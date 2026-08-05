El mensaje de Miguel Trauco a la hinchada de Alianza Lima antes del partido con Sport Boys: “Me tienen cariño”

El lateral rosado asegura que percibe afecto en las redes sociales y descarta silbidos en el Estadio Nacional, donde habrá dos barras, en la antesala del duelo del sábado 8 de agosto (Sport Boys)

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Miguel Trauco, lateral izquierdo de Sport Boys, envió un mensaje directo a la hinchada de Alianza Lima en la antesala del cruce entre rosados y blanquiazules por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El futbolista, que inició la temporada en el club de La Victoria, señaló que no anticipa un ambiente adverso en el Estadio Nacional, donde habrá presencia de ambas barras.

En diálogo con Fútbol en América, el jugador afirmó que percibe muestras de aprecio por redes sociales y expresó su deseo de que el partido se viva como una “hermosa noche”. El encuentro se jugará este sábado 8 de agosto, desde las 20:00 (hora peruana), en el coloso de José Díaz, en Lima.

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Un regreso con antecedentes recientes y un mensaje a la tribuna blanquiazul

En la previa del Sport Boys vs Alianza Lima, Miguel Trauco descartó un recibimiento hostil. El defensor afirmó que mantiene una buena relación con la afición blanquiazul y confía en un ambiente de respeto. (Sport Boys)

El partido entre Sport Boys y Alianza Lima aparece marcado por los reencuentros. En el plantel chalaco figuran exjugadores del cuadro victoriano como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes volverán a coincidir con la hinchada que los acompañó durante su etapa en el club íntimo.

Trauco, de 33 años, fue separado de Alianza Lima a inicios de la temporada en medio de una polémica vinculada a un episodio de indisciplina extradeportiva, un hecho que generó molestia entre un sector de los seguidores blanquiazules. Ese contexto convirtió su retorno al Nacional en uno de los focos de la fecha.

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Consultado por el clima que podría encontrar en las tribunas, el defensor descartó un recibimiento hostil y sostuvo que, al menos en su experiencia reciente, el vínculo con la afición se mantuvo sin rupturas. “No creo (que me reciban mal). La hinchada de Alianza me tiene cariño, eso me hace notar por las redes sociales y yo también a ellos. Así que, por mi parte, no creo que haya ningún problema. Espero que no sea así y solo se pueda disfrutar de esa hermosa noche”, declaró en Fútbol en América.

Lo que significó Alianza Lima para Trauco

El lateral de Sport Boys valoró la etapa que vivió en Alianza Lima y afirmó que guarda grandes recuerdos. Sin embargo, dejó claro que su prioridad será ayudar a su equipo a vencer este sábado. (Alianza Lima)

El jugador remarcó que su etapa en Alianza Lima dejó recuerdos positivos, más allá de la forma en que se produjo la salida. Durante el 2025 integró el plantel íntimo, una experiencia que describió como importante en lo personal. Ya con la camiseta de Sport Boys, proyectó el partido como un desafío que mezcla emociones con la obligación competitiva.

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“Va a ser un partido muy bonito. Para mí, Alianza significó mucho. El paso que tuve ahí fue bonito, quedan grandes recuerdos y esperemos que se pueda dar un gran partido en lo individual si es que me toca; y en lo grupal, tratar de sacar los tres puntos”, señaló el lateral.

En el marco de la previa, Trauco también fue presentado como uno de los nombres que “calentó” el ambiente del cruce por su comentario sobre la hinchada aliancista. En esa misma línea, reiteró que su intención es enfocarse en el juego y en el desempeño de Sport Boys, con el objetivo de sumar una victoria en la cuarta jornada del Clausura.

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En otra reseña sobre su paso por el club blanquiazul, se indicó que Trauco disputó 45 partidos con Alianza Lima, con cuatro goles y ocho asistencias durante ese periodo. Esos números acompañan el contexto de su regreso al Nacional, un escenario que, por la convocatoria de ambos equipos, suele elevar el impacto mediático y la expectativa de los hinchas.

Hora, escenario y otros reencuentros en una fecha con peso histórico

Sport Boys y Alianza Lima chocarán este sábado en el Nacional, en un partido marcado por el regreso de varios exblanquiazules. Trauco pidió que el ambiente se viva con tranquilidad y espíritu deportivo. (Sport Boys)

Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto, desde las 20:00 horas (hora peruana), en el Estadio Nacional de Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El duelo fue señalado como uno de los más atractivos del fin de semana, con dos clubes históricos del fútbol peruano y un contexto especial por la presencia de exaliancistas en el equipo chalaco.

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Además de Trauco, el plantel rosado cuenta con otros futbolistas con pasado en La Victoria. Entre los nombres mencionados en la previa aparecen Carlos Zambrano y Christian Cueva, junto con el propio lateral izquierdo. En ese marco, el cruce añade un componente emocional para varios protagonistas.

Trauco, por su parte, también se refirió a su relación con Pablo Guede y descartó cualquier conflicto pendiente con el entrenador. “Al ‘profe’, lo encuentro en las calles y siempre el cariño es recíproco. Espero que sea una linda noche para el fútbol y esperemos que el resultado pueda estar a favor de nosotros”, sentenció.

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