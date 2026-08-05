Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ volverán a estar cara a cara con las ‘cerveceras’ por la fecha 4 del campeonato nacional. Duelo con sabor a revancha tras el triunfo de la ‘U’ en la final del Apertura. Entérate los detalles del emocionante cotejo

Sporting Cristal chocará con Universitario por la Liga Femenina 2026
Sporting Cristal chocará con Universitario por la Liga Femenina 2026
Guardar

Universitario de Deportes y Sporting Cristal volverán a estar frente a frente por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo tendrá sabor a revancha después de que la ‘U’ se coronara ganador del Apertura tras ganarle a las ‘cerveceras’ en la gran final.

El choque será crucial porqiue marcará el futuro de ambos equipos, las ‘leonas’ necesitan mantenerse en las primeras posiciones y así llevarse el segundo campeonato para alcanzar el título nacional de manera directa. Y por su lado, las ‘celestes’ se juegan su única chance de levantar el trofeo.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del partidazo por el Torneo Clausura 2026

Las ‘leonas’ visitarán a las ‘cerveceras’ este domingo 9 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. EL horario establecido será a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Para los hinchas en Bolivia y Venezuela, el partido arrancará a las 16:00 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la cita será a las 17:00 horas.

PUBLICIDAD

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la final vuelta por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la final vuelta por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Créditos: Liga Femenina.

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El partido entre las ‘leonas’ y las ‘cerveceras’ por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en directo y sin costo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma transmite en streaming todos los partidos del campeonato femenino, lo que permite que los aficionados sigan la definición por el título desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La transmisión será completamente gratuita y abierta, eliminando cualquier barrera para quienes deseen acompañar el desenlace del torneo. De este modo, los seguidores de ambos equipos podrán acceder fácilmente a todas las jugadas y momentos clave.

PUBLICIDAD

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral del partidazo del Torneo Clausura. En el sitio web se ofrecerán la previa, el minuto a minuto, el desarrollo de las principales incidencias, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado en tiempo real, además de un resumen final con las reacciones tras la consagración del nuevo campeón.

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo por final ida de Liga Femenina 2026.
Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo por final ida de Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Precios de entradas

Los boletos ya están disponibles para el partidazo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, los hinchas podrán asegurar sus asientos a través del portal de Joinnus.

- Niños: S/. 5.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 12.00 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 15.00 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 15.00 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/. 18.00 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 18.00 soles

- Occidente VIP: S/. 25.00 soles

- Palco Platino: S/. 30.00 soles

Sporting Cristal - Atlético Andahuaylas – Liga Femenina – Perú – deportes – 28 junio
La ida de semifinales dejó a las celestes con margen importante gracias al triplete de Tamara Alves, aunque la definición será el 5 de julio en Los Chankas ante un rival obligado a remontar (Liga Femenina FPF)

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Sábado 8 de agosto

- Carlos Mannucci vs. UNSAAC (15:15 horas / Estadio Municipal de Huanchaco / Bicolor+)

Domingo 9 de agosto

- Atlético Andahuaylas vs. FC Killas (10:00 am / Estadio Municipal Los Chankas / Bicolor+)

- Alianza Lima vs. Yanapuma (13:00 horas / Estadio Villa El Salvador / Bicolor+)

- Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes (15:15 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+)

Lunes 10 de agosto

- Melgar vs. Defensores de Ilucán (10:00 horas / Centro de Alto Rendimiento Melgar / Bicolor+)

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalLiga Femeninaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

La selección peruana, comandada por Marcos Blanco, debutará hoy, miércoles 5 de agosto, ante Chile en el torneo que se realiza en Bolivia. Conoce todos los detalles de la competencia

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Entre el 6 y el 9 de agosto, el campeonato peruano concentrará la expectativa del público con la disputa de varios encuentros clave, con dos clásicos que están en el centro de la atención

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: “Es un tremendo jugador”

El experimentado entrenador se refirió a la opción de incorporar al volante chileno, que tiene contrato con Millonarios hasta diciembre del 2027. También habló del presente del cuadro ‘celeste’

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: “Es un tremendo jugador”

Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley: partidos, horarios y canales TV

La selección peruana disputará su primer cotejo frente a Túnez el jueves 6 de agosto. Conoce todos los encuentros de la jornada inaugural del torneo que se realiza en Chile

Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley: partidos, horarios y canales TV

Roberto Mosquera ve el momento ideal para visitar a Universitario: “Si tuviera que escoger cuándo jugar contra la ‘U’, sería ahora”

El entrenador de Sporting Cristal mostró confianza en la previa del clásico y aseguró que el cuadro ‘celeste’ atraviesa un buen momento para buscar una victoria en el Monumental

Roberto Mosquera ve el momento ideal para visitar a Universitario: “Si tuviera que escoger cuándo jugar contra la ‘U’, sería ahora”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenki Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

Kenki Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

Abogado de Alejandro Toledo presentará nuevo pedido de indulto humanitario para el expresidente “en las próximas horas”

Rafael López Aliaga tendría todo a su favor: Luis Rubio renunció a tiempo y no hubo tachas contra su candidatura

Primer proyecto de Ley busca acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

¿Cuál será el sueldo de Keiko Fujimori como presidenta de la República? Este es el monto que recibirá hasta el fin de su gobierno

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña relata cómo logró conseguir los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz: “Tenía miedo”

Naldy Saldaña relata cómo logró conseguir los videos de su acoso sexual por parte del director de La Bella Luz: “Tenía miedo”

Camila Talavera y Sharon Vergara, exconcursantes de La Bella Luz, revelan que también sufrieron acoso y dueños no hicieron nada

Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

Naldy Saldaña asegura que compañeros de La Bella Luz veían el comportamiento del director musical: “Sabían lo que pasaba”

Naldy Saldaña rompe en llanto al recordar la reunión con La Bella Luz tras su denuncia: “Váyanse bien de la casa donde comen”

DEPORTES

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Comienza la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Roberto Mosquera rompió su silencio sobre la posible llegada de Rodrigo Ureña a Sporting Cristal: “Es un tremendo jugador”

Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley: partidos, horarios y canales TV

Roberto Mosquera ve el momento ideal para visitar a Universitario: “Si tuviera que escoger cuándo jugar contra la ‘U’, sería ahora”