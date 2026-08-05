Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Qué es la preeclampsia? Estos son los síntomas durante el embarazo que pueden poner en riesgo a madre y bebé

El director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Dr. Alexander Villanueva, explicó cuáles son los síntomas de la preeclampsia, sus factores de riesgo y la importancia de los controles prenatales

Una mujer embarazada con un suéter beige y pantalones oscuros sentada en una silla clara en una clínica con equipo médico en el fondo.
Una mujer latina embarazada se sienta en una sala de espera de clínica, sosteniendo su vientre mientras aguarda atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante el embarazo, algunos cambios en el cuerpo pueden pasar desapercibidos o confundirse con molestias propias de la gestación. Sin embargo, existen condiciones que requieren especial atención, como la preeclampsia, una complicación que puede aparecer luego de la semana 20 de embarazo y que necesita una detección temprana para proteger la salud de la madre y el bebé.

Esta enfermedad está relacionada con un incremento de la presión arterial y puede generar afectaciones en órganos importantes de la gestante. Su identificación depende, en gran medida, del seguimiento médico y de la capacidad de reconocer señales que indican que es necesario acudir a un establecimiento de salud.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte que los controles prenatales son fundamentales durante toda la gestación, ya que permiten detectar cambios que no siempre son visibles para la madre. En estas evaluaciones, los especialistas revisan la evolución del embarazo y pueden intervenir antes de que aparezcan cuadros más complejos.

Primer plano del vientre de una mujer embarazada y una mano sosteniendo un oso de peluche. Viste un suéter. Fondo borroso con plantas y cuadros familiares.
Una joven mujer latina embarazada, con su vientre expuesto, sostiene un oso de peluche mientras se sienta en un sillón en un hogar latinoamericano, esperando la llegada de su bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la preeclampsia representa un riesgo durante el embarazo?

La preeclampsia es una alteración que suele manifestarse después de las 20 semanas de embarazo y que afecta principalmente al sistema circulatorio de la gestante. El aumento de la presión arterial puede comprometer el funcionamiento de órganos como los riñones, el hígado y el cerebro, por lo que requiere vigilancia médica.

PUBLICIDAD

Uno de los principales desafíos de esta condición es que puede avanzar sin síntomas claros en sus primeras etapas. Por esa razón, las consultas prenatales permiten identificar variaciones en la salud de la madre mediante controles de presión, análisis clínicos y evaluaciones del crecimiento del bebé.

Una mujer joven embarazada con un suéter estampado toca su vientre. Viste una bata de hospital y está sentada en una clínica. Al fondo, carteles médicos.
Una mujer embarazada se toca el abdomen durante una consulta en una clínica local, con gráficos médicos en la pared de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Dr. Alexander Villanueva, señaló en diálogo con la Agencia Andina que existen determinados factores que elevan el riesgo de presentar esta complicación. Entre ellos se encuentran la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades renales y los antecedentes de preeclampsia.

También requieren mayor vigilancia las embarazadas que esperan más de un bebé, quienes tienen menos de 18 años, superan los 35 años o atraviesan su primer embarazo. En estos casos, el acompañamiento del personal de salud permite realizar un monitoreo más cercano.

Imagen FF33XS3S2FAO5KICQLB4JSVRJY

Síntomas de la preeclampsia

Aunque algunas molestias pueden parecer comunes durante el embarazo, ciertos cambios repentinos pueden indicar la presencia de preeclampsia. Reconocer estas manifestaciones ayuda a buscar atención a tiempo y evita esperar a que la condición avance.

Entre los principales síntomas de alerta se encuentran:

  • Dolor de cabeza fuerte y frecuente: especialmente cuando aparece de forma persistente y no mejora.
  • Problemas de visión: como visión borrosa, manchas o cambios repentinos en la capacidad visual.
  • Inflamación inesperada: hinchazón en el rostro, manos o piernas que aparece de manera repentina.
  • Dolor en la zona superior del abdomen: una molestia que requiere valoración por un especialista.
  • Dificultad para respirar: un signo que puede estar asociado a complicaciones durante el embarazo.
  • Menor movimiento del bebé: cualquier cambio en la actividad habitual del bebé debe ser comunicado al médico.
Vista de cerca de una mujer embarazada acostada de lado en la cama, vestida con una camiseta gris, con una mano en su vientre y el rostro contraído por el dolor.
Una mujer embarazada, acostada en su cama, se lleva las manos al abdomen mientras experimenta un fuerte dolor de pubalgia, reflejando el malestar común en esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquiera de estas señales, la gestante debe acudir a un centro de salud para una evaluación. La atención temprana permite determinar la causa del malestar y establecer las medidas necesarias para continuar con un embarazo seguro.

