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Trasladarán a Lima cuerpos de víctimas de accidente aéreo en Nasca

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, mientras los familiares esperan la entrega de los restos

Los restos permanecen en la División de Medicina Legal del Ministerio Público, en Ica, donde especialistas realizan las pericias correspondientes antes de autorizar el traslado (Créditos: TVPerú)
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Los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Nasca serán trasladados a Lima luego de culminar las diligencias de identificación y los procedimientos médico-legales en la ciudad de Ica. A cuatro días de la tragedia, las autoridades avanzan con el reconocimiento de los restos de las 13 personas que perdieron la vida cuando la avioneta de la empresa Aerodiana se precipitó sobre un predio agrícola.

De acuerdo con TVPerú, los restos permanecen en la División de Medicina Legal del Ministerio Público, en Ica, donde especialistas continúan con las labores forenses. Hasta el momento, 11 de los 13 fallecidos fueron identificados plenamente. Entre ellos se encuentran los integrantes de la tripulación y los turistas extranjeros que viajaban a bordo de la aeronave.

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El accidente se registró el sábado 1 de agosto, alrededor de las 13 horas, en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. La avioneta Cessna 208B Grand Caravan había partido desde el aeropuerto de Pisco con destino a los geoglifos de las Líneas de Nasca, como parte de un vuelo turístico.

La aeronave había partido del aeropuerto de Pisco rumbo a las Líneas de Nasca con 13 personas a bordo, entre turistas extranjeros y miembros de la tripulación - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
La aeronave había partido del aeropuerto de Pisco rumbo a las Líneas de Nasca con 13 personas a bordo, entre turistas extranjeros y miembros de la tripulación - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Según la información conocida tras el siniestro, la aeronave perdió contacto con la torre de control minutos después de su partida y terminó impactando contra un terreno agrícola situado a unos seis kilómetros de la ciudad de Nasca y cerca del aeródromo María Reiche. Luego del choque se produjo un incendio. Residentes de la zona reportaron haber observado una fuerte explosión en el momento del impacto.

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En la avioneta viajaban 13 personas: 11 turistas extranjeros y dos miembros de la tripulación. No hubo sobrevivientes. Los pasajeros eran ciudadanos de Italia, Alemania y España. Los cuerpos fueron llevados inicialmente a Ica para determinar sus identidades y realizar las pericias correspondientes antes de continuar con el proceso de traslado.

¿Quiénes son las víctimas?

Entre los fallecidos se encuentran siete ciudadanos italianos, dos alemanes, dos españoles y los dos integrantes de la tripulación:

  • Américo Salazar Cuéllar: piloto.
  • Irenka del Carpio: copiloto.
  • Elena Sala (58): ciudadana italiana.
  • Matteo Gianturco (24): ciudadano italiano.
  • Lorenzo Angelucci (24): ciudadano italiano.
  • Massimo Angelucci (58): ciudadano italiano.
  • Cristina Maria Bianco (57): ciudadana italiana.
  • Paolo Gianturco (59): ciudadano italiano.
  • Pietro Gianturco (18): ciudadano italiano.
  • Hofmann Andreas (78): ciudadano alemán.
  • Hofmann Gertrud Maria (77): ciudadana alemana.
  • Alfredo Avilés Muñoz Yerro (52): ciudadano español.
  • Ana Isabel Sánchez Muñoz (52): ciudadana española.

El gerente de la División de Criminalística del Ministerio Público brindó información sobre los avances de las diligencias desarrolladas en Ica. Las autoridades mantienen los procedimientos para completar la identificación de los dos cuerpos restantes y establecer las condiciones para su traslado a Lima.

El proceso forma parte de las investigaciones destinadas a determinar las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave. Mientras culminan las pericias, los familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los restos para continuar con los trámites correspondientes.

Los cuerpos de las 13 víctimas del accidente aéreo en Nasca serán trasladados a Lima después de culminar las diligencias de identificación y los procedimientos médico-legales en Ica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Los cuerpos de las 13 víctimas del accidente aéreo en Nasca serán trasladados a Lima después de culminar las diligencias de identificación y los procedimientos médico-legales en Ica - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Suspenden vuelos de la empresa que operaba avioneta que se accidentó en Nasca

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspendió las operaciones de Aerodiana, la empresa que operaba la avioneta que se accidentó en Nasca, como parte del protocolo tras el siniestro.

El ministro Rafael Rey indicó que, además de la suspensión, se revisan las autorizaciones otorgadas a la compañía y se verifica si cumplía las condiciones exigidas para prestar el servicio de transporte aéreo civil. Agregó que las conclusiones serán incorporadas a la investigación oficial.

El accidente ocurrió durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca: la aeronave se estrelló en un predio agrícola y dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas de España, Italia y Alemania, además del piloto y el copiloto peruanos. Las causas aún se investigan.

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