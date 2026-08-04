Silvana Robles exhibe chats y anuncia acciones legales contra abogada a la que acusa de orquestar campaña en su contra

Silvana Robles exhibió chats que, según afirmó, prueban que existe una campaña en su contra tras la denuncia por un presunto recorte de remuneraciones y anunció acciones legales contra la abogada Flor Canto

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La suspendida senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) exhibió este lunes dos conversaciones de WhatsApp con las que busca demostrar que es blanco de una campaña en su contra, luego de la denuncia por el presunto recorte de remuneraciones a una supuesta trabajadora de su despacho.

En diálogo con Infobae, la legisladora aseguró haber conversado con la denunciante, Miriam Cossio, quien —según afirmó— le atribuyó a la abogada Flor Canto el origen de las denuncias por presuntos intereses particulares.

“Tengo los mensajes, que se los voy a entregar, donde la supuesta denunciante me cuenta cómo se ha tramado todo. A lo largo de toda mi gestión legislativa, me he conducido bajo el estricto respeto a los derechos laborales y la dignidad de mi equipo, por lo que las acusaciones de un supuesto recorte de sueldo son completamente falsas”, dijo.

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“La señora Miriam Cossio no ha trabajado jamás en mi despacho; por lo tanto, no le he recortado nada. Por el contrario, a ella la he apoyado de forma voluntaria cuando se encontraba sin trabajo, de lo cual tengo pruebas”, sostuvo.

La legisladora negó las acusaciones y aseguró que Miriam Cossio nunca trabajó en su despacho. Además, sostuvo que fue ella quien la apoyó económicamente cuando se encontraba sin empleo

Robles, quien fue suspendida días atrás por su bancada tras ser acusada de traición al bloque de oposición en el Senado, afirmó que no permitirá “que manchen mi carrera con mentiras” y reiteró que iniciará acciones legales contra la letrada.

Cossio había declarado a la revista Hildebrandt en sus trece que trabajó en la oficina de enlace de la parlamentaria en Chanchamayo (Junín) y que, tras los presuntos recortes salariales, solo recibía S/1.000 en efectivo. Además, aseguró que era forza a cuidar a la hija de Robles durante toda la jornada laboral, motivo por el que renunció dos meses después.

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Durante 2025, siempre según el semanario, su exsecretaria le reclamó por mensajes la devolución de S/75.000 que, de acuerdo con su versión, correspondían al presunto recorte de su sueldo. “Es mi dinero, yo lo trabajé, aguanté tus insultos, soberbia y todo lo demás”, escribió.

La denuncia de Cossio, difundida por Hildebrandt en sus trece, señala que trabajó en la oficina de enlace de Robles en Chanchamayo, que solo recibía S/1.000 tras los presuntos recortes y que debía cuidar a la hija de la parlamentaria

Al ser consultada por esos mensajes, Robles dio versiones distintas: primero aseguró que el dinero estaba destinado a un evento social y que luego lo devolvió a sus trabajadoras, aunque posteriormente afirmó que “podían ser” donaciones mensuales realizadas por las propias empleadas.

Sobre votación en Senado

En la misma entrevista con este medio, la parlamentaria reiteró que solicitó revisar las cámaras de seguridad para verificar si mostró su voto durante la elección que dio la presidencia del Senado al fujimorista Miguel Torres.

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“No tengo miedo a acusaciones sin fundamentos. Es importante precisar que no fui la única persona que no mostró su voto y, en mi caso, siempre he sido transparente”, señaló, pese a que en ese momento no exhibió su cédula de votación, como se había acordado entre las cuatro bancadas de oposición.

Robles renunció en 2022 a la bancada de Perú Libre como “protesta ante los primeros pactos y acercamientos que dicha agrupación” entabló con Fuerza Popular, donde Waldemar Cerrón ejercía un rol determinante. de Vladimir Cerrón, fue miembro de la Mesa Directiva.