Jaime Bayly revela el delicado estado de salud de su madre Doris Letts a los 86 años: “Me entristeció verla, le cuesta hablar”

El periodista Jaime Bayly aparece en un retrato individual y después junto a su madre, quien recibe un beso, en el marco del difícil momento que ella atraviesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reciente viaje de Jaime Bayly al Perú no solo estuvo relacionado con la literatura. El reconocido escritor y periodista regresó a Lima para presentar su más reciente novela, ‘Los golpistas’, en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2026, pero, detrás de las actividades culturales y los encuentros con sus lectores, vivió uno de los momentos más emotivos y dolorosos de los últimos años al reencontrarse con su madre, Doris Mary Letts, quien actualmente tiene 86 años.

Fue el propio Bayly quien decidió compartir públicamente esa experiencia a través de una columna publicada en El Comercio, donde abrió una ventana a su vida personal para contar cómo lo afectó encontrar a su madre en un estado de salud muy distinto al que recordaba.

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El autor explicó que su paso por Lima estuvo marcado por sentimientos encontrados. Por un lado, disfrutó del contacto con el público durante la presentación de su libro; sin embargo, también confesó que la visita estuvo acompañada por la tristeza que le produjo observar el evidente deterioro físico y las dificultades que enfrenta actualmente su madre.

En el texto, Bayly recordó que incluso hubo otros aspectos de su viaje que le resultaron incómodos, como el ruido de la capital peruana, aunque dejó claro que nada fue tan impactante como el momento en que visitó a Doris Letts en su vivienda ubicada en Miraflores.

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Al describir esa experiencia, el escritor fue completamente sincero sobre lo que sintió al verla. “Esta última visita ha sido una decepción, no solo porque no pude dormir, torturado por los ruidos, sino porque me entristeció ver a mi madre tan disminuida”, escribió.

Jaime Bayly se quiebra y revela por qué se ha distanciado de su madre Doris Mary Letts. | Captura Youtube / Instagram @baylytvoficial

Jaime Bayly cuenta las dificultades que enfrenta su madre para comunicarse

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la columna fue la manera en que Jaime Bayly describió las dificultades que tiene actualmente su madre para expresarse verbalmente.

Según contó, durante la conversación pudo notar que Doris Letts lucha constantemente por encontrar las palabras adecuadas, una situación que genera frustración y largos silencios mientras intenta continuar hablando.

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El escritor explicó el difícil proceso que observó durante ese encuentro familiar.

“Tiene ochenta y seis años. Le cuesta hablar. No le vienen las palabras, no encuentra las palabras, se le esconden las palabras. Entonces se queda en silencio, sufriendo por hallar y pronunciar la palabra esquiva”, relató.

El periodista recordó que, cada vez que notaba que ella se detenía intentando encontrar una palabra, intervenía mencionando distintas opciones con la esperanza de acertar y facilitar la conversación.

“Yo la ayudaba, diciendo palabras tentativas, a ver si acertaba con alguna de ellas, y al mismo tiempo me conmovía ver cómo ella sufría porque no siempre conseguía hablar con fluidez”, expresó.

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Jaime Bayly se quiebra y revela por qué se ha distanciado de su madre Doris Mary Letts. | Captura Youtube / Instagram @baylytvoficial

El escritor reflexiona sobre el envejecimiento y reconoce que él también ha tenido olvidos

La experiencia vivida durante ese reencuentro llevó a Jaime Bayly a realizar una reflexión más amplia sobre el paso del tiempo y los cambios que llegan con la edad.

El autor confesó que observar a su madre le hizo pensar también en sí mismo, pues reconoció que, aunque en menor medida, él también ha comenzado a experimentar algunos olvidos cuando participa en programas de televisión o mientras graba contenido para sus plataformas digitales.

Sin embargo, fue enfático en señalar que esos episodios son muy distintos a la compleja situación que atraviesa actualmente su madre.

La comparación le permitió expresar que el envejecimiento alcanza a todas las personas, aunque cada historia y cada proceso sean diferentes.

A través de su columna, Bayly mostró un lado mucho más personal y vulnerable, alejándose de la imagen del escritor polémico que durante décadas protagonizó debates políticos y mediáticos para compartir una experiencia profundamente humana.

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Quién es Doris Mary Letts

Doris Mary Letts, nacida el 9 de abril de 1940, ha sido una figura conocida entre quienes siguen la trayectoria familiar de Jaime Bayly.

A lo largo de su vida fue madre de once hijos, aunque actualmente nueve continúan con vida. Además, su familia se ha ampliado con decenas de nietos e incluso bisnietos.

En distintas oportunidades, el escritor ha compartido momentos junto a ella en sus plataformas digitales. En una entrevista difundida anteriormente en su canal de YouTube, recordó el tamaño de la familia mientras conversaba con su madre.

“Te quedan nueve hijos vivos y creo que nietos tienes como 30 nietos”, le comentó Bayly durante aquella conversación. Actualmente, además de ser madre y abuela, Doris Letts también disfruta de la compañía de sus bisnietos.

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En años anteriores fue conocida por su gusto por diversas actividades deportivas, entre ellas el surf y la equitación, disciplinas que practicó durante buena parte de su vida.

Jaime Bayly expresó su pesar por los audios que su madre Doris Mary Letts le envió a su esposa Silvia. Considera que se trata de una conspiración.