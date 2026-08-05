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José Carabalí no descarta nada: el dato desde su entorno que alimenta la incógnita del regreso a Universitario de Deportes

Luego de jugar siete partidos oficiales, el entorno del lateral izquierdo admite que vería con buenos ojos un retorno si aparece la opción de regresar

José Carabalí – Universitario de Deportes – LDU – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
El futbolista que milita en LDU Quito sumó siete partidos oficiales, pero desde su círculo admiten que aceptaría volver si se abre una chance, aunque hoy no existe una vía concreta cercana (Universitario de Deportes)
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La situación de José Carabalí en Ecuador sigue bajo la lupa en Perú. El defensor, que se incorporó a LDU Quito luego de salir de Universitario, acumuló siete encuentros oficiales con el club ecuatoriano. Sin embargo, su presente no sería sencillo desde que se marchó del conjunto de Ate, de acuerdo con versiones cercanas al futbolista.

El asunto tomó fuerza después de que el periodista Gustavo Peralta brindara precisiones en L1 Max sobre lo que le transmitieron personas próximas al lateral izquierdo. En esa reconstrucción, la idea de un regreso aparece como un deseo, aunque sin una vía clara para concretarse en el corto plazo, sobre todo por el componente económico involucrado.

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Según el mismo reporte, el zaguero viajó a LDU Quito porque necesitaba volver a su país por cuestiones personales. No obstante, en su nación de origen no estaría atravesando un buen momento y, en cierta forma, se habría arrepentido de haber dejado a Universitario, siempre de acuerdo con lo consultado por el periodista con el entorno del jugador.

Lo que se dijo desde el entorno del jugador sobre un posible regreso

José Carabalí – Universitario de Deportes – LDU – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
El entorno de José Carabalí aseguró que el lateral vería con buenos ojos regresar a Universitario. Aunque se siente cómodo en LDU Quito, la posibilidad de volver despierta interés en el futbolista. (Universitario de Deportes)

En una intervención pública, Peralta aseguró que volvió a comunicarse con una persona “mucho más cercana” al círculo del futbolista para validar la información que había comentado previamente. En esa conversación, recibió una confirmación que reabrió el debate acerca de un eventual retorno a la “U”.

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“Volví a preguntar a una persona de su entorno. Me dijeron: “Sí, le encantaría”. Pero, o sea, está bien, está contento allá, está jugando, pero que si le dicen como que: “Oye, ¿puedes volver?”, o sea, es algo que le gustaría”, afirmó el periodista, en declaraciones difundidas en L1 Max.

En el mismo intercambio, desde el programa Hablemos de MAX, la conductora Ana Lucía Rodríguez insistió con una pregunta que también se instaló entre los hinchas: “¿Para qué se fue?”. Peralta respondió que se trataba de una explicación pendiente que el propio jugador daría “en su momento”, sin avanzar en detalles.

“Es algo que él aclarará en su momento, ¿no? Este, me parece. Pero por ahí... La cosa es que la ‘U’ está en conteo regresivo para la elección del lateral”, sostuvo el comunicador, al vincular el tema Carabalí con la búsqueda de un refuerzo en esa zona.

El relato incluyó, además, una aclaración clave: el futbolista, pese a la idea de volver, hoy juega en Ecuador y se encuentra “contento” en su actual equipo, siempre en el marco de lo que Peralta transmitió desde sus contactos.

El factor dinero: por qué el retorno se ve “imposible” en el corto plazo

José Carabalí – Universitario de Deportes – LDU – Liga 1 – Perú – deportes – 4 agosto
Aunque el deseo de volver existe, el dinero frena cualquier negociación. Universitario no podría asumir el costo del fichaje y LDU de Quito no facilitaría la salida del lateral ecuatoriano. (LDU de Quito)

Más allá de los mensajes desde el círculo cercano del jugador, la principal traba, según la versión periodística, es financiera. Peralta fue directo al describir el escenario de una negociación y el margen de maniobra de las partes involucradas.

“Pero en este momento es imposible porque la ‘U’ no pone ni un mango y él no va a poner ni un mango también para venir. Entonces, es más pensando en el otro año, me parece”, remarcó.

En esa línea, también deslizó que LDU Quito no facilitaría una salida por un monto reducido: “LDU no lo va a soltar por poca plata”, agregó en el diálogo televisivo, al detallar por qué la operación carecería de viabilidad inmediata.

La lectura del periodista, a partir de lo que conversó con el entorno del jugador, es que el deseo no alcanza si el club peruano no puede asumir un costo y si el propio futbolista tampoco está dispuesto a cubrir un tramo de esa eventual vuelta.

Con ese marco, la posibilidad de que Carabalí vuelva para el Torneo Clausura aparece, hasta el momento, como una alternativa lejana. En el relato de Peralta, la ventana más realista se correría a un horizonte posterior, más asociado al “otro año”, en sus propias palabras.

En paralelo, el defensor sigue sumando minutos en Ecuador. El dato objetivo que se mantiene como referencia es su registro de siete partidos oficiales con la camiseta de LDU de Quito desde que dejó Universitario, un número que sirve para ubicar su continuidad competitiva en el presente.

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