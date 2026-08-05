El papa León XIV permanecerá siete días en el Perú, tal como lo hizo en España: así será su recorrido

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita oficial de siete días a Perú del 11 al 17 de noviembre. (Reuters / Google Maps)

Guardar

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita oficial de siete días a Perú, recorriendo las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. El viaje coincide en duración con la reciente estancia del pontífice en España.

El papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y permanecerá en territorio peruano hasta el martes 17. El viaje incluye visitas a Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en ese orden, como lo confirmó el periodista Sergio Mora desde el Vaticano. El itinerario completo se dará a conocer en los próximos días, de acuerdo con la información entregada por el propio Vaticano a través de un comunicado multilingüe.

PUBLICIDAD

La noticia, que fue anticipada en un primer diálogo entre el papa y el entonces presidente José María Balcázar el 18 de junio, genera una fuerte expectativa en las regiones que serán parte del recorrido.

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV en Perú?

Lima será la primera ciudad en recibir al sumo pontífice. Desde la capital, el papa León XIV se trasladará a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo especial por su labor pastoral durante casi veinte años bajo el nombre de padre Robert.

La visita a Chiclayo destaca por el aprecio que el pontífice mantiene por la región de Lambayeque. Durante la pandemia, León XIV impulsó gestiones para el abastecimiento de oxígeno en la zona, acción que dejó una huella significativa entre los habitantes locales.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el papa viajará a Cusco, donde se prevé la realización de actividades litúrgicas y encuentros con la comunidad. El recorrido cerrará en Pucallpa, ciudad situada en la región amazónica, donde se esperan reuniones con representantes indígenas y eclesiásticos.

Preparación en las regiones

La confirmación del viaje fue recibida con entusiasmo en las ciudades incluidas en la agenda papal. En Chiclayo, la expectativa se relaciona con la historia personal del papa León XIV, quien sirvió como sacerdote en la diócesis local y es recordado por su cercanía con los fieles.

Corresponsales en Lambayeque destacaron que “Chiclayo está en el corazón del papa León XIV”. La región, además, celebra este año el 158° aniversario de la cruz de Motupe, una festividad religiosa de gran relevancia que será contemporánea a la visita.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales ya comenzaron los preparativos para recibir al pontífice. La confirmación de las fechas permitirá acelerar los planes logísticos y de seguridad en cada ciudad. “Las autoridades necesitaban esta fecha específica para que puedan empezar ya a realizar todos los trabajos que se han planificado”, indicaron.

En Pucallpa, la comunidad espera que la presencia del papa impulse el diálogo sobre temas sociales y ambientales, dada la importancia de la Amazonía peruana en la agenda de la Iglesia católica. En Cusco, la expectativa gira en torno a la posibilidad de una misa multitudinaria, de acuerdo con los antecedentes del recorrido papal en otras regiones.

PUBLICIDAD

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

La ruta sudamericana

El plan de viaje del papa León XIV abarca también estancias en Uruguay y Argentina, donde visitará ciudades como Montevideo, Paysandú, Florida, Buenos Aires, Córdoba y Luján antes de llegar a Perú. “Realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17”, señala el comunicado del Vaticano. El sumo pontífice regresará tras completar su recorrido por territorio peruano.

La presencia de León XIV en Perú responde a invitaciones formales de las autoridades estatales y eclesiásticas. El Vaticano informó que el programa detallado de actividades y horarios en cada ciudad se difundirá en fechas próximas.

La noticia generó muestras de entusiasmo tanto en Perú como en la comunidad peruana en Roma. En las regiones peruanas, la visita se percibe como un reconocimiento a la labor pastoral de León XIV, especialmente en Lambayeque.

PUBLICIDAD