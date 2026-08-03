Roberto Mosquera elogió a Barcos y González, y confesó charla con el plantel de Sporting Cristal: “No hay nada que celebrar”

El director técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, analiza el rendimiento de su equipo, destacando el talento de Santiago González, a quien califica como un 'crack', y la jerarquía y profesionalismo de Hernán Barcos. - INKA DIGITAL TV

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El estadio Alberto Gallardo fue testigo de un triunfo clave para Sporting Cristal, que venció como local a Juan Pablo II en la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este resultado llegó en un momento crucial para el cuadro ‘celeste’, que venía de una dura eliminación en la Copa Sudamericana y necesitaba reencontrar confianza para encarar lo que resta de la temporada.

El técnico Roberto Mosquera fue claro en su análisis tras el partido, destacando que su equipos se impuso con justicia gracias a un juego colectivo sólido y una actitud perseverante. “Hemos ganado hoy creo que jugando bien y merecidamente, estamos en el camino correcto. Pero no hemos llegado, no hay nada que celebrar, simplemente seguir trabajando”, dijo en conferencia de prensa.

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El DT valoró especialmente la capacidad del conjunto ‘rimense’ para sostener su idea de juego ante un rival que optó por defenderse durante casi todo el encuentro. “Esto refuerza un poco la manera de jugar, y pese a que un equipo está metido casi los 90 minutos atrás, desde la tribuna puede parecer fácil hacerle un gol, pero no lo es”, explicó.

Sporting Cristal se ubica en el sexto lugar del Torneo Clausura 2026 tras dos triunfos y una derrota. - créditos: Sporting Cristal

Roberto Mosquera sobre Santiago González y Hernán Barcos

Por otro lado, Roberto Mosquera dedicó elogios puntuales a los autores de los goles que sellaron la victoria. Santiago González volvió a celebrar tras recuperarse de una lesión que lo había condicionado durante varias jornadas. “Todos sabemos el rendimiento de ‘Santi’ González, es un ‘crack’, y confirma que está bien físicamente... El gol que hizo creo que pagó la entrada de todos los que vinieron porque no movió la pelota, sino el cuerpo. Hay que darle también espacio a los talentos que nos dan este tipo de goles, que no se ven todos los días”, comentó.

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Sobre Hernán Barcos, el entrenador fue enfático al destacar su profesionalismo y su aporte como líder dentro del plantel. Mosquera remarcó que pocos futbolistas de su trayectoria pasan por la vida de un DT, resaltando tanto su capacidad deportiva como su influencia fuera de la cancha. “Estamos no solo felices, sino sorprendidos de la calidad de persona que es y del deportista de élite. Es cierto que ha perdido algunas velocidades, pero su mente va en consonancia con su movimiento; entonces siempre hace algo diferente que llama la atención”, analizó.

La admiración es mutua, y el técnico aseguró que mantener al ‘Pirata’ en el equipo es un privilegio, no solo por lo que ofrece en ataque, sino por su rol como referente para los más jóvenes. Según Mosquera, el argentino se cuida en todos los aspectos —descanso, alimentación, actitud— y eso lo convierte en un ejemplo para el resto del grupo. “Siempre tiene a una o dos jugadas de gol por partido. Yo estoy orgulloso realmente y hemos coincidido, no en edad, pero sí en una madurez”, agregó.

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Goles y resumen de la victoria 'celeste' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Roberto Mosquera sobre su charla con el plantel de Sporting Cristal

Roberto Mosquera también compartió detalles de su charla con los jugadores de Sporting Cristal antes del encuentro con Juan Pablo II. El técnico recordó que recibió al club en un contexto adverso y que la recuperación anímica es un proceso en construcción. “Todos sabemos en qué situación hemos encontrado a Sporting Cristal (...). Es una mochila pesada que estamos tratando de quitarle peso, de volver a la moral que siempre debió tener el equipo”, explicó.

El estratega de 70 años insistió en que el grupo debe tomar la victoria como un paso dentro de un camino más largo, evitando caer en triunfalismos. “Este partido lo hablé con los jugadores. Lo vamos a tomar con mucha humildad, como parte del trabajo, pero este no es el final. No hay nada que celebrar, simplemente estar contentos, porque cuando uno traslada al campo lo que ha entrenado, nos da gusto”, concluyó.

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