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Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Entre el 6 y el 9 de agosto se jugarán encuentros trascendentales en el campeonato nacional, con la atención puesta en dos clásicos

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
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La fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 iniciará el jueves 6 de agosto y se extenderá hasta el domingo 9, con partidos que pueden marcar el rumbo del campeonato nacional. Esta jornada reunirá duelos clave tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla, y pondrá a prueba el momento de equipos que llegan con realidades muy distintas.

El telón se abrirá el jueves con el choque entre Alianza Atlético y Cienciano en el estadio Campeones del 36 de Sullana. El cuadro ‘churre’ busca recuperarse tras un inicio irregular, mientras que el ‘papá’ llega motivado después de vencer a Universitario de Deportes en Cusco.

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El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

El viernes ofrecerá una triple jornada. Sport Huancayo, que viene mostrando una mejoría con respecto al Torneo Apertura, recibirá a Los Chankas, que intentará meterse en la lucha por el Clausura. En Cutervo, Comerciantes Unidos buscará hacerse fuerte ante su gente frente a un Cusco FC que viene realizando un buen trabajo con el técnico Javier Rabanal.

El plato fuerte del día será el enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal en el estadio Monumental, partido que puede influir directamente en la lucha por el título. La ‘U’ atraviesa un momento de incertidumbre tras la caída en Cusco, mientras que los ‘rimenses’, que vencieron a Juan Pablo II en casa, pretenden dar un golpe sobre la mesa para salir del fondo de la tabla acumulada y empezar a mirar la punta del campeonato.

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Goles y resumen de la victoria 'celeste' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

El sábado, la acción continuará en Cajamarca con el partido entre UTC y ADT en el estadio Héroes de San Ramón. Dos equipos que se encuentran en la zona baja del Torneo Clausura e intentarán ganar para revertir el mal momento. Asimismo, en Chongoyape, Juan Pablo II enfrenta a un Atlético Grau que viene de dos derrotas consecutivas.

El duelo estelar de la jornada sabatina será en el Estadio Nacional de Lima, donde Sport Boys recibirá a Alianza Lima. La ‘misilera’ obtuvo dos victorias al hilo y buscará seguir en esa tendencia positiva contra un elenco ‘blanquiazul’ que se mantiene como uno de los líderes y no ha perdido en el segundo certamen de la temporada.

El domingo, la fecha se cerrará con dos partidos en altura. Deportivo Garcilaso recibirá en el Inca Garcilaso de la Vega a CD Moquegua, equipo que ha sorprendido en el inicio del Clausura y que busca seguir escalando posiciones. Finalmente, en Arequipa, Melgar enfrentará a FC Cajamarca en el Monumental de la UNSA. Melgar aspira a ratificar su buen momento en casa, mientras que FC Cajamarca intentará rescatar puntos fuera de su feudo para alejarse de la zona de descenso.

Eryc Castillo siendo felicitado por sus compañeros tras anotar gol en Alianza Lima vs Alianza Atlético.
Eryc Castillo viene siendo la gran figura de Alianza Lima en el arranque del Torneo Clausura 2026 con 5 goles. - créditos: Difusión

Todos los encuentros de la jornada podrán verse en directo por la señal de L1 MAX y a través de la plataforma Liga 1 Play, lo que garantiza la cobertura completa de cada partido y la posibilidad de seguir las alternativas de la Liga 1 desde cualquier dispositivo.

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 6 de agosto

- Alianza Atlético vs Cienciano (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Viernes 7 de agosto

- Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / estadio IPD Huancayo de Huancayo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Sábado 8 de agosto

- UTC vs ADT (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio complejo deportivo Juan Pablo II / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional de Lima / L1 MAX)

Domingo 9 de agosto

- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX)

- Melgar vs FC Cajamarca (20:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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