La prevención empieza con controles médicos y seguimiento constante

La mejor estrategia frente a la preeclampsia es la prevención mediante controles periódicos. Durante las consultas prenatales, los profesionales pueden identificar cambios en la presión arterial, realizar pruebas de laboratorio y revisar el desarrollo fetal.

Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)
Una mujer embarazada. (David Zorrakino / Europa Press)

Además del seguimiento médico, existen acciones que favorecen una gestación saludable. Mantener una alimentación equilibrada, controlar enfermedades previamente diagnosticadas y cumplir con las indicaciones del especialista forman parte de los cuidados recomendados para reducir riesgos.

El embarazo requiere atención permanente y comunicación con el personal de salud ante cualquier cambio. Identificar los factores de riesgo y reconocer los signos de alarma de la preeclampsia permite actuar de manera oportuna y mejorar las condiciones tanto para la madre como para el bebé.

Temas Relacionados

preeclampsiaembarazoMinsaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jefe del JNE ante renuncia de Luis Rubio: “Se están generando estrategias para fraguar la ley y gatillarse a estos cargos”

El titular del organismo electoral cuestionó las reglas vigentes tras la salida del candidato municipal y planteó revisar la figura de la reelección en autoridades subnacionales

Jefe del JNE ante renuncia de Luis Rubio: “Se están generando estrategias para fraguar la ley y gatillarse a estos cargos”

Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

Tras la denuncia pública de cantante contra César Sánchez Chavesta, la orquesta anunció su separación “inmediata e indefinida”, pero seguidores criticaron a la orquesta.

Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

ERM 2026: Último día para renuncias de candidatos y retiro de listas ante el JNE

El proceso electoral entra en su fase decisiva con el cierre de inscripciones; movimientos de última hora definen el panorama de las elecciones regionales y municipales

ERM 2026: Último día para renuncias de candidatos y retiro de listas ante el JNE

Mario Hart envía mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña: “Nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera”

El piloto pidió que las mujeres denuncien desde la primera falta de respeto, tras el testimonio público de la cantante contra músico de ‘La Bella Luz’

Mario Hart envía mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña: “Nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera”

José Carabalí no descarta nada: el dato desde su entorno que alimenta la incógnita del regreso a Universitario de Deportes

Luego de jugar siete partidos oficiales, el entorno del lateral izquierdo admite que vería con buenos ojos un retorno si aparece la opción de regresar

José Carabalí no descarta nada: el dato desde su entorno que alimenta la incógnita del regreso a Universitario de Deportes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe del JNE ante renuncia de Luis Rubio: “Se están generando estrategias para fraguar la ley y gatillarse a estos cargos”

Jefe del JNE ante renuncia de Luis Rubio: “Se están generando estrategias para fraguar la ley y gatillarse a estos cargos”

Kenji sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Tendríamos que ser mentecatos para desear que la situación vaya adversa”

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

Rafael López Aliaga presiona a Keiko Fujimori para retirar al Perú de la Corte IDH: “No me interesan los derechos humanos”

Rafael López Aliaga estrena logo ‘Porky vuelve’ tras renuncia de Luis Rubio y es presentado como “futuro alcalde de Lima”

ENTRETENIMIENTO

Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

Seguidores de ‘La Bella Luz’ lanzan duros comentarios contra orquesta por grave denuncia de Naldy Saldaña: “Lo sabían y recién lo separan”

Mario Hart envía mensaje de solidaridad a Naldy Saldaña: “Nadie tiene derecho a vulnerarte de esa manera”

Naldy Saldaña renunció a La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: dueños de la orquesta le dijeron “que tenía que superarlo”

Excantante de La Bella Luz denuncia acoso por parte del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

Los contundentes videos del acoso a Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz: “Son asquerosos e indignantes”

DEPORTES

José Carabalí no descarta nada: el dato desde su entorno que alimenta la incógnita del regreso a Universitario de Deportes

José Carabalí no descarta nada: el dato desde su entorno que alimenta la incógnita del regreso a Universitario de Deportes

Adrián Ugarriza, debut goleador en la Copa Toto Ligat Al: condujo a Ironi Kiryat Shmona al triunfo contra Bnei Sakhnin

Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: fixture, rivales, formato, clasificación y todo lo que debes conocer del torneo

Jesús Castillo parte con ilusión hacia el Espérance Sportive, su nueva aventura en Túnez: “Voy a un fútbol más competitivo”

Perú ya emprendió viaje al Mundial Sub 17 de Vóley: equipo listo para debutar en Chile tras un pequeño ajuste en la convocatoria