el Grupo A, compartiendo zona con los ‘mapochos’, Argentina y el anfitrión boliviano. El formato del campeonato establece que cada selección enfrentará a todos los integrantes de su grupo. Los resultados de estos duelos determinarán cuáles equipos avanzarán a las instancias decisivas, donde se definirán los premios más importantes del torneo.

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Perú vs Chile: día y hora del debut de la ‘bicolor’

El duelo inaugural de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 tendrá lugar el miércoles 5 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, ubicado en la ciudad de Cochabamba. Este recinto, con capacidad para 10.000 espectadores, será el escenario donde la ‘bicolor’ busque un inicio auspicioso en el torneo ante el clásico rival chileno.

El partido entre Perú y Chile presenta una amplia cobertura horaria para los fanáticos de la región. En territorio peruano, el encuentro comenzará a las 12:00 horas. Para quienes sigan el partido en Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto a las 13:00 horas. En Colombia y Ecuador, la cita también será a las 12:00 horas. Finalmente, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro arrancará a las 14:00 horas.

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Perú apunta alto en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Instagram

Canal TV para ver Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 garantiza que todos los aficionados podrán seguir el torneo sin barreras ni suscripciones de pago. Tanto los encuentros de la fase de grupos como los partidos de la fase final se transmitirán en directo, de manera completamente abierta, a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Esta modalidad de transmisión asegura que la competencia esté disponible en tiempo real para seguidores de todos los países, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. Así, la cobertura digital amplía el alcance del torneo y permite que el público disfrute cada encuentro desde cualquier lugar.

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Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

El debut de la selección peruana en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 será ante Chile, reeditando una nueva versión del clásico del Pacífico. Este encuentro marca el inicio del camino de la ‘bicolor’ en el certamen, con la expectativa de sumar sus primeros puntos y consolidar su rendimiento bajo el nuevo ciclo técnico.

La segunda jornada presentará un reto mayor para Perú, ya que se enfrentará a Argentina, uno de los equipos favoritos y con mayor proyección para pelear el título del torneo. El calendario cierra la fase de grupos ante el anfitrión boliviana, en duelo programado también en el Coliseo de La Coronilla, escenario principal del campeonato.

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Miércoles 5 de agosto

- Perú vs Chile (12:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Jueves 6 de agosto

- Perú vs Argentina (19:30 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

Viernes 7 de agosto

- Perú vs Bolivia (17:00 horas / Coliseo La Coronilla, Cochabamba / YouTube CSV)

*Hora de Perú

Programación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Dosis de Voleibol)