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Jornada redonda para el tenis peruano en el W35 de Chacabuco: Lucciana Pérez y Romina Ccuno firman sólidas victorias

Las tenistas nacionales brillaron en el torneo argentino. Pérez accedió a la segunda ronda; mientras que Ccuno accedió al cuadro principal

Pleno de victorias peruanas en el W35 de Chacabuco.
Pleno de victorias peruanas en el W35 de Chacabuco. Crédito: FPT/RCR Perú.
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El tenis peruano tuvo una jornada redonda en el W35 de Chacabuco, luego de que Romina Ccuno y Lucciana Pérez salieran airosas en sus respectivos compromisos sobre las canchas de arcilla del Centro de Tenis Los Marinos, en Buenos Aires. Ambas raquetas nacionales consiguieron victorias contundentes y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar en el certamen argentino, que forma parte del circuito femenino de la ITF.

La jornada tuvo dos protagonistas y caminos diferentes. Mientras Ccuno tuvo que superar la fase de clasificación para conseguir un lugar en el cuadro principal, Pérez partió directamente desde el cuadro principal como la tercera favorita. Las dos respondieron de gran manera y dejaron buenas sensaciones de cara a sus siguientes compromisos.

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Romina Ccuno superó la clasificación

La primera en celebrar fue Romina Ccuno, ubicada en el puesto #1046 del ranking WTA, quien selló su clasificación al cuadro principal después de derrotar con autoridad a la argentina Agustina Duarte por 6-3 y 6-2, en una hora y 15 minutos de juego.

La peruana mostró superioridad desde los primeros compases del encuentro y consiguió resolver el compromiso en sets corridos, sin darle demasiadas oportunidades a su rival. Este triunfo se sumó al conseguido previamente ante la paraguaya Mayra Arce, a quien también superó en dos mangas durante la fase previa.

Romina Ccuno – ITF W15 Itaú Open - Julia Konishi Camargo - Perú – deportes – 28 junio
Romina Ccuno es la tercera raqueta peruana femenina.

Su siguiente desafío será frente a la local Sofía Meabe, tenista ubicada en el puesto #1394 de la clasificación WTA y quien recibió una invitación de la organización para participar en el torneo.

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El encuentro correspondiente a la primera ronda está programado para este miércoles 5 de agosto, aproximadamente a las 10:00 horas de Perú. El compromiso podrá seguirse a través de la plataforma ITF Live Stream y del canal de YouTube de Tenis al Máximo.

Lucciana Pérez, a paso firme

Más tarde llegó el turno de Lucciana Pérez, quien confirmó sobre la cancha las razones por las que parte como una de las principales candidatas al título. La primera raqueta peruana, ubicada actualmente en el puesto #341 del ranking WTA y tercera cabeza de serie del certamen, tuvo una presentación contundente frente a la argentina Malina Maruca.

Pérez necesitó apenas una hora y ocho minutos para imponerse por 6-0 y 6-1, en un encuentro que dominó prácticamente de principio a fin. La peruana no le dio margen de reacción a la jugadora local, ubicada en el puesto #1458 del ranking mundial, y consiguió instalarse en los octavos de final.

Lucciana Pérez viene de alcanzar su primera final de un torneo W75. Crédito: FPT.
Lucciana Pérez viene de alcanzar su primera final de un torneo W75. Crédito: FPT.

Ahora, Lucciana deberá esperar para conocer a su siguiente rival. Por un lugar en los cuartos de final, se enfrentará a la ganadora del duelo entre las clasificadas argentinas Ana Victoria Gobbi, #1311 del mundo, y Marina Bulbarella, #1154.

El partido de octavos de final está previsto para este jueves 6 de agosto, aunque el horario todavía debe ser confirmado por la organización. Para Pérez, el torneo representa una nueva oportunidad de continuar escalando posiciones en el ranking WTA y recuperar, de momento, 4 de los 14 puntos que defiende.

Presencia en dobles

La participación peruana en Chacabuco no terminará con los compromisos individuales. Tanto Ccuno como Pérez también competirán en la modalidad de dobles, por lo que tendrán una segunda oportunidad de buscar protagonismo en el torneo argentino.

Romina Ccuno hará pareja con la mexicana Natalia Sousa, mientras que Lucciana Pérez unirá fuerzas con la también mexicana Ana Sofía Sánchez. Ambas duplas intentarán trasladar el buen momento conseguido en singles a la competencia por parejas.

De esta manera, el tenis peruano cuenta con dos representantes todavía en carrera en las diferentes modalidades del W35 de Chacabuco. Ccuno ya aseguró su lugar en el cuadro principal tras superar la clasificación, mientras que Pérez avanzó con autoridad a los octavos de final.

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