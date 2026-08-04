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Corte de luz en Lima y Callao: estos distritos se quedarán sin energía este miércoles 5 de agosto

Los cortes tendrán diferentes horarios y duraciones, por lo que se recomienda a los usuarios revisar con anticipación la programación correspondiente.

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril
Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina
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La empresa Pluz ha programado interrupciones temporales del servicio eléctrico para este miércoles 5 de agosto de 2026 en distintos sectores de Lima, Callao y Huaura. Los cortes se realizarán en horarios diferentes y responderían a trabajos programados en la red de distribución eléctrica.

La suspensión del suministro no tendrá la misma duración en todos los sectores. Algunas zonas tendrán interrupciones durante la madrugada, mientras que otras permanecerán sin servicio por varias horas durante el día. A continuación, revisa la programación completa.

Lima Cercado

Horario: 12:00 a. m. – 6:00 a. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Abancay: cuadras 7 y 8.
  • Av. Nicolás de Piérola: cuadras 14 y 15.
  • Jr. Ayacucho: cuadra 8.
  • Jr. Inambari: cuadra 7.
  • Calle Santa Catalina: cuadra 6.
  • Jr. Puno: cuadras 4, 5 y 6.

Callao

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Calle Las Azucenas.
  • Av. Corpac.
  • Auxiliar Faucett.
  • Calle Los Geranios.
  • Calle Las Margaritas.
  • Calle Las Rosas.
  • Calle Los Lirios.
  • Calle Los Gladiolos.
  • Calle 2.
  • Calle A.
  • Calle Los Tulipanes.

San Martín de Porres

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Urb. California: manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S.
  • Asoc. Viv. Brisas de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, H, I y J.
  • Asoc. Viv. Res. Virgen del Carmen: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P.
  • Asoc. Viv. Los Portales de Santa Rita: manzanas A, B, C y D.
  • Asoc. Viv. Las Casuarinas de Santa Rosa: manzanas C, G, H y J.
  • Asoc. Viv. Los Robles de Santa Rosa: manzanas D y F.

Rímac

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. Municipal N.° 3 Comité 13: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P.
  • A.H. Municipal N.° 3 Comité 13 Flor de Amancaes: manzanas A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y P.

Callao

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Almirante Miguel Grau: cuadras 20, 21 y 22.
  • Av. Óscar R. Benavides (Colonial): cuadras 1, 5, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
  • Av. Prolongación Buenos Aires: cuadras 20, 22 y 23.
  • Calle Arica: cuadras 1 y 18.
  • Calle Esmeraldas: cuadra 1.
  • Calle Los Zafiros: cuadra 1.
  • Calle Rubíes: cuadra 1.
  • Urb. El Carmen: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Psje. Laredo: cuadras 1 y 19.
  • Jr. Aguamarina: cuadras 1, 2, 22 y 23.
  • Jr. Los Topacios: cuadra 1.
  • Urb. San Antonio: manzana E.

Los Olivos

Horario: 7:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Pro Lima: manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P y Q.

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Asoc. Jorge Basadre: manzana M.
  • C.P. Menor Mariscal Andrés Avelino Cáceres: manzana LL.
  • Urb. La Huayrona: manzanas G, K, M1, N y O.
  • Urb. San Carlos: manzanas LL y M.
  • Urb. San Gabriel: manzanas D y F.
  • Av. Jorge Basadre Este: cuadra 6.
  • Av. Santa Rosa: cuadra 23.
  • Jr. Los Asbestos: cuadra 6.

Rímac

Horario: 9:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • A.H. Balcón del Rímac: manzanas A, A1, B, C, D, E, F, F1, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, X y Z.
  • A.H. Municipal N.° 3 Comité 13: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O y P.
  • A.H. Municipal N.° 3, sector Villa Los Eucaliptos Flor de Amancaes: manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
  • A.H. Horacio Zevallos: manzanas A, B, C, D, E, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, P2, Q, Q1, R, R1, R2, S, T, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, VA y WA.
  • A.H. San Sebastián: manzanas A, C, F, G, H, I y L.
  • A.H. Sagrado Corazón de Jesús: manzanas A, B, B1, C, C1, D, D1, D2, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, U, V, W, X y Y.
  • A.H. Municipal III, sector Primavera: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, T, W, X y Z.
  • A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • A.H. Jardines de Flor de Amancaes: manzanas C, D, F, G, H, I, J, K, M, N, O, R, S, U, V, W y X.
  • A.H. Manuel Seoane Corrales: manzanas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B, D, E, G, K, M, N y O.
  • A.H. Jesús Oropeza Chonta: manzanas H, W y Y.
  • A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.
  • A.H. Municipal III, sector ampliación Juan Pablo II: manzana A1.
  • A.H. Flor de Amancaes: manzanas A, B, C, D, D1, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y y Z.
  • A.H. 6 de Agosto: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U y V.
  • A.H. 30 de Agosto: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
  • A.H. Flor de Amancaes Comité 10: manzanas E, H, I, J, K, L, M y N.

Huaura

Horario: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Zona afectada:

  • Centro poblado San Juan Bautista, ubicado en el distrito de Végueta.

¿Por qué se realiza el corte de luz?

Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)
Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)

Las interrupciones programadas forman parte de trabajos técnicos que se realizan en la red eléctrica. Estas labores pueden incluir mantenimiento preventivo, intervención de infraestructura y otras acciones destinadas a mejorar las condiciones de operación del sistema y reducir el riesgo de fallas inesperadas.

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Por ello, los usuarios de las zonas incluidas en el cronograma deben considerar que el suministro será interrumpido temporalmente durante el horario establecido por la empresa.

Recomendaciones ante el corte de electricidad

Antes del inicio de la interrupción, se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido. También es conveniente cargar celulares, laptops y baterías portátiles con anticipación.

Asimismo, se aconseja evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para conservar los alimentos durante el corte. Los usuarios deben tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión.

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Importante: los horarios señalados corresponden al cronograma de cortes programados y el restablecimiento del servicio puede variar dependiendo de la ejecución de los trabajos.

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