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Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

De Indira Huilca, diputada de Ahora Nación. Según el portal del Congreso, el primer proyecto de la Cámara de diputados detalla que la participación en las sesiones debe ser presencial

Congreso de la República con cámara bicameral 2026
Los diputados podrían solo asistir a las sesiones del Congreso y comisiones presencialmente si se aprueba el primer proyecto de ley del Congreso bicameral. - Crédito Congreso de la República
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Empiezan las propuesta en la Cámara de diputados del Congreso de la República y la primera medida va directamente a alterar las labores de la misma Cámara: Indira Huilca de Ahora Nación propone acabar con la virtualidad de los diputados y senadores.

Es decir, que en las sesiones solo se pueda participar —aportar al debate, votar por dictámenes, sustentar propuestas, etc.— presencialmente. Esto, tras que en el anterior Congreso, se hiciera una norma que los congresistas puedan asistir a estas sesiones virtualmente.

Pero habrán excepciones: “La participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad”, aclara el texto.

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La medida aplicaría también para la misma diputada Huilca y sus compañeros de bancada. - Crédito REUTERS/Leslie Moreno
La medida aplicaría también para la misma diputada Huilca y sus compañeros de bancada. - Crédito REUTERS/Leslie Moreno

Primer proyecto de Ley

El primer proyecto de Ley lleva como nombre “Proposición de resolución legislativa que modifica los reglamentos parlamentarios para garantizar el trabajo presencial”, y fue presentado por Indira Huilca de Ahora Nación, y cuenta con la firma de cinco de sus compañeros de bancada más.

“La presente resolución legislativa tiene por objeto modificar tanto el Reglamento del Congreso, como el Reglamento de la Cámara de Diputados, con la finalidad de garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados”, resalta la propuesta.

Como se recuerda, en el Congreso unicameral, el anterior, prevaleció la virtualidad, y varios congresistas usaban esta para legislar y participar en sesiones desde casa, otras regiones e incluso fuera del país.

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Este segmento del noticiero 'La Rotativa del Aire' presenta una cobertura sobre siete proyectos de ley relacionados con la virtualidad en el Congreso bicameral. En su momento fue una propuesta del Congreso anterior también. - Crédito RPP

Ahora esto acabaría, si se llega a aprobar esta medida. Así cambiaría el reglamento, recién aprobado en la anterior legislatura, del Congreso de la República:

“Artículo 26. Deberes funcionales. Los diputados tienen los siguientes deberes funcionales: a) Participar presencialmente en las sesiones del Pleno del Congreso y del Pleno de la Cámara de Diputados y, cuando sean miembros, en las de la Comisión Permanente, de las comisiones y de los demás órganos parlamentarios a los que pertenezcan. Las inasistencias injustificadas a las sesiones se regulan de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento del Congreso de la República", resalta la propuesta.

También se cambia el reglamento para los senadores. Así, se incluiría el “presencialmente” para detallar que la participación no puede ser virtual. Pero sí habrán excepciones.

Comisión de Economía del Congreso de la República
Una de las crítica del Congreso anterior era el abuso de la virtualidad. - Crédito Congreso

Excepciones para virtualidad

Se propone que los diputados y senadores participen del Congreso, el Pleno y todas las comisiones de las que sean parte presencialmente. Es decir, negarle a estos representantes de los peruanos el asistir a estar virtualmente y estar conectado en sus apartados tecnológicos fuera del lugar físico del Congreso.

Pero habrán excepciones. La participación virtual solo será permitida en los siguientes casos:

  • Cuando los diputados y senadores se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima
  • Cuando los diputados y senadores se encuentren de licencia por viaje en el extranjero
  • Cuando los diputados y senadores se encuentren de licencia por enfermedad.

Es decir, si se aprueba la medida en el Congreso, y se promulgar por el Ejecutivo, ya no habrá más virtualidad indiscriminada para las labores de diputados y senadores.

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