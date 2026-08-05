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Perú en la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026: ¿Qué está en juego en el torneo internacional en Cochabamba?

La selección peruana afrontará el torneo continental en Bolivia junto a otros siete países de la región. Conoce los cupos en disputa, sus rivales y el camino que deberá recorrer en busca de un objetivo internacional

La selección peruana masculina de vóley afrontará un importante desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026.
La selección peruana masculina de vóley afrontará un importante desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Instagram
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La selección peruana masculina de vóley afrontará un nuevo desafío internacional en la Copa Sudamericana 2026, torneo que reunirá a ocho países de la región en Cochabamba, Bolivia, y que tendrá en juego importantes objetivos de cara al ciclo olímpico y panamericano.

El certamen comenzará este miércoles 5 de agosto y pondrá frente a frente a las principales selecciones sudamericanas en busca de la gloria continental. Para Perú, la competencia representa una oportunidad de medirse ante rivales de alto nivel y luchar por una clasificación que podría marcar el rumbo de su temporada.

Más allá del título, la Copa Sudamericana tendrá un valor especial por los cupos que otorgará para futuras competencias. El torneo entregará cuatro plazas para el Preolímpico de Río de Janeiro, programado para el mes de septiembre, instancia en la que los equipos buscarán acercarse al sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Además, el campeón de la competencia contintental en Cochabamba conseguirá un boleto directo para disputar los Juegos Panamericanos Lima 2027, una cita en la que Perú tendrá la motivación adicional de competir en condición de local.

Benny Bernaola y Leonel Despaigne quieren dejar en alto el nombre de Perú - Crédito: Latina.

El grupo de Perú en la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026

La selección peruana fue ubicada en el Grupo A de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026 junto al anfitrión Bolivia, Argentina y Chile. En esta primera etapa, los equipos se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos con el objetivo de ubicarse entre los mejores de la zona y conseguir el pase a las semifinales.

Por su parte, el Grupo B está integrado por Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay, selecciones que también buscarán avanzar en el torneo y mantenerse en carrera por los cupos internacionales que entrega la competencia.

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La fase de grupos se disputará desde este miércoles hasta el viernes, periodo en el que cada equipo deberá sumar la mayor cantidad de resultados positivos para asegurar su clasificación. Tras finalizar esta etapa, los dos mejores ubicados de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el sábado.

El campeonato llegará a su definición el domingo con la disputa de la gran final, donde se conocerá al campeón de la Copa Sudamericana y al seleccionado que obtendrá el boleto directo hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

Brasil y Argentina llegan con clasificación asegurada

Uno de los detalles particulares de esta edición es que las selecciones de Brasil y Argentina llegan a Cochabamba con su clasificación garantizada para el próximo Campeonato Sudamericano de Mayores.

Brasil cuenta con ese privilegio debido a que será el país anfitrión del torneo continental que se desarrollará en Río de Janeiro en 2026. Por ese motivo, la selección brasileña no compite por las plazas clasificatorias principales en esta Copa Sudamericana.

Argentina, por su parte, aseguró su presencia de manera anticipada gracias a su posición en el ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Debido a estas situaciones, los cupos disponibles en el torneo sudamericano se redistribuyen entre los demás participantes, aumentando las posibilidades para selecciones como Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay y Bolivia de conseguir una clasificación mediante rendimiento deportivo.

Además, tanto Brasil como Argentina afrontarán la competencia con planteles alternativos, mientras reservan a sus principales figuras para los próximos desafíos internacionales.

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026

Un escenario preparado para una gran fiesta del vóley

La Copa Sudamericana Masculina tendrá como sede el Coliseo José Casto Méndez, ubicado en La Coronilla, Cochabamba. El recinto está preparado para recibir a más de 10.000 espectadores por jornada y será el escenario donde las selecciones sudamericanas buscarán sus objetivos.

Para Perú, el torneo representa una nueva prueba dentro de su proceso de crecimiento en el vóley masculino. El combinado dirigido por Marcos Blanco tendrá la oportunidad de competir ante equipos con mayor tradición en la región y buscar una clasificación histórica en un campeonato que entrega recompensas importantes pensando en el futuro.

Con el sueño olímpico y panamericano como grandes motivaciones, la selección peruana inicia su camino en Bolivia con la misión de dar pelea y aprovechar una competencia donde cada partido puede ser determinante.

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