Perú
Agregar Infobae enGoogle

Turistas siguen arribando al aeródromo de Pisco pese a tragedia de avioneta en Nasca que dejó 13 fallecidos

Operadores turísticos afirman que los vuelos continúan bajo supervisión de las autoridades, mientras el sector busca evitar un impacto mayor en la llegada de visitantes

A raíz de un accidente aéreo en Ica, el Aeródromo María Reiche en Nasca experimenta una mayor afluencia de turistas. Los visitantes, redirigidos desde Ica, aguardan para sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nasca. 24 Horas
Guardar

El aeródromo María Reiche de Nasca mantiene su actividad turística pocos días después del accidente aéreo ocurrido el 1 de agosto en la región Ica. A pesar del impacto que dejó la tragedia, visitantes nacionales y extranjeros continúan llegando a la provincia con el objetivo de realizar el tradicional sobrevuelo a las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

El flujo de pasajeros refleja que las reservas programadas siguen en marcha en parte de las empresas autorizadas para operar en la zona. La continuidad de los vuelos turísticos coincide con las medidas adoptadas tras la suspensión temporal de Aerodiana, compañía involucrada en el accidente que dejó 13 personas fallecidas.

PUBLICIDAD

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones sobre las causas del siniestro, operadores turísticos y representantes del sector observan el comportamiento de la demanda. El turismo constituye una de las principales actividades económicas de Nasca, por lo que cualquier alteración en el transporte aéreo genera efectos sobre agencias de viaje, hoteles y otros servicios vinculados al destino.

En paralelo, empresarios y especialistas del sector turístico insisten en diferenciar el accidente de las operaciones que continúan bajo supervisión de las autoridades competentes. Esa posición busca ofrecer información a los visitantes que mantienen sus viajes programados hacia la provincia.

Turistas mantienen los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca

Durante la jornada, decenas de viajeros llegaron al aeródromo María Reiche para abordar vuelos turísticos con destino a las Líneas de Nasca. Entre los visitantes se encontraban ciudadanos procedentes de distintos países, quienes continuaron con los itinerarios previstos pese al accidente registrado días antes.

PUBLICIDAD

Uno de los turistas consultados indicó que reside en Italia y confirmó que realizaría el sobrevuelo. “Vengo visitando Nazca y recomendando a las personas que vengan a visitar las líneas de Nazca”, señaló antes de abordar la aeronave.

Otra visitante expresó su expectativa por conocer el sitio arqueológico desde el aire. “Es un sentimiento, creo que para mí es la primera vez que vengo y es una cosa muy linda... Invito a todos de venir acá y conocer todas las líneas”, manifestó durante su recorrido por el aeródromo.

Las imágenes difundidas desde el lugar también mostraron la presencia de grupos de turistas procedentes de distintos países que permanecían en las instalaciones a la espera de sus vuelos programados.

Suspensión de Aerodiana modifica la operación aérea

El aeródromo María Reiche mantiene sus operaciones turísticas pese al accidente aéreo del 1 de agosto. Composición: Infobae
El aeródromo María Reiche mantiene sus operaciones turísticas pese al accidente aéreo del 1 de agosto. Composición: Infobae

Según informó el secretario técnico de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Benavides, la suspensión temporal de Aerodiana modificó la distribución de los vuelos turísticos que anteriormente partían desde Pisco.

El representante explicó que parte de las reservas previstas para ese terminal aéreo comenzaron a atenderse desde Nasca. “En este momento hay un crecimiento en los sobrevuelos de la línea de Nazca de parte del aeropuerto de Nazca, por cuanto esta empresa, al ser cerrada o al ser suspendida, ha hecho que todo el movimiento aeroportuario que tenía en Pisco de parte de la línea de Nazca se traslade hasta Nazca para cumplir con sus reservas”, afirmó.

Benavides también precisó que existen cancelaciones de reservas previstas para los próximos meses, aunque consideró que parte de esa demanda podría compensarse con la operación que anteriormente se desarrollaba desde Pisco.

Asimismo, sostuvo que las empresas autorizadas mantienen sus actividades bajo los controles correspondientes. “A largo plazo, hay que decirle a la población, a los turistas, que el aeropuerto de Nazca es completamente seguro, las empresas que vengan completamente certificadas y la DGAC acá viene haciendo un trabajo minucioso”, declaró.

