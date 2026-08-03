Perú
Agregar Infobae enGoogle

General Víctor Revoredo respalda cambios en la cúpula de la PNP: “Nadie es indispensable”

El oficial afirmó que la institución cuenta con personal capacitado y que sus miembros deben responder a las exigencias del poder constitucional

El general afirmó que la institución policial está conformada por equipos profesionales y que sus integrantes deben responder a las exigencias de las autoridades constitucionales
Guardar

El general de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo se pronunció este lunes sobre la continuidad de los altos mandos de la institución y respaldó la evaluación de sus integrantes al señalar que ningún oficial resulta indispensable dentro de la estructura policial.

“Por supuesto que hay un staff de profesionales en la Policía Nacional. Nadie es indispensable. Es un equipo”, declaró en una entrevista recogida por radio Exitosa.

Revoredo afirmó que los intereses de la institución deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no a beneficios particulares de sus miembros. Además, remarcó que la PNP debe cumplir los objetivos establecidos por el ministro del Interior, César Astudillo, y acatar sus disposiciones.

PUBLICIDAD

“Lo que ha dicho el señor ministro es de carácter objetivo. (...) Calificación es veinticuatro siete. No estamos a la altura de las circunstancias, como dijo nuestro señor ministro del Interior, nosotros estamos subordinados al poder constitucional. Lo que disponga las autoridades, nosotros cumplimos”, afirmó.

Óscar Arriola
El general señaló que la Policía Nacional funciona como un equipo profesional y que sus acciones deben responder a los intereses de la ciudadanía

La semana pasada, la presidenta Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de efectuar cambios en la PNP y señaló que esperaría la evaluación del ministro Astudillo antes de definir la situación del comandante general, Óscar Arriola.

Durante una declaración a la prensa, la mandataria indicó que corresponde al titular del Interior decidir sobre la permanencia del alto mando policial, aunque recordó que existe una normativa que fija periodos de permanencia para determinados cargos.

PUBLICIDAD

“Eso es algo que tiene que tomar la decisión el ministro (Astudillo). Entiendo también que hay una ley que garantiza años de función. Entonces, yo prefiero esperar un par de días antes que él me dé su opinión al respecto”, declaró.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que los nuevos integrantes de su gabinete están revisando la conformación de sus equipos y tienen la facultad de plantear relevos en sus áreas de confianza.

“Esos decisiones de cambios, que entiendo que los nuevos ministros están evaluando, están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza, los viceministros y a su personal técnico”, manifestó.

Destacó, seguidamente, la labor de las Fuerzas Armadas y la PNP durante el desfile por las celebraciones patrias, instituciones que, afirmó, ahora enfrentan el reto de combatir amenazas como la delincuencia organizada.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de cambios en la PNP y señaló que el ministro del Interior, César Astudillo, definirá la continuidad del comandante general Óscar Arriola

“Quiero ratificar lo que vengo haciendo desde hace muchos años: saludar la labor noble, valiente y leal de todas las Fuerzas Armadas y Policía que lograron la paz derrotando al terrorismo. Y hoy enfrentamos un nuevo reto, que es enfrentar la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal”, añadió.

Arriola asumió el cargo en septiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, investigado por el presunto uso de jóvenes policías en trabajos de albañilería.

Solo días atrás, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, presentó una denuncia disciplinaria en su contra y pidió iniciar un procedimiento por presuntas faltas muy graves, tipificadas como MG-44 y MG-50.

La denuncia se sustenta en declaraciones que Arriola brindó en 2025, en las que reveló la existencia de una presunta investigación contra Colchado y otros agentes, y afirmó que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”, hechos que el ahora diputado considera constituyen infracciones muy graves.

Temas Relacionados

Víctor RevoredoPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticiasÓscar Arriola

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turistas siguen arribando al aeródromo de Pisco pese a tragedia de avioneta en Nasca que dejó 13 fallecidos

Operadores turísticos afirman que los vuelos continúan bajo supervisión de las autoridades, mientras el sector busca evitar un impacto mayor en la llegada de visitantes

Turistas siguen arribando al aeródromo de Pisco pese a tragedia de avioneta en Nasca que dejó 13 fallecidos

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

A las oficinas de la ‘U’ se ha acercado la hoja de vida del exseleccionado uruguayo, quien hace no mucho defendió la camiseta de Peñarol. Su polifuncionalidad en el bloque bajo convence en Ate

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

La mandataria señaló que la solicitud será revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales bajo criterios técnicos y humanitarios, una vez que sus integrantes asuman funciones

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La mandataria lidera el operativo de bienvenida a los ciudadanos retornados, garantiza asistencia integral y promueve la coordinación de organismos nacionales e internacionales para atender a los afectados del reciente desastre

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

A días del clásico ante Universitario, el joven volante aseguró que el cuadro ‘celeste’ llega enfocado en sumar tres puntos este fin de semana en el Monumental de Ate

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori se pronuncia por diputado acusado de agredir a su expareja: “Es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo”

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Keiko Fujimori advierte que Piura está “muy retrasada” ante el Fenómeno El Niño y destina 140 millones de soles para la emergencia

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt rompe el silencio tras el incidente en Barcelona: “Mi equipo y yo no la pasamos bien”

Daniela Darcourt rompe el silencio tras el incidente en Barcelona: “Mi equipo y yo no la pasamos bien”

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

De Baudelaire a Cachuca: títulos recomendados para descubrir en la FIL Lima 2026

DEPORTES

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Gino Peruzzi reconoce que el vestuario de Alianza Lima fue “el más complicado” que le tocó integrar a lo largo de su trayectoria

Horacio Melgarejo se propone a mejorar, tras actitudes controversiales con Cienciano: “Quiero cambiar esa imagen, estoy totalmente arrepentido”