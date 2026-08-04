Polémica en Chinchero: autoridades investigan ingreso de personas que jugaron fútbol dentro del complejo arqueológico del Cusco

El video difundido muestra a dos turistas extranjeros compartiendo un partido de fulbito con tres niños de la zona en un espacio donde este tipo de actividades está prohibido. Captura de video

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La difusión de imágenes registradas dentro del Parque Arqueológico de Chinchero motivó una reacción de las autoridades regionales de Cusco, que iniciaron acciones para esclarecer lo ocurrido y evaluar las medidas de control en uno de los espacios patrimoniales más visitados del Valle Sagrado.

El episodio abrió nuevamente el debate sobre el cumplimiento de las normas de conservación en los sitios arqueológicos y la capacidad de vigilancia frente al flujo diario de visitantes nacionales y extranjeros. La protección de estos espacios depende de reglas específicas destinadas a evitar actividades que puedan afectar su preservación.

Tras conocerse el caso, entidades vinculadas al turismo y al patrimonio coordinaron acciones para obtener información sobre la intervención del personal responsable del complejo y las condiciones en las que se produjo el ingreso de los visitantes involucrados.

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El Parque Arqueológico de Chinchero reúne vestigios de distintas etapas de la historia andina y conserva estructuras incas, sectores agrícolas y edificaciones coloniales. Su relevancia cultural convierte cualquier incidente ocurrido en su interior en un asunto de interés para las instituciones encargadas de su protección.

Gersetur solicita información sobre lo ocurrido en Chinchero

Un grupo de turistas fue grabado en el preciso momento en que jugaban un partido de 'fulbito' dentro del parque arqueológico de Chinchero, en Cusco, generando indignación por la falta de respeto al patrimonio cultural. Sol TV

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gersetur) pidió un informe a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco después de que se conociera que tres turistas extranjeros ingresaron al Complejo Arqueológico de Chinchero y disputaron un partido de fulbito junto con niños de la zona.

El hecho ocurrió durante la semana pasada y generó cuestionamientos debido a que las actividades deportivas no forman parte de los usos permitidos dentro de áreas declaradas patrimonio cultural. A partir de ese episodio, Gersetur solicitó información para conocer las circunstancias en las que ocurrió el ingreso y las acciones adoptadas por el personal responsable del recinto.

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La entidad regional recordó que las disposiciones vigentes prohíben cualquier práctica deportiva en zonas patrimoniales. Además, señaló la necesidad de fortalecer las labores de vigilancia dentro de los principales complejos arqueológicos de la región.

Gersetur indicó que la cantidad de trabajadores destinados a la protección de los centros arqueológicos resulta insuficiente frente a la demanda de visitantes que reciben estos espacios. Por ese motivo, solicitó la asignación de mayores recursos para reforzar la seguridad y mejorar las labores de control.

La institución remarcó que el objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de las normas de conservación y evitar situaciones similares en monumentos arqueológicos abiertos al turismo.

El pedido surge en un contexto de alta afluencia de visitantes hacia los principales atractivos del Cusco, circunstancia que exige una supervisión permanente en los accesos y durante los recorridos autorizados.

Un sitio arqueológico de importancia para el Valle Sagrado

Gobernador regional del Cusco busca que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-Yeol, visite y brinde "respuestas sobre el aeropuerto”. Foto: MTC

El Complejo Arqueológico de Chinchero integra el Circuito 2 del Boleto Turístico del Cusco y figura entre los principales destinos del Valle Sagrado. Según la Cámara de Comercio del Cusco, el recinto recibe un promedio de dos mil visitantes por día.

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El complejo destaca por sus andenes agrícolas de origen inca y por el templo colonial construido sobre bases prehispánicas. Su extensión alcanza las 43,10 hectáreas y posee un perímetro de 2.638,30 metros lineales.

El parque se ubica en las faldas del cerro Antaqasa o Antakillka, cerca de la quebrada de Chincana Wayqo, donde nace el riachuelo de Parqo, afluente del riachuelo de Arquillos, que desemboca en el río Vilcanota por la margen izquierda.