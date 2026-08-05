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Tragedia en el Huascarán: turista chilena murió tras caída en la montaña más alta del Perú

El accidente ocurrió en el pico norte del nevado, donde el compañero de expedición logró sobrevivir y descender hasta la zona de la laguna Llanganuco

Vista panorámica de una gran montaña rocosa parcialmente cubierta de nieve y hielo con un cielo azul despejado en la esquina superior izquierda
El nevado Huascarán en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es el escenario de un operativo de rescate tras un accidente de montañismo. (Redes sociales)
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Una vez más, la tragedia envuelve al majestuoso nevado Huascarán, en Áncash. Esta vez, una turista chilena perdió la vida durante una expedición en la montaña más alta del Perú, luego de sufrir una caída en el sector del pico norte. Otro integrante de la cordada logró sobrevivir al accidente y descendió por sus propios medios hasta una zona segura.

El hecho ocurrió mientras ambos montañistas realizaban actividades de ascenso en la Cordillera Blanca. De acuerdo con información preliminar de la Región Policial Áncash, la víctima falleció producto del accidente, mientras que su compañero fue encontrado estable tras lograr llegar hasta la zona de la laguna Llanganuco.

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Vista aérea de un glaciar con nieve, hielo, rocas, grietas y detritos. Una marca circular roja rodea un punto en el borde superior derecho
El terreno glaciar del nevado Huascarán, en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es escenario de una operación de rescate tras el accidente de una montañista. (Redes sociales)

Rescate en zona extrema

Tras conocerse la emergencia, equipos especializados iniciaron la coordinación de un operativo para recuperar el cuerpo de la turista y atender al sobreviviente. La Policía de Alta Montaña y miembros de Socorro Andino participan en las labores, que requieren una planificación especial debido a las condiciones extremas de la zona.

La operación de rescate se desarrolla en un escenario complejo por la altitud, las bajas temperaturas y las características del terreno glaciar. Las autoridades esperan completar las diligencias para trasladar el cuerpo y obtener mayores detalles sobre cómo ocurrió la caída.

Primer plano borroso de una superficie de montaña con acumulaciones de nieve y rocas expuestas, con una forma oscura indistinta en el centro
Equipos de emergencia realizan labores de rescate en el nevado Huascarán, Áncash, tras el accidente de una turista chilena en la Cordillera Blanca. (Redes sociales)

Investigan accidente

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el accidente continúan bajo investigación. Los equipos especializados realizan las verificaciones correspondientes para determinar qué factores influyeron en la caída de la montañista durante la expedición.

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El caso genera preocupación debido a que el acceso al nevado Huascarán permanecía restringido temporalmente al momento del accidente, según informó la Región Policial Áncash. Pese a esta medida, la emergencia se produjo en una de las zonas más exigentes para la práctica del montañismo.

Una avalancha ocurrió en el nevado Yanapaccha, en el Parque Nacional Huascarán, región Áncash. Nuestras Montañas
Una avalancha ocurrió en el nevado Yanapaccha, en el Parque Nacional Huascarán, región Áncash. Nuestras Montañas

Tres montañistas desaparecidos a 6.400 m.s.n.m.

La búsqueda de los tres montañistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán continúa sin una recuperación confirmada, mientras los equipos especializados enfrentan las difíciles condiciones de la alta montaña. Los andinistas Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán fueron ubicados de manera referencial a unos 6.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona de grietas del glaciar.

Los equipos de rescate lograron determinar posibles puntos donde se encontrarían los montañistas mediante labores de rastreo y análisis de información obtenida durante el operativo. Sin embargo, el ingreso hacia esa zona representa un alto riesgo debido a la presencia de grietas profundas, el terreno inestable y las condiciones climáticas extremas del Huascarán.

Tres hombres con cascos y gafas de sol posan frente a una montaña nevada. Uno lleva mochila, otro una cámara con teleobjetivo. Nubes en el cielo.
Artidoro Salas Gaytán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Alejandro Manuel Ugarte Jordán habrían alcanzado la cima del Huascarán, pero una tormenta les hizo perder la ruta de descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las labores para llegar hasta el punto donde fueron ubicados los montañistas han tenido complicaciones debido a la complejidad del terreno. Los especialistas evalúan constantemente las condiciones de seguridad antes de realizar nuevos desplazamientos, debido al peligro que representa exponer a los rescatistas en una zona ubicada por encima de los 6.000 metros de altitud.

El caso se remonta al pasado 14 de julio, cuando los tres andinistas perdieron comunicación durante una expedición en el nevado Huascarán. Desde entonces, equipos de montaña, autoridades y familiares mantienen seguimiento al operativo de búsqueda en la Cordillera Blanca.

Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae
Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae

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