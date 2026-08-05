Roberto Mosquera ve el momento ideal para visitar a Universitario: “Si tuviera que escoger cuándo jugar contra la ‘U’, sería ahora”

El entrenador del cuadro 'celeste' habló en la previa del duelo contra Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026. (Video: L1MAX)

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Sporting Cristal tendrá este viernes 7 de agosto una de sus pruebas más importantes del Torneo Clausura 2026 cuando visite a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. En la previa del compromiso, el técnico Roberto Mosquera se mostró optimista por el presente de su equipo y aseguró que el momento actual es el ideal para medirse con el vigente campeón del fútbol peruano.

En una entrevista para ‘L1MAX’, el entrenador explicó que la evolución del cuadro rimense responde al trabajo realizado con el plantel y a la confianza que sus dirigidos han recuperado tanto en el aspecto individual como colectivo de cara a este gran reto en el recinto de Ate.

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“Cambiar las historias siempre es un mérito, y no mío. Se cuenta con un buen plantel, que es corto, pero que entendieron nuestra metodología, comenzaron a creer nuevamente en la individualidad de ellos y cuando cada uno individualmente comienza a creer en sus capacidades, se ve un compromiso a la hora del partido e influye en el juego. Yo creo que estamos en un buen momento. Si tuviera que escoger cuándo jugar con la ‘U’, sería ahora, porque es un equipo formado”, afirmó.

Las declaraciones reflejan el buen ambiente que se vive en Sporting Cristal tras las últimas presentaciones del equipo, que buscará ratificar su crecimiento en uno de los escenarios más complicados del campeonato.

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Roberto Mosquera es el actual entrenador de Sporting Cristal. Crédito: LFP

“Los clásicos hay que ganarlos”

Mosquera también dejó claro que, más allá del presente de ambos clubes, un clásico siempre representa una obligación para equipos como Sporting Cristal y Universitario. El estratega aseguró que el objetivo será quedarse con los tres puntos en el Monumental, aunque reconoció la jerarquía del conjunto ‘crema’ y la dificultad que representa este tipo de encuentros.

“Los clásicos no dejan de ser clásicos, hay que ganarlos. Es una obligación y nosotros vamos a intentarlo contra este buen equipo de la ‘U’. Es siempre imperativo ganar este tipo de partidos, no solo porque te devuelve la moral, sino que también te da un margen para pensar que el cambio se está dando gradualmente. Tenemos que salir a ganar el partido, como seguro lo va a hacer la ‘U’”, sostuvo.

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Luego de afirmar que este sería el momento ideal para enfrentar a Universitario, Mosquera precisó que su comentario hace referencia exclusivamente al crecimiento de Sporting Cristal y no a un supuesto bajón futbolístico del equipo dirigido por Héctor Cúper.

“Yo quiero jugar con el mejor ‘U’, que juegue el mejor partido la ‘U’ con nosotros. Lo que quiero decir es con respecto a nosotros, estamos en una estabilidad emocional ahora, hemos recobrado la confianza, sabemos el juego que tenemos, sabemos para dónde vamos. Entonces, lo digo por eso”, manifestó.

El entrenador del equipo 'celeste' destacó la estabilidad emocional y la confianza de su plantel. (Video: L1MAX)

Mostró respeto por Héctor Cúper y Universitario

Finalmente, el técnico celeste reiteró que siente un profundo respeto por Universitario y por su entrenador, Héctor Cúper, al considerar que enfrentarse a un rival de esa categoría permitirá medir el verdadero nivel de Sporting Cristal.

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“Yo tengo un respeto total por la ‘U’ y sobre todo por su entrenador Cúper. Así que no estoy pensando: ‘quería jugar con la U porque hoy no está bien’. No, la ‘U’ es un equipo grande, sabe cómo juega, es un buen equipo y me gusta. A mí lo que me gusta es jugar con la ‘U’ en este momento en el cual estamos para mejores cosas de las que han visto. Entonces, me sirve muchísimo jugar con un equipo grande para saber realmente dónde estamos y las cosas que tengo que afinar. No es lo mismo que con los demás equipos. Este es un clásico y en un clásico nunca se sabe qué puede pasar”, concluyó.

El duelo entre Universitario y Sporting Cristal se disputará este viernes 7 de agosto en el estadio Monumental, en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026. El partido enfrentará a dos de los principales candidatos al título y servirá para medir el momento futbolístico de ambos equipos en el inicio de la segunda parte de la temporada.

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