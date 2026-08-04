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Poemario con dinero del Estado: ONPE observa a Perú Libre por gastar más de S/31 mil en libro de los Cerrón

El organismo electoral concluyó que la publicación no cumple los fines de formación política exigidos para el uso de recursos públicos y cuestionó también el taller previo para su elaboración

Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento, levanta el brazo derecho y sonríe para la cámara en una de las sesiones congresales.
La ONPE observó a Perú Libre por presunto uso indebido del financiamiento público tras destinar S/ 31.383 a la elaboración e impresión de un poemario con textos de integrantes de la familia Cerrón y militantes del partido
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) observó al partido Perú Libre por un presunto uso indebido del financiamiento público directo tras destinar S/ 31.383 a la elaboración de un poemario con textos de integrantes de la familia Cerrón y militantes de la agrupación.

Según un informe difundido este domingo por Punto Final, la publicación fue financiada íntegramente con recursos del Estado, aunque el reglamento establece que esos fondos deben utilizarse para actividades de formación política, investigación y fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas.

El libro, de menos de 100 páginas, reúne poemas escritos por diversas figuras de la agrupación que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo (2021-2022), entre ellas el excongresista Waldemar Cerrón y Berta Rojas, madre de Vladimir Cerrón, quien permanece con paradero desconocido.

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La documentación revisada por la ONPE detalla que el proyecto se ejecutó en dos etapas. La primera consistió en un taller de comprensión, redacción y edición de textos literarios, realizado el 4 de mayo de 2025 en el distrito limeño de Breña, con un costo de S/ 14.383. La segunda correspondió a la impresión del poemario, por S/ 17.000.

El proyecto se financió íntegramente con recursos del Estado, pese a que la normativa establece que esos fondos solo pueden emplearse en formación política, investigación y fortalecimiento institucional
El proyecto se financió íntegramente con recursos del Estado, pese a que la normativa establece que esos fondos solo pueden emplearse en formación política, investigación y fortalecimiento institucional

Como parte de la iniciativa, Perú Libre informó que contrató a un docente para dictar el taller, quien recibió S/ 9.200 por una jornada desarrollada entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Tras revisar la documentación presentada por el partido, la ONPE concluyó que el taller “no guarda relación directa ni verificable con los fines de formación política”, mientras que el poemario tiene un contenido “predominantemente artístico y literario”, por lo que no constituye un plan de gobierno, una propuesta de desarrollo nacional ni un programa ideológico, como exige la normativa sobre el uso del financiamiento público.

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En consecuencia, el organismo determinó que tanto el taller como la publicación representan un uso indebido de los recursos estatales.

Especialistas consultados por el dominical advirtieron que este financiamiento debe destinarse al funcionamiento institucional, la capacitación de cuadros políticos y la investigación académica. Además, señalaron que casos como este evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre el uso del dinero público entregado a las organizaciones políticas.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón
El gasto incluyó un taller literario (S/ 14.383) y la impresión del libro (S/ 17.000). Además, el docente contratado para dictar la jornada recibió S/ 9.200

El dominical buscó la versión de Waldemar Cerrón en su domicilio y también se comunicó con él por llamadas y mensajes, pero no obtuvo respuesta. En los últimos cinco años, Perú Libre ha recibido más de S/ 10,7 millones por concepto de financiamiento público directo.

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