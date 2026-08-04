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Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

La ‘blanquirroja’ está lista para iniciar su participación en el torneo que se jugará en Bolivia: debutará frente Chile este miércoles 5 de agosto

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Puro vóley)
Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Puro vóley)
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Todo está listo para que arranque la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026, torneo que se disputará en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba, Bolivia. Este miércoles 5 de agosto, ocho selecciones competirán con el objetivo de conquistar el título y asegurar plazas en las próximas competencias internacionales.

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 pondrá a disposición de todos los aficionados una cobertura sin restricciones. Todos los encuentros, desde la fase de grupos hasta la final, serán transmitidos en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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Esta modalidad garantiza que los seguidores puedan disfrutar cada partido en tiempo real, desde cualquier lugar y dispositivo, sin necesidad de suscripciones ni pagos adicionales. El acceso abierto refuerza el compromiso de acercar el voleibol sudamericano a una audiencia cada vez más amplia y conectada.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación del combinado nacional al mando de Marcos Blanco en la competición internacional.

Selección Peruana de Vóley masculino – Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 - Perú – deportes – 29 julio
El certamen se jugará entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba, con ocho selecciones en competencia por el título continental (Federación Peruana de Voleibol)

Así se jugará la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

  • Grupo A | Chile vs. Perú | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla 
  • Grupo B | Brasil vs. Paraguay | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo B | Colombia vs. Venezuela | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
  • Grupo A | Argentina vs. Bolivia | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla
Así se jugarfá la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026
Así se jugarfá la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Debut de Perú frente Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

El arranque de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 presenta a Perú ante un reto de máxima exigencia: su debut será frente a Chile, un rival que llega con ritmo de competencia luego de participar en compromisos internacionales recientes. Para el integrante del equipo nacional, Leonel Despaigne, este factor representa una dificultad añadida, aunque la confianza interna se mantiene intacta.

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“Nos toca con un rival fuerte en el debut, que viene ya con partidos fuertes encima, pero somos felizmente un equipo bastante aguerrido y que no le tiene miedo a nadie. Nosotros vamos a ir ahí con todo”, expresó Despaigne, reflejando el espíritu combativo que caracteriza al plantel peruano.

Benny Bernaola y Leonel Despaigne quieren dejar en alto el nombre de Perú - Crédito: Latina.

Convocados de Perú

La lista de convocados de la selección peruana para la Copa Sudamericana 2026 revela la intención del técnico Marcos Blanco de construir un equipo con equilibrio y proyección. En la nómina destacan referentes como Eduardo Romay, quien aporta experiencia y liderazgo, acompañados de jóvenes que buscan su lugar definitivo en el plantel nacional.

Esta combinación entre jugadores consolidados y nuevas caras responde al objetivo de fortalecer la competitividad del grupo y sentar las bases para el desarrollo futuro del voleibol peruano. El cuerpo técnico apuesta por una dinámica interna que favorezca tanto el rendimiento inmediato como la formación de una nueva generación preparada para los desafíos internacionales.

  1. Daniel Porras
  2. Alexander Owens
  3. Bruno Seminario
  4. Eduardo Romay
  5. Maikel Jaramillo
  6. Leonel Despaigne
  7. Ricardo Silva-Santisteban
  8. Jonathan Nakamatsu
  9. Benny Bernaola
  10. Frank Llerena
  11. Francis Mendoza
  12. Fernando Lavi
  13. Adrian Gushiken
  14. Benjamin Patron
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

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