ERM 2026: Último día para renuncias de candidatos y retiro de listas ante el JNE

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que este miércoles 5 de agosto culmina el plazo para la presentación de renuncias de candidatos y el retiro de listas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Este punto del calendario, establecido por el propio JNE, representa el cierre de la primera gran etapa del proceso electoral, que finalizará con los comicios del 4 de octubre.

El cronograma oficial continúa el 20 de agosto, fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas contra candidaturas.

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El 4 de septiembre se atenderán las apelaciones relacionadas, y el 5 de septiembre será el último día para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas. El 3 de octubre vencerá el plazo para la exclusión por situación jurídica.

La ciudadanía acudirá a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores en todos los niveles. El JNE exhortó a organizaciones políticas y ciudadanía a informarse por canales oficiales y cumplir rigurosamente los plazos, con el objetivo de asegurar un proceso transparente, ordenado y conforme a la ley.

Miembros de un Jurado Electoral Especial. REUTERS/Leslie Moreno

Renuncia de Luis Rubio, de Renovación Popular

En medio del cierre de inscripciones, la renuncia de Luis Rubio Idrogo a su candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana sacudió el escenario político capitalino. El médico cirujano formalizó su decisión este martes 4 de agosto, enviando una carta al Jurado Electoral de Lima Centro.

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“Estando mi candidatura como Alcalde Provincial de Lima Metropolitana en estado de admitida, por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura (...), solicitando ser atendido por el Secretario General de vuestra judicatura en la fecha para cumplir con la exigencia de certificación de mi firma establecida en la mencionada disposición electoral”, comunicó.

El trámite fue validado por el secretario del JEE Lima Centro, quien certificó la firma de Rubio para proceder con el retiro. Esta decisión sorprendió a diferentes sectores, incluyendo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que en reiteradas oportunidades había manifestado su deseo de que Rubio permaneciera los cuatro años de gestión. “Yo le he pedido a Lucho: ‘Quédate los 4 años’. Le he pedido eso. No puedo garantizar eso porque es voluntad de él al final”, expresó López Aliaga en una entrevista.

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La diputada Roxana Rocha también respaldó la permanencia de Rubio hasta días antes de la renuncia. “De ninguna manera [va a renunciar], porque Lucho Rubio ha salido en todos los medios asegurando y afirmando que estará los cuatro años de gestión municipal”, declaró hace semanas.

El Reglamento de Inscripción de Listas para las Elecciones Municipales y Regionales 2026 establece que la renuncia, retiro o exclusión de uno de los integrantes de la lista no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes continúan participando en la elección como si la lista estuviera completa.

En paralelo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde, tras la ejecución del fallo del JNE que revocó una resolución de improcedencia.

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