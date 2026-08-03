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Alejandro Toledo revela que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

Desde el penal, el exmandatario relató que su sucesor pasó por su habitación para avisarle que recuperaba la libertad, un gesto que dijo haber recibido con alegría por el momento familiar que vive

Durante una entrevista desde la DIROES, Alejandro Toledo afirmó que el acuerdo firmado entre el Ministerio Público y Odebrecht representó una "traición a la patria". Además, reveló que Ollanta Humala se despidió personalmente de él antes de abandonar el penal. Panamericana TV/ Sin rodeos.
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El expresidente Alejandro Toledo volvió a cuestionar el trabajo del equipo especial Lava Jato y expresó su respaldo a varias de las declaraciones realizadas por Ollanta Humala tras recuperar su libertad. Durante una entrevista concedida desde el penal de la DIROES a la periodista Milagros Leiva para el programa Sin Rodeos, el exmandatario aseguró que coincide con gran parte de las críticas formuladas por su sucesor y calificó como una “traición a la patria” el acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht.

Las declaraciones se produjeron luego de que Milagros Leiva recordara las afirmaciones hechas por Ollanta Humala, quien, tras abandonar el establecimiento penitenciario, cuestionó duramente el trabajo de los fiscales del caso Lava Jato, asegurando que había sido víctima de una persecución.

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En ese contexto, Toledo reveló que ambos pudieron conversar antes de que Humala dejara el penal y aseguró que recibió con satisfacción la noticia de su excarcelación.

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

Alejandro Toledo revela que Ollanta Humala se despidió de él antes de salir de la DIROES

Durante la entrevista, la conductora le preguntó si había podido conversar con Ollanta Humala antes de que este recuperara su libertad.

El expresidente respondió afirmativamente y contó que el exmandatario tuvo un gesto personal antes de abandonar el establecimiento penitenciario.

“Él tuvo la generosidad de venir a mi habitación a despedirse y a explicarme que ya salía.”

Toledo aseguró que la noticia le produjo alegría, especialmente por la situación familiar que atraviesa Humala.

“Y eso me hizo feliz, porque también tiene a su esposa, ¿no? Está con él.”

Aunque evitó profundizar en la conversación que ambos sostuvieron, el expresidente dejó entrever que mantiene una relación cordial con quien también enfrentó un proceso judicial vinculado al caso Odebrecht.

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Toledo respalda críticas de Humala al equipo Lava Jato

Minutos antes, Milagros Leiva recordó algunas de las declaraciones que Ollanta Humala brindó tras salir en libertad.

La periodista mencionó que el exmandatario sostuvo que había sido “secuestrado por el Estado peruano” y lanzó fuertes críticas contra los fiscales del equipo Lava Jato, a quienes calificó de “sicarios”. Asimismo, señaló que Humala considera que su encarcelamiento fue injusto y que incluso se evalúa la posibilidad de solicitar una indemnización.

Frente a ello, Alejandro Toledo afirmó coincidir con buena parte de esas apreciaciones.

“Yo comparto en gran parte lo que ha dicho.”

Sin embargo, fue más allá al cuestionar directamente el acuerdo de colaboración eficaz celebrado con Odebrecht, documento que, según recordó, fue autorizado para su publicación por el Tribunal Constitucional.

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

“Fue una traición a la patria”, afirma Alejandro Toledo

En uno de los momentos más contundentes de la entrevista, el expresidente calificó de manera muy crítica el convenio firmado entre el Ministerio Público y la constructora brasileña.

“El Tribunal Constitucional, con muchísima amplitud y sabiduría, autorizó que se publique el acuerdo que los fiscales de Lava Jato hicieron con Odebrecht.”

Tras ello, lanzó una severa acusación.

“Permíteme ser franco, es una traición a la patria, es una verdadera entrega del Perú a una empresa.”

Las declaraciones fueron realizadas mientras cuestionaba la forma en que, según su opinión, se desarrollaron las investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato.

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

Alejandro Toledo cuestiona la actuación de los fiscales

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la entrevista que Pedro Pablo Kuczynski ofreció tiempo atrás a Milagros Leiva.

La periodista recordó que el exmandatario aseguró haber recibido la visita del fiscal José Domingo Pérez, quien —según relató Kuczynski en aquella oportunidad— le habría planteado colaborar con información relacionada con Alejandro Toledo.

Leiva preguntó al expresidente si había visto esa entrevista y cuál era su opinión al respecto.

Toledo respondió que sí la conocía y aprovechó para cuestionar nuevamente la actuación de algunos integrantes del Ministerio Público.

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

“Vi la entrevista tuya.”

Acto seguido, lanzó nuevas críticas contra quienes integraron el equipo especial.

“Es muestra exactamente la modalidad corrupta y moral de aquellos que están en la investigación en el Ministerio Público.”

No obstante, precisó que sus cuestionamientos no estaban dirigidos a toda la institución.

“No estoy generalizando. Estoy hablando exactamente de los miembros de Lava Jato.”

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

“Que me juzguen por mis resultados”, responde sobre las acusaciones de corrupción

Antes de concluir la entrevista, Milagros Leiva preguntó a Alejandro Toledo qué les respondería a los peruanos que consideran que terminó involucrado en hechos de corrupción.

El expresidente rechazó esa percepción y aseguró que nunca cometió actos ilícitos durante su gestión.

“Nunca.”

Posteriormente pidió que su administración sea evaluada por los resultados obtenidos y no por las acusaciones formuladas en su contra.

“Quiero decirle a los peruanos... Me alegra tu pregunta.”

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

Toledo sostuvo que su formación académica lo lleva a analizar los hechos con base en información objetiva.

“Yo tengo los datos porque esa es mi deformación profesional. Tengo dieciséis libros publicados en el mundo y yo trabajo con los datos.”

Finalmente, reiteró su posición frente a las investigaciones que afrontó.

“Los invito a que juzguen los resultados de mi gestión y que me digan dónde he cometido algún acto de corrupción. Ninguno.”

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

Las declaraciones se producen mientras Toledo busca una gracia presidencial

La entrevista fue realizada desde el penal de la DIROES, donde Alejandro Toledo cumple condena y desde donde también solicitó públicamente a la presidenta Keiko Fujimori acelerar el trámite de una gracia presidencial, alegando problemas de salud y razones humanitarias.

En medio de ese contexto, el exmandatario aprovechó para respaldar varias de las críticas formuladas por Ollanta Humala tras recuperar su libertad y reiteró sus cuestionamientos contra el equipo especial Lava Jato, al considerar que las investigaciones desarrolladas durante los últimos años perjudicaron tanto a su persona como a otros expresidentes.

Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.
Alejandro Toledo cuestiona al equipo Lava Jato y respalda declaraciones de Ollanta Humala. Captura: Sin rodeos.

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