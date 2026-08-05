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Lambayeque repartió 8.000 porciones de un king kong gigante de 1.300 kilos durante el cierre de la Semana Tradicional 2026

El tradicional dulce alcanzó 12 metros de largo y fue preparado por 15 marcas lambayecanas. La clausura también incluyó danzas, marinera y actividades para promover el turismo regional

Lambayeque clausuró la Semana Tradicional del King Kong 2026 con una masiva celebración gastronómica. Difusión
Lambayeque clausuró la Semana Tradicional del King Kong 2026 con una masiva celebración gastronómica. Difusión
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La ciudad de Lambayeque vivió una de sus jornadas gastronómicas más concurridas con el cierre de la Semana Tradicional del King Kong 2026, una celebración que reunió a productores, autoridades y visitantes alrededor de uno de los productos más representativos de la región. La actividad principal convocó a familias y turistas en el complejo deportivo Marcavalle, espacio elegido para la distribución gratuita del tradicional dulce.

Durante diez días, la programación incluyó actividades destinadas a promover la producción local y atraer visitantes de distintas regiones del país. La clausura concentró la mayor expectativa por la presentación de un king kong de gran formato, preparado especialmente para compartir con el público asistente.

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El encuentro también permitió mostrar el trabajo conjunto entre instituciones públicas y empresas dedicadas a la elaboración del tradicional postre. La participación de fabricantes históricos y nuevas marcas formó parte de una estrategia orientada a mantener vigente una tradición ligada a la gastronomía lambayecana.

La celebración reunió expresiones culturales y propuestas artísticas que acompañaron la entrega del dulce. Con ello, la programación buscó integrar la gastronomía con manifestaciones culturales propias de la región en una actividad abierta al público.

Repartieron cerca de 8000 porciones del king kong gigante

Se repartieron aproximadamente 8.000 porciones de un king kong gigante de 1.300 kilos, 12 metros de largo y un metro de ancho. Difusión
Se repartieron aproximadamente 8.000 porciones de un king kong gigante de 1.300 kilos, 12 metros de largo y un metro de ancho. Difusión

El momento central de la clausura llegó con la distribución gratuita de aproximadamente 8000 porciones del king kong gigante elaborado para la ocasión. El dulce alcanzó un peso de 1300 kilos, además de una longitud de 12 metros y un ancho de un metro, dimensiones que lo convirtieron en el principal atractivo de la jornada desarrollada en el complejo deportivo Marcavalle.

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Quince reconocidas marcas productoras del tradicional dulce participaron en su preparación, como parte de una iniciativa colectiva que reunió a empresas representativas del sector. La entrega gratuita permitió que miles de asistentes degustaran uno de los productos más conocidos de la gastronomía lambayecana.

La actividad simbolizó la participación conjunta de productores, autoridades y ciudadanía durante el cierre de una festividad que cada año reúne a visitantes interesados en la tradición culinaria de la región.

Organización destacó el trabajo conjunto entre instituciones

Durante la ceremonia de clausura, el presidente de la comisión organizadora, Natalio Cruz Tiquillahuanca, resaltó que la edición 2026 respondió al esfuerzo coordinado entre entidades públicas y privadas.

Según expresó, “esta edición fue el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado”, una articulación que permitió fortalecer la imagen de la feria y captar visitantes procedentes de Cajamarca, Piura, Pasco y Junín.

El representante también expresó su reconocimiento a la Municipalidad Provincial de Lambayeque, al Gobierno Regional de Lambayeque y a las instituciones que respaldaron el desarrollo de la programación. Asimismo, destacó la participación de las 15 marcas encargadas de elaborar el king kong gigante presentado durante la clausura.

Música y danzas acompañaron la clausura

Los organizadores resaltaron el trabajo conjunto entre instituciones públicas y empresas privadas. Difusión
Los organizadores resaltaron el trabajo conjunto entre instituciones públicas y empresas privadas. Difusión

La programación final incluyó presentaciones culturales que complementaron la entrega del tradicional dulce. La Peña Lambayecana presentó una exhibición de marinera con la interpretación de la pieza Marinera King Kong de Lambayeque, mientras que el elenco Estirpe Mochica ofreció la tradicional danza de las sogas.

Estas actividades formaron parte del programa preparado para el cierre oficial de la Semana Tradicional del King Kong 2026 y reunieron a los asistentes antes del reparto masivo del producto elaborado especialmente para la ocasión.

El origen del tradicional king kong lambayecano

El king kong constituye uno de los dulces más representativos de la costa norte del Perú, especialmente de Lambayeque y también de La Libertad. Su preparación consiste en capas de galletas elaboradas con harina, mantequilla, yemas de huevo y leche, unidas con rellenos de manjar blanco, dulce de piña y dulce de maní, aunque también existen versiones con distintas mermeladas.

Su origen se relaciona con el alfajor de Trujillo, elaborado originalmente con forma circular. La tradición atribuye sus primeras preparaciones a Victoria Mejía de García durante la década de 1920. Años después, durante la exhibición de la película King Kong en Lambayeque, la población comparó el tamaño del dulce con el personaje cinematográfico, circunstancia que dio origen al nombre con el que se conoce hasta la actualidad.

En 1943, la empresa San Roque, perteneciente a la familia García Mejía, registró la receta original del king kong de manjar blanco. Con el paso del tiempo surgieron nuevas fábricas dedicadas a su producción, entre ellas San Roque, Mochica y Tumbas Reales, que mantienen vigente la elaboración de este producto emblemático de la gastronomía lambayecana.

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