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Jefe del JNE ante renuncia de Luis Rubio: “Se están generando estrategias para fraguar la ley y gatillarse a estos cargos”

El titular del organismo electoral cuestionó las reglas vigentes tras la salida del candidato municipal y planteó revisar la figura de la reelección en autoridades subnacionales

Roberto Burneo afirmó que el marco normativo vigente permite situaciones como la renuncia de Luis Rubio a la carrera municipal por Lima, ocurrida antes del cierre de inscripción de listas
Roberto Burneo afirmó que el marco normativo vigente permite situaciones como la renuncia de Luis Rubio a la carrera municipal por Lima, ocurrida antes del cierre de inscripción de listas
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló este martes que las reglas actuales permiten escenarios como la renuncia del médico Luis Rubio a la carrera municipal por Lima, ocurrida a un día del cierre del plazo para la inscripción de listas.

En diálogo con RPP, el funcionario indicó que no podría cuestionar “esas figuras que podrían indicar que hay un fraude al marco normativo”, debido a que no se está “fraguando el marco normativo”, sino que es el propio reglamento “que permite estas situaciones”.

No obstante, sostuvo que los ciudadanos deben evaluar no solo al candidato principal de una lista, sino también a quienes lo acompañan, debido a que podrían asumir el cargo ante una eventual salida de la autoridad electa.

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“(Quiero) animar a las personas a que voten finalmente, no solamente por la figura del alcalde, sino por las listas que se vienen detrás de ellos. Ellos tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia que podría generar que le suceda de esta forma”, indicó.

Hombre de mediana edad con camisa polo azul y gorra azul con una letra R blanca
El jefe del JNE descartó afirmar que exista un fraude a la normativa y señaló que no se está “fraguando el marco normativo”, sino que las propias reglas permiten estos escenarios

Burneo también consideró necesario volver a analizar la figura de la reelección para autoridades subnacionales, como gobernadores y alcaldes, y cuestionó que se estén buscando mecanismos para acceder nuevamente a estos cargos.

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“Creo que se debe nuevamente observar la figura de la reelección. Al menos en los que son autoridades subnacionales, creo que ha sido un error, (pues) hemos visto que se están generando más bien estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse, por otro lado, a estos cargos”, concluyó.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien integra la fórmula electoral de Rubio como número dos, comenzó a utilizar nuevamente la marca “Porky vuelve” en sus actividades proselitistas y ha sido presentado por sus seguidores como “futuro alcalde de Lima”.

“Lucho, muchas gracias. Yo voy a seguir la posta, llego hasta el final como teniente alcalde y voy a poner tu nombre muy en alto”, expresó durante el mismo acto, en el que estuvo acompañado por el excandidato presidencial y comediante Carlos Álvarez, identificado como “el comisionado” en materia de seguridad dentro de su propuesta para la Municipalidad de Lima.

Consideró necesario volver a evaluar la figura de la reelección para autoridades subnacionales, como alcaldes y gobernadores regionales
Consideró necesario volver a evaluar la figura de la reelección para autoridades subnacionales, como alcaldes y gobernadores regionales

Horas antes de esta presentación, el exburgomaestre señaló que no revelaría los motivos que llevaron a Rubio a dimitir y afirmó haber recibido la noticia “con profunda tristeza”. No obstante, consideró que “especular los porqués (...) es no solo absurdo sino infame”.

Indicó seguidamente que no cuenta con autorización para revelar detalles sobre la renuncia, pero destacó que el médico, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad, “lo intentó” y decidió “dar batalla por Lima”.

“Circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, avanzó en un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

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