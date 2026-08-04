José Carvallo señaló su preocupación por el nivel de Universitario con Héctor Cúper: “No encontró el funcionamiento ni el sistema”

El exarquero habló del presente de la 'U' y de la idea del técnico argentino. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Guardar

La derrota de Universitario de Deportes frente a Cienciano en Cusco durante la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha avivado la preocupación entre los hinchas del equipo. El resultado no solo dejó a los ‘cremas’ fuera de la cima del campeonato, sino que profundizó el debate sobre la conducción de Héctor Cúper, cuya propuesta futbolística sigue generando dudas y críticas, tanto por el rendimiento de algunos jugadores como por la falta de una identidad clara en el juego.

El análisis de José Carvallo, exreferente del plantel, evidenció los cuestionamientos internos y externos sobre el presente de la ‘U’. “Lo que me preocupa, que hoy Cúper no haya encontrado el sistema y el funcionamiento en el equipo. Que él no tenga la convicción y que declare en su momento que si no salen bien las cosas, vuelve a la línea de tres”, reflexionó en primera instancia en el programa L1 Radio.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el exarquero añadió: “Hay equipos que ya están automatizados y le están sacando mucha ventaja a Universitario en ese aspecto. Hoy por hoy, no sé qué hará Cúper en lo que venga para el partido con Cristal”.

El exfutbolista de 40 años también abordó el debate recurrente sobre la línea de tres defensores: “Yo en general creo que al final la línea de tres nunca fue el problema. Yo creo que fue otra cosa. Quizás algunos jugadores no estaban en su rendimiento. Dentro de todo, la ‘U’ sabía lo que jugaba, hoy no sabe. Y eso me preocupa para lo que viene”.

PUBLICIDAD

El trabajo de Héctor Cúper en Universitario no ha convencido y ya viene siendo criticado. - créditos: Universitario

Las declaraciones de Héctor Cúper tras derrota ante Cienciano

Al término del partido, Héctor Cúper asumió la responsabilidad por el revés y admitió que su planteamiento no funcionó como esperaba. “No hay ninguna duda que hay que ser ofensivo, pero tenemos que considerar que tenemos un problema, que es la altura muchas veces”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico argentino reconoció que Universitario tuvo oportunidades para marcar, pero la falta de eficacia en la definición fue determinante. “Hemos tenido situaciones de gol, que tal vez no se han aprovechado”, lamentó, y remarcó su frustración porque “nos hicieron un gol como sabíamos que nos podía pasar, que fueron con centros y en un córner”.

PUBLICIDAD

Durante la segunda mitad, el equipo intentó reaccionar, pero no logró revertir el marcador. El experimentado DT valoró el esfuerzo ofensivo tras los cambios, aunque admitió que los primeros veinte minutos del complemento fueron especialmente difíciles.

De la misma manera, subrayó lo siguiente: “Siempre se elige ganar y uno elige una estrategia que te puede ir mal, y hoy no ha salido bien”. El entrenador insistió en que el objetivo del cuerpo técnico sigue siendo formar un equipo competitivo que apueste siempre por la victoria, más allá de las dificultades o el rival de turno.

El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

El calendario no da respiro a Universitario, que debe enfocarse rápidamente en su próximo compromiso: enfrentará a Sporting Cristal el viernes 7 de agosto en un duelo señalado como clave para las aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. El presente del elenco ‘merengue’ obliga a una respuesta inmediata, tanto en el juego como en el resultado, si quiere mantenerse en la pelea por el título nacional.

PUBLICIDAD

El desafío ante los ‘celestes’ representa mucho más que tres puntos. Se trata de una prueba de carácter para un equipo que necesita demostrar solidez, capacidad de reacción y, sobre todo, una identidad futbolística reconocible. El partido será también una oportunidad para observar si Héctor Cúper realiza ajustes en el sistema o elige mantener la base actual pese a las críticas.