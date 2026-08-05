Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Sporting Cristal chocará con Universitario por la Liga Femenina 2026

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Universitario de Deportes y Sporting Cristal volverán a estar frente a frente por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo tendrá sabor a revancha después de que la ‘U’ se coronara ganador del Apertura tras ganarle a las ‘cerveceras’ en la gran final.

El choque será crucial porqiue marcará el futuro de ambos equipos, las ‘leonas’ necesitan mantenerse en las primeras posiciones y así llevarse el segundo campeonato para alcanzar el título nacional de manera directa. Y por su lado, las ‘celestes’ se juegan su única chance de levantar el trofeo.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del partidazo por el Torneo Clausura 2026

Las ‘leonas’ visitarán a las ‘cerveceras’ este domingo 9 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. EL horario establecido será a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Para los hinchas en Bolivia y Venezuela, el partido arrancará a las 16:00 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la cita será a las 17:00 horas.

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Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la final vuelta por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Créditos: Liga Femenina.

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El partido entre las ‘leonas’ y las ‘cerveceras’ por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en directo y sin costo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta plataforma transmite en streaming todos los partidos del campeonato femenino, lo que permite que los aficionados sigan la definición por el título desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La transmisión será completamente gratuita y abierta, eliminando cualquier barrera para quienes deseen acompañar el desenlace del torneo. De este modo, los seguidores de ambos equipos podrán acceder fácilmente a todas las jugadas y momentos clave.

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Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral del partidazo del Torneo Clausura. En el sitio web se ofrecerán la previa, el minuto a minuto, el desarrollo de las principales incidencias, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado en tiempo real, además de un resumen final con las reacciones tras la consagración del nuevo campeón.

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del duelo por final ida de Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Precios de entradas

Los boletos ya están disponibles para el partidazo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, los hinchas podrán asegurar sus asientos a través del portal de Joinnus.

- Niños: S/. 5.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 12.00 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 15.00 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 15.00 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/. 18.00 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 18.00 soles

- Occidente VIP: S/. 25.00 soles

- Palco Platino: S/. 30.00 soles

La ida de semifinales dejó a las celestes con margen importante gracias al triplete de Tamara Alves, aunque la definición será el 5 de julio en Los Chankas ante un rival obligado a remontar (Liga Femenina FPF)

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Sábado 8 de agosto

- Carlos Mannucci vs. UNSAAC (15:15 horas / Estadio Municipal de Huanchaco / Bicolor+)

Domingo 9 de agosto

- Atlético Andahuaylas vs. FC Killas (10:00 am / Estadio Municipal Los Chankas / Bicolor+)

- Alianza Lima vs. Yanapuma (13:00 horas / Estadio Villa El Salvador / Bicolor+)

- Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes (15:15 horas / Estadio Alberto Gallardo / Bicolor+)

Lunes 10 de agosto

- Melgar vs. Defensores de Ilucán (10:00 horas / Centro de Alto Rendimiento Melgar / Bicolor+)