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Adulta mayor salió de casa rumbo al mercado, pero murió tras ser atacada por dos perros rottweiler en Arequipa

La muerte de la mujer de 66 años desató el reclamo de los vecinos, quienes aseguran que el peligro fue advertido en reiteradas ocasiones y piden que se determinen responsabilidades

Una adulta mayor de 66 años murió tras ser atacada por dos perros rottweiler cuando se dirigía al mercado en el distrito de Sabandía, Arequipa. Vecinos denuncian que los animales ya representaban un peligro y exigen la clausura de una chanchería señalada como el lugar de donde habrían salido los canes. Fuente: Latina Noticias
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Una visita al mercado terminó en tragedia en Arequipa. Gregoria Mamani, una adulta mayor de 66 años, salió de su vivienda en el sector Umapalca, en el distrito de Sabandía, como cualquier otra mañana. Caminaba hacia el paradero para tomar el transporte público cuando dos perros rottweiler la atacaron de forma violenta. Las graves lesiones que sufrió le provocaron la muerte antes de que pudiera recibir ayuda.

De acuerdo con Latina Noticias, los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes acudieron de inmediato e intentaron socorrerla mientras daban aviso a las autoridades. Minutos después llegaron efectivos de la Policía Nacional, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. El Ministerio Público inició las diligencias para determinar las circunstancias del ataque.

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La muerte de Gregoria Mamani provocó conmoción en Sabandía y reavivó un problema que, según los pobladores, llevaba meses sin recibir atención. Los vecinos aseguran que los perros merodeaban constantemente por la zona y ahora exigen que la Municipalidad Distrital de Sabandía intervenga para retirar a los animales, fiscalizar una chanchería cercana y establecer responsabilidades.

Dos perros rottweiler negros con manchas fuego muestran los dientes. Al fondo, un sombrero beige, un carrito de compras volcado, ropa, un muro de ladrillo y postes.
Dos perros rottweiler de pelaje negro y manchas fuego muestran una actitud agresiva, con los dientes expuestos, mientras custodian un sombrero y un carrito volcado en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una salida de rutina terminó en un ataque mortal en Arequipa

Según la información difundida por Diario Correo y Latina Noticias, la adulta mayor salió de su vivienda la mañana del domingo con dirección al paradero de la empresa de transportes Los Canarios. Tenía previsto ir al mercado, pero el recorrido se interrumpió a pocos metros de su destino cuando fue sorprendida por los dos rottweiler.

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Los canes la atacaron con violencia y le ocasionaron heridas mortales. Los vecinos intentaron intervenir y alertaron a las autoridades, mientras otros observaban con impotencia una escena que, aseguran, pudo evitarse. Pese a la rápida movilización, la víctima murió en el lugar.

En la escena quedaron su sombrero, el coche de compras y algunas prendas de vestir. Estos objetos fueron recogidos por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante las diligencias, informó Exitosa Noticias, como parte de la investigación para esclarecer el caso.

Un agente policial y siete personas en una calle de tierra frente a un muro de ladrillos, una puerta de metal y un edificio industrial bajo un cielo azul claro
Agentes policiales y vecinos se congregan en el sector Umapalca de Sabandía, Arequipa, Perú, tras el ataque mortal de perros rottweiler a Gregoria Mamani, una adulta mayor. (Captura: Latina Noticias)

Vecinos aseguran que los perros representan un peligro desde hace meses

Después de la tragedia, el miedo volvió a instalarse entre quienes viven y transitan por la asociación Umapalca. Los residentes sostienen que los perros rottweiler permanecían sueltos con frecuencia y que más de una vez habían mostrado comportamientos agresivos.

Una vecina contó a Latina Noticias que cada salida de su casa se había convertido en una situación de riesgo. “Cuando salgo con mi hija, los perros aparecen y nos atacan. Se quedan mirándonos y tengo que retroceder por miedo”, relató al recordar los constantes encuentros con los animales.

Otra pobladora afirmó que los canes salen continuamente de un predio cercano. “Siempre vemos que aparecen. Incluso una trabajadora entra al lugar y los perros salen detrás de ella”, señaló al mismo medio. Para los vecinos, la muerte de Gregoria Mamani era una tragedia anunciada porque las advertencias sobre el peligro nunca fueron atendidas.

A Rottweiler arrives on the first day of the Crufts dog show in Birmingham, Britain, March 10, 2022. REUTERS/Molly Darlington
A Rottweiler arrives on the first day of the Crufts dog show in Birmingham, Britain, March 10, 2022. REUTERS/Molly Darlington

Piden clausurar la chanchería de donde habrían salido los perros

Los pobladores señalan que los rottweiler pertenecerían a una chanchería ubicada cerca del lugar del ataque. Además, denuncian que los desechos generados por ese establecimiento atraen a otros animales y aumentan el riesgo para quienes utilizan diariamente la vía.

“Lo que le pasó a mi vecina pudo haberme pasado a mí”, expresó una residente a Contacto Sur, declaración recogida por Diario Correo. Los manifestantes también cuestionan que el propietario de la granja porcina no viva en la zona y denuncian que, además de la presencia constante de perros, soportan malos olores y ruidos que afectan su calidad de vida.

Frente a esta situación, los vecinos exigieron a la Municipalidad Distrital de Sabandía fiscalizar el establecimiento, retirar a los perros y evaluar la clausura de la chanchería si corresponde. También pidieron que las investigaciones identifiquen a los responsables de la muerte de Gregoria Mamani y que se adopten medidas para evitar que otra familia atraviese una tragedia similar.

Cuatro mujeres en un camino de tierra, dos con sombreros, una sostiene una pancarta blanca con texto negro en español. Vegetación seca al fondo
Vecinos de Sabandía, Arequipa, se manifiestan en una vía rural con una pancarta que exige justicia y seguridad tras la muerte de Gregoria Mamani por ataque de perros rottweiler. (Captura: Latina Noticias)

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la tenencia responsable de perros y la fiscalización de animales considerados potencialmente peligrosos. De acuerdo con Exitosa Noticias, este es el segundo ataque mortal registrado en Arequipa durante 2026, un antecedente que incrementa la preocupación de los vecinos y la presión para que las autoridades actúen.

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