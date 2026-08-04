Gonzalo Bueno asegura su presencia en la clasificación del US Open 2026; Juan Pablo Varillas deberá esperar 13 bajas

Gonzalo Bueno jugará su cuarta clasificación de Grand Slam; mientras que Varillas deberá esperar bajas en el certamen. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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El tenis peruano tiene motivos para ilusionarse de cara al US Open 2026. Gonzalo Bueno, actualmente ubicado en el puesto #173 del ranking ATP, aseguró su presencia en la fase de clasificación del último Grand Slam de la temporada, mientras que Juan Pablo Varillas aparece como alterno #13 y todavía mantiene una posibilidad de disputar el torneo neoyorquino.

La actualización de la lista supone una noticia positiva para Bueno, quien viene consolidándose dentro del Top 200 y ahora tiene garantizado un lugar en la lucha por acceder al cuadro principal de Flushing Meadows. En el caso de Varillas, el camino es bastante más complejo: necesita que se produzcan 13 bajas o movimientos favorables entre los jugadores que lo anteceden para conseguir una plaza en la clasificación.

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El corte se redujo hasta el puesto #220 después de que seis tenistas optaran por utilizar su Ranking Protegido (PR). Los jugadores que recurrieron a este mecanismo fueron Carlos Taberner, Gerard Hong, Matteo Gigante, Felipe Meligeni Alves, Federico Coria y Nicolás Moreno de Alborán. Esto permitió que varios nombres avanzaran en la lista, aunque Varillas todavía quedó fuera de la zona de ingreso directo.

Juan Pablo Varillas aparece como el 13° alternante para la clasificación del US Open 2026. Crédito: X Spazio Tennis.

Si ‘Juampi’ consigue ingresar a la ‘qualy’ y tanto él como Bueno logran superar las tres rondas de clasificación, podría producirse un hecho inédito: tres tenistas peruanos en el cuadro principal de un Grand Slam, pues Ignacio Buse ya tiene asegurada su presencia y, además, podría partir como cabeza de serie.

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Gonzalo Bueno se prepara en pista dura

Gonzalo Bueno continuará su temporada 2026 con el cambio de superficie hacia las canchas duras de Norteamérica. El trujillano tiene previsto disputar el Challenger 75 de Kingston, programado entre el 17 y 22 de agosto, antes de afrontar la clasificación del US Open, que se desarrollará del 24 al 28 de agosto.

El peruano llega a esta parte del calendario después de una intensa gira sobre arcilla. Su última presentación fue en el Challenger 75 de Liberec, donde estuvo muy cerca de conquistar nuevamente el título. Bueno alcanzó la final y buscaba repetir el campeonato conseguido anteriormente, pero terminó cayendo frente al local Jan Kumstat.

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El tenista peruano le ganó con autoridad al eslovaco y definirá el título por segundo año consecutivo. (Tenis Peruano)

Ahora tendrá que adaptarse rápidamente a las condiciones de la pista dura. El objetivo será llegar a Nueva York con el ritmo necesario para afrontar una clasificación que le ofrecerá la posibilidad de conseguir un lugar en el cuadro principal del US Open.

Varillas firmó una semana notable en San Marino

Por su parte, Juan Pablo Varillas llega a esta definición con la confianza que le dejó su gran actuación en el Challenger 125 de San Marino. El peruano protagonizó una semana destacada en territorio europeo y consiguió regresar a una posición cercana al Top 230 del ranking ATP.

‘Juampi’ tuvo que comenzar el certamen desde la clasificación y protagonizó una importante remontada competitiva. En total, hilvanó cinco victorias consecutivas para instalarse en las semifinales del torneo, una instancia que no alcanzaba desde hacía más de tres años en un Challenger de esta categoría.

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El tenista peruano venció 2-0 al kazajo Timofey Skatov. Créditos: ATP Challenger.

Su actuación en San Marino le permitió sumar puntos valiosos y volver a meterse en la pelea por disputar la clasificación del US Open. Sin embargo, el ascenso no fue suficiente para asegurar su ingreso directo. Con el puesto #232, Varillas quedó como alterno #13 tras la actualización de la lista.

Ignacio Buse ya espera en el cuadro principal

Mientras Bueno tiene asegurada su presencia en la clasificación y Varillas todavía pelea por ingresar, Ignacio Buse afronta una situación mucho más favorable. El limeño ya tiene garantizado un lugar en el cuadro principal del US Open 2026 después de la extraordinaria temporada que viene protagonizando.

Buse ha dado un importante salto en el ranking ATP durante los últimos meses, luego de conseguir su primer título ATP en Hamburgo y sumar actuaciones destacadas en otros torneos del circuito. Su posición actual incluso le permitiría aspirar a ser uno de los preclasificados del US Open, algo que se definirá de acuerdo con el cierre del ranking previo al sorteo.

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Ignacio Buse jugará por segunda vez en el cuadro principal del US Open. Crédito: VisualesIA ScribNews.