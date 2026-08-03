Turistas siguen arribando al aeródromo de Pisco pese a tragedia de avioneta en Nasca que dejó 13 fallecidos

A raíz de un accidente aéreo en Ica, el Aeródromo María Reiche en Nasca experimenta una mayor afluencia de turistas. Los visitantes, redirigidos desde Ica, aguardan para sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nasca. 24 Horas

Guardar

El aeródromo María Reiche de Nasca mantiene su actividad turística pocos días después del accidente aéreo ocurrido el 1 de agosto en la región Ica. A pesar del impacto que dejó la tragedia, visitantes nacionales y extranjeros continúan llegando a la provincia con el objetivo de realizar el tradicional sobrevuelo a las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

El flujo de pasajeros refleja que las reservas programadas siguen en marcha en parte de las empresas autorizadas para operar en la zona. La continuidad de los vuelos turísticos coincide con las medidas adoptadas tras la suspensión temporal de Aerodiana, compañía involucrada en el accidente que dejó 13 personas fallecidas.

PUBLICIDAD

Mientras las autoridades mantienen las investigaciones sobre las causas del siniestro, operadores turísticos y representantes del sector observan el comportamiento de la demanda. El turismo constituye una de las principales actividades económicas de Nasca, por lo que cualquier alteración en el transporte aéreo genera efectos sobre agencias de viaje, hoteles y otros servicios vinculados al destino.

En paralelo, empresarios y especialistas del sector turístico insisten en diferenciar el accidente de las operaciones que continúan bajo supervisión de las autoridades competentes. Esa posición busca ofrecer información a los visitantes que mantienen sus viajes programados hacia la provincia.

Turistas mantienen los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca

Durante la jornada, decenas de viajeros llegaron al aeródromo María Reiche para abordar vuelos turísticos con destino a las Líneas de Nasca. Entre los visitantes se encontraban ciudadanos procedentes de distintos países, quienes continuaron con los itinerarios previstos pese al accidente registrado días antes.

PUBLICIDAD

Uno de los turistas consultados indicó que reside en Italia y confirmó que realizaría el sobrevuelo. “Vengo visitando Nazca y recomendando a las personas que vengan a visitar las líneas de Nazca”, señaló antes de abordar la aeronave.

Otra visitante expresó su expectativa por conocer el sitio arqueológico desde el aire. “Es un sentimiento, creo que para mí es la primera vez que vengo y es una cosa muy linda... Invito a todos de venir acá y conocer todas las líneas”, manifestó durante su recorrido por el aeródromo.

Las imágenes difundidas desde el lugar también mostraron la presencia de grupos de turistas procedentes de distintos países que permanecían en las instalaciones a la espera de sus vuelos programados.

PUBLICIDAD

Suspensión de Aerodiana modifica la operación aérea

El aeródromo María Reiche mantiene sus operaciones turísticas pese al accidente aéreo del 1 de agosto. Composición: Infobae

Según informó el secretario técnico de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Benavides, la suspensión temporal de Aerodiana modificó la distribución de los vuelos turísticos que anteriormente partían desde Pisco.

El representante explicó que parte de las reservas previstas para ese terminal aéreo comenzaron a atenderse desde Nasca. “En este momento hay un crecimiento en los sobrevuelos de la línea de Nazca de parte del aeropuerto de Nazca, por cuanto esta empresa, al ser cerrada o al ser suspendida, ha hecho que todo el movimiento aeroportuario que tenía en Pisco de parte de la línea de Nazca se traslade hasta Nazca para cumplir con sus reservas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Benavides también precisó que existen cancelaciones de reservas previstas para los próximos meses, aunque consideró que parte de esa demanda podría compensarse con la operación que anteriormente se desarrollaba desde Pisco.

Asimismo, sostuvo que las empresas autorizadas mantienen sus actividades bajo los controles correspondientes. “A largo plazo, hay que decirle a la población, a los turistas, que el aeropuerto de Nazca es completamente seguro, las empresas que vengan completamente certificadas y la DGAC acá viene haciendo un trabajo minucioso”, declaró.

Operadores turísticos siguen atentos al impacto del accidente

Tras el trágico accidente aéreo en Nasca que dejó 13 víctimas fatales, los operadores turísticos expresan su preocupación por el futuro del destino. La aerolínea Aerodiana, que opera desde Pisco, ha suspendido temporalmente sus operaciones. Exitosa

La situación de Aerodiana continúa generando preocupación entre empresarios del sector turístico, quienes consideran que el accidente podría afectar la llegada de visitantes en las próximas semanas si disminuye la confianza en los vuelos turísticos.

PUBLICIDAD

La empresa inició operaciones en 2016 desde el aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera, ubicado en San Andrés, Pisco. Desde ese terminal realizaba entre cuatro y doce vuelos diarios con fines turísticos hacia las Islas Ballestas, en Paracas, y las Líneas de Nasca.

De acuerdo con información difundida por la administración del aeropuerto de Pisco, Aerodiana cuenta con tres aeronaves Cessna Grand Caravan, cada una con capacidad para doce pasajeros y dos pilotos. Tras el accidente ocurrido el 1 de agosto, la compañía interrumpió temporalmente sus operaciones.

En el mismo aeropuerto también opera Aeromoche, aunque con una frecuencia menor de vuelos turísticos. La infraestructura aeroportuaria de Pisco, inaugurada en marzo de 2016, también alberga escuelas de instrucción aérea que realizan vuelos de formación para futuros pilotos, actividad que se desarrolla de manera independiente a los servicios turísticos.

PUBLICIDAD