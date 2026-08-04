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Bandas criminales extranjeras avanzan en Perú mientras la violencia se normaliza: “Matan a un chofer y ya no es noticia”

El exviceministro del Interior Julio Corcuera mencionó organizaciones criminales italianas, albanesas, brasileñas, venezolanas y colombianas y alertó sobre el impacto de la violencia en la sociedad.

El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, participa en una entrevista en el estudio de Exitosa. Se observa al invitado y a una presentadora en un set rojo y blanco durante una transmisión en vivo. El tema central en pantalla es la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Una pantalla dividida muestra un vehículo de la policía y cinta de seguridad amarilla en una vía pública. El debate aborda la falta de recursos para la policía y la presencia de organizaciones criminales de varios países en la nación.
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El exviceministro del Interior Julio Corcuera advirtió sobre la creciente complejidad de la criminalidad en el Perú debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales vinculadas a distintos países. Durante una entrevista, señaló que el escenario actual requiere una mirada más amplia que permita comprender cómo operan estas estructuras y su impacto en la seguridad ciudadana.

“En el Perú tenemos presencia de una serie de organizaciones criminales transnacionales: italianas, albanesas, tenemos brasileras, venezolanas, colombianas”, señaló en Exitosa Noticias.

Para el exviceministro, la existencia de estas organizaciones añade un nivel de complejidad al problema de la inseguridad, debido a que no se trata únicamente de hechos delictivos aislados, sino de estructuras criminales que pueden operar más allá de las fronteras nacionales.

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Caso en Piura

Corcuera puso como ejemplo un reciente operativo realizado en Piura, donde, según explicó, fue capturado uno de los líderes de una importante organización criminal transnacional.

Hombres encapuchados con armas en calle. Uno dispara a conductor de bus urbano con parabrisas roto. Mapa de Perú de fondo
Un grupo de hombres encapuchados con armas de fuego se organiza en una calle, mientras otro asalta un bus de transporte público en Lima, Perú, sobre un mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exviceministro consideró que este tipo de intervenciones demuestra que la presencia de estructuras criminales internacionales en el país no responde a hechos aislados o circunstanciales.

“En Piura, hace muy poquito, hace unos meses, acaban de atrapar a uno de los líderes de una organización criminal transnacional importantísima en el mundo. Entonces, esto no es un acto de casualidad”, afirmó.

A partir de este caso, sostuvo que el Perú necesita analizar la criminalidad desde una perspectiva más amplia y no limitarse únicamente a los hechos que aparecen diariamente en las noticias.

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“Nosotros sí vemos lo que está a nuestro alrededor porque aparece en las noticias. Pero hay un elemento adicional”, señaló.

Corcuera alerta por normalización de la violencia

Otro de los aspectos que preocupan al exviceministro es la manera en que la sociedad estaría asimilando los hechos de violencia registrados diariamente. Corcuera consideró que los asesinatos de trabajadores del transporte, entre ellos choferes y cobradores, han dejado de generar la misma reacción social que tenían años atrás.

Estamos normalizando la violencia. Matan a un chofer, matan a un cobrador y hoy ya no es noticia”, cuestionó.

Un puesto de periódicos con periódicos exhibidos, personas caminando en la acera, edificios con balcones de madera, y un autobús verde y blanco en la calle
Un puesto de periódicos en una calle de Lima expone titulares de prensa peruana que informan sobre diversos delitos y crímenes, con un autobús de transporte público en movimiento al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según recordó, anteriormente la muerte violenta de un conductor o cobrador podía generar protestas y paralizaciones del transporte. En cambio, sostuvo que actualmente estos hechos corren el riesgo de ser asumidos como una estadística más dentro de la problemática de inseguridad.

“Hace dos años, la muerte de un chofer o un cobrador generaba paros. Hoy día estamos tomándolo como si fuera una estadística más”, afirmó.

“Detrás del número hay familias”

El exviceministro remarcó que contabilizar los asesinatos únicamente como parte de las estadísticas de criminalidad puede invisibilizar las consecuencias que cada caso tiene para las personas afectadas.

“Eso hace daño absolutamente a la comunidad. Hace daño mirarlo solo como un número, porque detrás del número hay familias, hay lutos, hay dolor”, manifestó.

En ese sentido, Corcuera planteó la necesidad de que el debate sobre seguridad ciudadana considere tanto la dimensión criminal del problema como sus efectos sociales. Para el exfuncionario, la presencia de organizaciones criminales transnacionales y la creciente frecuencia de hechos violentos configuran un escenario que requiere respuestas que vayan más allá de atender cada delito de manera aislada.

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