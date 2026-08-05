La crítica de Vanessa Palacios a la condición física de las jugadoras de la selección peruana de vóley: “Les falta mucho trabajo”

Vanessa Palacios hizo hincapié en que las voleibolistas peruanas deben trabajar más la parte física. Crédito: Difusión.

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Vanessa Palacios, una de las referentes históricas del vóley peruano, analizó el presente de la selección nacional y puso especial énfasis en la condición física de las jugadoras que actualmente forman parte del proceso dirigido por Antonio Rizola. La exlíbero consideró que el equipo tiene aspectos por mejorar y advirtió que el desarrollo de capacidades como la potencia, el salto, la agilidad y la velocidad requiere un trabajo sostenido durante un periodo prolongado.

En declaraciones brindadas al programa ‘En Pared’ de TV Perú, la ‘Choco’ destacó primero el esfuerzo de las voleibolistas que vienen representando al país y valoró su compromiso con el seleccionado. Sin embargo, también fue crítica al momento de evaluar uno de los aspectos que considera determinantes para elevar el nivel competitivo de la ‘bicolor’.

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“Felicito a las jugadoras y me parece muy bien lo que hacen”, señaló Palacios, antes de remarcar que ellas son precisamente quienes han respondido al llamado realizado por el entrenador brasileño Antonio Rizola.

La exseleccionada nacional consideró que el tiempo de preparación ha sido uno de los factores que ha limitado el desarrollo físico del equipo, pero remarcó que este aspecto no puede corregirse rápidamente.

Vanesa Palacios, exvoleibolista nacional y ahora entrenadora, se refirió a un punto clave para la mejora de la selección nacional. Crédito: En Pared de TVPerú.

“Creo que les falta mucho trabajo, sobre todo en la parte física. Sé que han tenido poco tiempo, pero si algo he aprendido por mi experiencia y como entrenadora es que la agilidad, la destreza, la potencia y el salto no se trabajan en dos meses”, explicó.

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Para Palacios, el cuerpo de una deportista necesita un proceso progresivo para acostumbrarse a las exigencias que implica el alto rendimiento. En ese sentido, consideró que la preparación física debe ser una de las prioridades dentro del proceso de Rizola.

“La adaptación del cuerpo a esa exigencia diaria toma tiempo. Si físicamente no tienes fuerza ni rapidez para llegar antes a la pelota, tu nivel de juego no va a ser el correcto”, añadió.

“La ventaja de jugar con la familia cerca”

Vanessa Palacios desarrolló gran parte de su carrera profesional en el extranjero, principalmente en clubes de España y Francia. Desde esa experiencia, también estableció una comparación con la realidad de las voleibolistas peruanas que continúan desarrollando sus carreras en el país.

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Vanessa Palacios destacó defendiendo la camiseta de la selección peruana de vóley por casi 20 años.

La ‘Choco’ reconoció que jugar en Perú permite a las deportistas mantener una mayor cercanía con sus familias, algo que ella misma hubiera valorado durante su etapa como profesional. Sin embargo, advirtió que esa comodidad también puede tener un efecto negativo si no existe una adecuada cultura de descanso.

“Ellas tienen la ventaja de jugar con su familia cerca, algo que a mí me hubiera encantado, pero eso también puede hacer que no descansen lo suficiente”, sostuvo.

Palacios explicó que la recuperación forma parte fundamental de la preparación de cualquier deportista y que el rendimiento no depende exclusivamente de las horas de entrenamiento.

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“El rendimiento del deportista no depende solo del entrenamiento: el músculo no mejora si no tiene las horas de descanso necesarias para asimilar el trabajo previo”, agregó.

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección peruana de vóley y se prepara en Europa. Crédito: Facebook

La actualidad de la selección nacional de Rizola

Las declaraciones de Vanessa Palacios llegan después de la participación de la selección peruana en la Copa Sudamericana de vóley, torneo en el que el equipo dirigido por Antonio Rizola terminó en el quinto lugar y consiguió asegurar su clasificación al Campeonato Sudamericano de septiembre.

Las expectativas sobre la ‘bicolor’ eran altas, especialmente por tratarse de una competencia que otorgaba plazas para el próximo Sudamericano y puntos importantes para el ranking mundial. Sin embargo, Perú terminó encontrándose con un escenario más complicado de lo esperado debido a la ausencia de varias jugadoras importantes, que rechazaron formar parte del proceso, y al crecimiento que vienen mostrando otros seleccionados de la región.

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Chile, Argentina y Colombia han dado pasos importantes en los últimos años y actualmente representan una competencia cada vez más exigente para el combinado peruano. El quinto lugar conseguido en la Copa Sudamericana dejó, por ello, sensaciones agridulces en un equipo que todavía busca consolidar una nueva generación.

Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

Ahora, el desafío será todavía mayor. Perú deberá afrontar el Campeonato Sudamericano de septiembre con el objetivo de pelear por una clasificación al Mundial de vóley. La selección nacional no participa en un Mundial de la categoría mayor desde 2010, por lo que regresar a la máxima cita internacional representa uno de los principales objetivos del proceso encabezado por Rizola.

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