Mario Hart envía mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña: “Nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera”

Con un mensaje de solidaridad y empoderamiento, el panel de ' Q Decir' se dirige a todas las trabajadoras del espectáculo y de otros rubros. Se resalta la importancia de cortar de raíz el acoso y se recuerda que la valentía de denunciar es fundamental. YouTube: Sin Que Decir

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Mario Hart envió un mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña y pidió que las mujeres denuncien desde la “primera falta de respeto”, luego de que la cantante y exintegrante de ‘La Bella Luz’ hiciera pública una denuncia contra el director musical de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual.

El pronunciamiento ocurrió durante el programa streaming ‘Sin + Que Decir’, en la mañana del 4 de agosto, cuando el conductor tomó la palabra para respaldar a Saldaña y extender el llamado a otras mujeres que atraviesen situaciones similares en sus trabajos. En su mensaje, Hart enfatizó una idea: “nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera”.

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El mensaje de Mario Hart: “Te damos todo nuestro respaldo”

Durante la conversación en Sin + Que Decir, Mario Hart señaló que el apoyo a Naldy Saldaña no debía quedar restringido a una solidaridad entre mujeres. “Y la solidaridad no solamente creo es de, de las mujeres, con Naly también los, los hombres, este, te damos todo nuestro respaldo”, expresó.

A continuación, Hart amplió su mensaje hacia un público más amplio y centró su intervención en la importancia de denunciar sin esperar. “Y, y yo creo que el mensaje debe ser a todas las mujeres: no callen en este tipo de actos. O sea, no esperen tanto tiempo para denunciar”, dijo.

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En la misma línea, planteó que la denuncia debería ocurrir desde el primer indicio. “Estas cosas se tienen que denunciar a la primera, la primera falta de respeto, la primera insinuación, lo que sea, tiene que ser denunciado desde un inicio, cortarlo, porque nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera y nadie tiene por qué estar aguantando ni soportando este tipo de, de actos”, afirmó.

Mario Hart se pronunció tras el testimonio de Naldy Saldaña y dejó un mensaje para mujeres dentro y fuera del ambiente artístico. YouTube: sin + Que Decir.

“No hay trabajo que valga”: el llamado a denunciar desde el inicio

El conductor insistió en que ninguna ocupación justifica tolerar situaciones de acoso o abuso. “O sea, no hay trabajo que tenga que aguantar estas cosas”, sostuvo, al tiempo que reiteró el impacto que —según remarcó— pueden tener estos hechos en la vida cotidiana de una víctima.

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Luego, Hart extendió el pedido de denuncia a mujeres que, dijo, podrían estar pasando por situaciones similares dentro o fuera del ambiente artístico. “Y a todas las demás chicas de no solamente de La Bella Luz, sino de cualquier orquesta o chicas en general que puedan estar pasando por estas cosas en su trabajo- Denuncien. Denuncien de verdad. Porque, porque nadie tiene por qué pasar por, por estas cosas. Es terrible”, expresó.

Mario Hart envía mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña

El respaldo personal a Naldy Saldaña y su futuro profesional

En otro tramo de su intervención, Mario Hart se dirigió de forma directa a Naldy Saldaña y aseguró que, desde su punto de vista, no le faltará trabajo. “Este, Naldy, yo creo que trabajo no te va a faltar. Eres una gran artista”, afirmó.

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Hart también explicó por qué sostenía esa opinión: “Yo el año pasado tuve la oportunidad de, de, de estar con ella varias veces en Mande quien Mande. Eh, es una gran voz y estoy seguro que, que, que el trabajo te va a llover”, agregó.

Ethel Pozo pide carcél para agresor

El mensaje de Hart se dio en el mismo espacio donde Ethel Pozo pidió cárcel para el presunto agresor y alentó a denunciar. En esa conversación, también se habló sobre sanciones y vías legales, en el marco del caso expuesto por Saldaña.

Dentro del programa, Hart ya había expresado repudio hacia quienes —según señaló— se aprovechan de su posición laboral, aunque indicó que no conocía con precisión cuál era la pena aplicable. Sus comentarios se sumaron al tono general del debate, centrado en el rechazo al abuso de poder y en la necesidad de denunciar.

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Ethel Pozo pide cárcel para agresor de Naldy Saldaña. YouTube: Sin + Que decir.

La denuncia de Naldy Saldaña y lo que contó sobre su salida de La Bella Luz

El pronunciamiento público se dio luego de que Naldy Saldaña explicara que su salida de La Bella Luz no obedeció a un cambio artístico ni a nuevos proyectos profesionales, sino a una situación que, según afirmó, marcó su experiencia dentro de la orquesta.

En entrevista con Magaly TV La Firme, la cantante reveló que presentó una denuncia contra César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, y señaló que el caso “actualmente viene siendo investigado por la Fiscalía”.

En su testimonio, Saldaña también aseguró que continuó trabajando durante un mes después de denunciar, con la esperanza de que el contexto cambiara. “Yo nunca me quise ir de la orquesta, por eso yo trabajé un mes más ahí. A pesar de todas las cosas que habían sucedido, a pesar que yo no me sentí respaldada”, declaró.

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Según su versión, uno de los puntos más dolorosos fue la falta de respaldo interno. “Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada”, sostuvo. Y agregó: “Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”.

La cantante afirmó que la denuncia continúa su curso. “La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía”, aseguró.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, está junto a una imagen de videovigilancia que la muestra en una interacción con el director musical, tras su denuncia de acoso sexual.