Operadores turísticos siguen atentos al impacto del accidente

Tras el trágico accidente aéreo en Nasca que dejó 13 víctimas fatales, los operadores turísticos expresan su preocupación por el futuro del destino. La aerolínea Aerodiana, que opera desde Pisco, ha suspendido temporalmente sus operaciones. Exitosa

La situación de Aerodiana continúa generando preocupación entre empresarios del sector turístico, quienes consideran que el accidente podría afectar la llegada de visitantes en las próximas semanas si disminuye la confianza en los vuelos turísticos.

La empresa inició operaciones en 2016 desde el aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera, ubicado en San Andrés, Pisco. Desde ese terminal realizaba entre cuatro y doce vuelos diarios con fines turísticos hacia las Islas Ballestas, en Paracas, y las Líneas de Nasca.

De acuerdo con información difundida por la administración del aeropuerto de Pisco, Aerodiana cuenta con tres aeronaves Cessna Grand Caravan, cada una con capacidad para doce pasajeros y dos pilotos. Tras el accidente ocurrido el 1 de agosto, la compañía interrumpió temporalmente sus operaciones.

En el mismo aeropuerto también opera Aeromoche, aunque con una frecuencia menor de vuelos turísticos. La infraestructura aeroportuaria de Pisco, inaugurada en marzo de 2016, también alberga escuelas de instrucción aérea que realizan vuelos de formación para futuros pilotos, actividad que se desarrolla de manera independiente a los servicios turísticos.

Temas Relacionados

Líneas de Nascaaccidente aéreoaeródromo María ReicheNascaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

A las oficinas de la ‘U’ se ha acercado la hoja de vida del exseleccionado uruguayo, quien hace no mucho defendió la camiseta de Peñarol. Su polifuncionalidad en el bloque bajo convence en Ate

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

La mandataria señaló que la solicitud será revisada por la Comisión de Gracias Presidenciales bajo criterios técnicos y humanitarios, una vez que sus integrantes asuman funciones

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La mandataria lidera el operativo de bienvenida a los ciudadanos retornados, garantiza asistencia integral y promueve la coordinación de organismos nacionales e internacionales para atender a los afectados del reciente desastre

Keiko Fujimori EN VIVO HOY lunes 3 de agosto: las actividades y agenda de la presidenta de la República

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

A días del clásico ante Universitario, el joven volante aseguró que el cuadro ‘celeste’ llega enfocado en sumar tres puntos este fin de semana en el Monumental de Ate

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

Teleférico de Miraflores: estas serían las tarifas para recorrer la Costa Verde antes del inicio de operaciones

La obra cuenta con un avanza al 91 % y espera culminar las pruebas técnicas y la certificación para iniciar operaciones a fines de agosto

Teleférico de Miraflores: estas serían las tarifas para recorrer la Costa Verde antes del inicio de operaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori acepta evaluar indulto a Alejandro Toledo y expresa condolencias a Eliane Karp

Keiko Fujimori se pronuncia por diputado acusado de agredir a su expareja: “Es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo”

ONPE pone la mira en Renovación Popular: usó US$6.400 del Estado para pagar libro digital de Pancho de Piérola

Keiko Fujimori advierte que Piura está “muy retrasada” ante el Fenómeno El Niño y destina 140 millones de soles para la emergencia

Padre de Antauro y Ollanta Humala revela pugna por herencia: “Me exigían por adelantado. Quisieron anularme y no me he dejado”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt rompe el silencio tras el incidente en Barcelona: “Mi equipo y yo no la pasamos bien”

Daniela Darcourt rompe el silencio tras el incidente en Barcelona: “Mi equipo y yo no la pasamos bien”

Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular investigado por lavado de activos

Roro, influencer española acusada de xenofobia, se disculpa con el Perú y aclara su comentario: “Era una niña ignorante”

Airbag vuelve a Lima en el Estadio San Marcos: fecha, precio de entradas, preventa y todo lo que debes saber

De Baudelaire a Cachuca: títulos recomendados para descubrir en la FIL Lima 2026

DEPORTES

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

Universitario suma una nueva alternativa para reforzar su defensa: Gastón Silva, mundialista con Uruguay, fue ofrecido y es evaluado

La dura exigencia que se impuso Ian Wisdom con la camiseta de Sporting Cristal para lo que resta del Clausura de Liga 1 2026

Cristiano Da Silva enciende la previa del Sporting Cristal vs Universitario por Clausura 2026: “Los clásicos no se juegan, se ganan”

Gino Peruzzi reconoce que el vestuario de Alianza Lima fue “el más complicado” que le tocó integrar a lo largo de su trayectoria

Horacio Melgarejo se propone a mejorar, tras actitudes controversiales con Cienciano: “Quiero cambiar esa imagen, estoy totalmente arrepentido”