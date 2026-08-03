General Víctor Revoredo respalda cambios en la cúpula de la PNP: “Nadie es indispensable”

El general afirmó que la institución policial está conformada por equipos profesionales y que sus integrantes deben responder a las exigencias de las autoridades constitucionales

Guardar

El general de la Policía Nacional (PNP) Víctor Revoredo se pronunció este lunes sobre la continuidad de los altos mandos de la institución y respaldó la evaluación de sus integrantes al señalar que ningún oficial resulta indispensable dentro de la estructura policial.

“Por supuesto que hay un staff de profesionales en la Policía Nacional. Nadie es indispensable. Es un equipo”, declaró en una entrevista recogida por radio Exitosa.

Revoredo afirmó que los intereses de la institución deben responder a las necesidades de la ciudadanía y no a beneficios particulares de sus miembros. Además, remarcó que la PNP debe cumplir los objetivos establecidos por el ministro del Interior, César Astudillo, y acatar sus disposiciones.

PUBLICIDAD

“Lo que ha dicho el señor ministro es de carácter objetivo. (...) Calificación es veinticuatro siete. No estamos a la altura de las circunstancias, como dijo nuestro señor ministro del Interior, nosotros estamos subordinados al poder constitucional. Lo que disponga las autoridades, nosotros cumplimos”, afirmó.

El general señaló que la Policía Nacional funciona como un equipo profesional y que sus acciones deben responder a los intereses de la ciudadanía

La semana pasada, la presidenta Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de efectuar cambios en la PNP y señaló que esperaría la evaluación del ministro Astudillo antes de definir la situación del comandante general, Óscar Arriola.

Durante una declaración a la prensa, la mandataria indicó que corresponde al titular del Interior decidir sobre la permanencia del alto mando policial, aunque recordó que existe una normativa que fija periodos de permanencia para determinados cargos.

PUBLICIDAD

“Eso es algo que tiene que tomar la decisión el ministro (Astudillo). Entiendo también que hay una ley que garantiza años de función. Entonces, yo prefiero esperar un par de días antes que él me dé su opinión al respecto”, declaró.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) explicó que los nuevos integrantes de su gabinete están revisando la conformación de sus equipos y tienen la facultad de plantear relevos en sus áreas de confianza.

“Esos decisiones de cambios, que entiendo que los nuevos ministros están evaluando, están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza, los viceministros y a su personal técnico”, manifestó.

PUBLICIDAD

Destacó, seguidamente, la labor de las Fuerzas Armadas y la PNP durante el desfile por las celebraciones patrias, instituciones que, afirmó, ahora enfrentan el reto de combatir amenazas como la delincuencia organizada.

Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de cambios en la PNP y señaló que el ministro del Interior, César Astudillo, definirá la continuidad del comandante general Óscar Arriola

“Quiero ratificar lo que vengo haciendo desde hace muchos años: saludar la labor noble, valiente y leal de todas las Fuerzas Armadas y Policía que lograron la paz derrotando al terrorismo. Y hoy enfrentamos un nuevo reto, que es enfrentar la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal”, añadió.

Arriola asumió el cargo en septiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, investigado por el presunto uso de jóvenes policías en trabajos de albañilería.

PUBLICIDAD

Solo días atrás, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, presentó una denuncia disciplinaria en su contra y pidió iniciar un procedimiento por presuntas faltas muy graves, tipificadas como MG-44 y MG-50.

La denuncia se sustenta en declaraciones que Arriola brindó en 2025, en las que reveló la existencia de una presunta investigación contra Colchado y otros agentes, y afirmó que se buscaba “un fiscal con el cual trabajar”, hechos que el ahora diputado considera constituyen infracciones muy graves.