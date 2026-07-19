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El millonario monto que gastó Alianza Lima en las salidas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Fernando Cabada, aún administrador del club ‘blanquiazul’, dio detalle del dinero que la directiva tuvo que desembolsar para la partida de los tres jugadores a inicios del 2026

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El exadministrador del club 'blanquiazul' dio detalles del dinero que desembolsó la directiva para la partida de los tres futbolistas a inicios del 2026. (Video: Alianza Lima)

Durante los primeros meses de 2026, Alianza Lima atravesó una de las etapas más complejas de su historia reciente. Entre los múltiples inconvenientes que sacudieron al club, la salida abrupta de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña marcó un antes y un después en el vestuario. El escándalo surgido durante la pretemporada en Uruguay obligó a una reestructuración interna. Sin embargo, el plantel supo sobreponerse a la adversidad y terminó celebrando la obtención del Torneo Apertura, un logro que alivió el golpe institucional.

El administrador temporal, Fernando Cabada, abordó en una reciente conferencia de prensa el episodio que motivó la desvinculación de los tres futbolistas. “Para nosotros eso que sucedió es una desgracia, más allá de los temas policiales, porque nosotros no somos ni jueces ni fiscales”, expresó en primera instancia.

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El dirigente remarcó: “Acá yo no tengo por qué juzgar personalmente a nadie, pero lo cierto es que aquello que pasó, bajo la responsabilidad de las personas que actuaron, es algo que dañó mucho la imagen de la institución”.

La decisión de separar a dichos jugadore se tomó bajo presión mediática y social, en un contexto donde la reputación de la entidad ‘blanquiazul’ se encontraba en juego. “Nosotros somos una institución con un nombre que se conoce y que se hizo más conocido internacionalmente el año pasado. Ese nombre tiene un valor, si quieren podrían ponerlo hasta en valor económico, y ese valor se estaba dañando”, argumentó. Por eso, según declaró Cabada, la directiva consideró imprescindible que “estas personas salieran, y salieran lo más rápido posible”.

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Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por abuso sexual.

El millonario monto que gastó Alianza Lima en las salidas de los tres futbolistas

El propio Fernando Cabada detalló el enorme esfuerzo financiero que implicó desvincular anticipadamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. “Lo que había que pagar por indemnización era una cantidad de millones de soles bastante importante”, reconoció el administrador. El cálculo inicial, según sus palabras, era alarmante: “Si se hubiese tenido que pagar el total por la resolución de los contratos, estaríamos hablando de más de diez millones de soles”.

En medio de la crisis, los altos mandos optaron por una negociación con los representantes de los futbolistas, con la intervención activa de las áreas legal y deportiva del club. “Se hizo una negociación importante donde participaron diferentes personas; nuestra área legal estuvo muy presente en ese momento, al igual que la parte deportiva, y se logró hacer una reducción regular de esa suma”, explicó Cabada. No obstante, aclaró que “fue una cifra bastante alta: fueron algunos millones de soles que se fueron en eso”.

Ese desembolso, que afectó directamente el presupuesto anual, que sumado a la eliminación en la primera fase previa de la Copa Libertadores, obligó a la institución a realizar ajustes financieros para sostener la competitividad del plantel. La magnitud del gasto se mantuvo como tema de debate en el entorno de Alianza Lima durante varias semanas, ya que representó uno de los egresos más significativos en la historia reciente del club.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son acusados de agresión sexual en Uruguay. (ATV)

La actualidad de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Tras su salida de Alianza Lima, los caminos de los tres futbolistas tomaron rumbos diferentes. Carlos Zambrano y Miguel Trauco se sumaron a Sport Boys, que atraviesa una etapa de reconstrucción y se ha fijado como objetivo disputar un torneo internacional en 2027, año en que celebrará su centenario. Ambos jugadores se convirtieron en piezas clave en el equipo ‘rosado’, tanto en la defensa como en la volante, en un contexto de máxima exigencia.

Por su parte, Sergio Peña firmó con Sakaryaspor de la Segunda División turca. Pese a gozar de continuidad, la campaña de los ‘bisontes’ fue negativa y concluyó con el descenso a la Tercera División. El volante peruano, lejos de resignarse, tomó la decisión de continuar su carrera en Europa. Precisamente, hace una semana Peña fue anunciado como refuerzo de OFK Belgrado de Serbia, donde buscará relanzar su carrera deportiva.

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