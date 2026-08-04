Transportistas de Iquitos exigen subsidio al combustible para evitar aumento del pasaje urbano ante alza del diésel

Conductores de transporte público en Iquitos realizaron un plantón para exigir al Gobierno central un subsidio a los combustibles. El alza en el precio del petróleo amenaza con un inevitable incremento en el valor de los pasajes. (Crédito: Exitosa)

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Los transportistas de Iquitos realizaron una paralización y un plantón para exigir al Gobierno medidas frente al incremento del precio del combustible, principalmente del diésel, insumo utilizado por las unidades que brindan el servicio de transporte urbano en la ciudad. Según informó Exitosa, los conductores bloquearon temporalmente el tránsito vehicular como medida de protesta para llamar la atención de las autoridades locales y nacionales.

Los gremios de transportistas sostienen que el alza del precio del petróleo viene afectando directamente la estructura de costos del servicio, debido a que el combustible representa uno de los principales gastos para mantener operativas sus unidades. De acuerdo con lo señalado, el precio del galón de diésel habría aumentado entre 20 y 30 soles en los últimos días, generando preocupación por un posible incremento de las tarifas que pagan los usuarios.

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Un vehículo de transporte público en Iquitos exhibe un cartel con el mensaje "NO AL ALZA COMBUSTIBLE", en el contexto de la protesta de transportistas. (Exitosa)

Transportistas advierte alza del pasaje

Ante este escenario, los conductores solicitaron que el Ejecutivo implemente un subsidio al combustible que permita reducir el impacto del aumento del diésel y evitar que los costos sean trasladados a los pasajeros mediante una elevación del precio del pasaje urbano.

El servicio cumple un papel fundamental en la movilidad diaria de los ciudadanos de Iquitos, por lo que una eventual subida de tarifas podría afectar la economía de los usuarios. Por ello, plantearon que el Estado adopte medidas para mantener estable el costo del combustible destinado al transporte público.

La protesta generó restricciones en el tránsito de la ciudad, mientras los representantes del sector buscaban que sus reclamos sean atendidos por las autoridades. Los conductores señalaron que su pedido busca garantizar la continuidad del servicio sin afectar a la población.

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Vehículos de transporte público permanecen estacionados en una calle de Iquitos, Perú, durante una paralización por el alza del precio del diésel. (Exitosa)

Ejecutivo evaluará pedido

El reclamo de los transportistas fue trasladado al Gobierno mediante gestiones realizadas por parlamentarios de Loreto, quienes solicitaron que las autoridades nacionales evalúen medidas frente al incremento del precio del combustible. Según informó Exitosa, el Ministerio de Energía y Minas recibió una propuesta para establecer un subsidio al diésel, la cual será analizada en una próxima sesión del Consejo de Ministros.

El senador Juan Carlos de Águila Cárdenas señaló que se vienen realizando coordinaciones con el Ejecutivo para atender la demanda del sector transporte. Los conductores esperan que una eventual medida de apoyo permita reducir sus costos operativos y evitar un aumento del pasaje urbano que afecte a los usuarios de Iquitos.

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Efectivos de la Policía Nacional se posicionan con escudos durante la paralización de transportistas en Iquitos, que reclaman medidas por el incremento del precio del combustible.

Volqueteros y transportistas fluviales afectados

La Asociación de Volqueteros de Iquitos suspendió el abastecimiento de arena destinado a diversas obras de construcción en la ciudad como medida de protesta ante el incremento del precio del combustible. Los transportistas señalaron que el alza del diésel ha elevado sus costos operativos, debido a que requieren grandes cantidades de combustible para trasladar el material desde las zonas de extracción hasta los puntos de entrega.

Los gremios indicaron que continuar con sus actividades bajo las actuales condiciones representa pérdidas económicas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para encontrar una alternativa frente al aumento de los costos. Asimismo, advirtieron que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta concreta, lo que podría afectar el desarrollo de obras públicas y privadas que dependen del suministro de arena.

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Transportistas terrestres y fluviales de Iquitos protestan por el incremento del precio del combustible, que afecta sus costos operativos y el abastecimiento de materiales y pasajeros en la región.

Por otro lado, los transportistas fluviales del río Itaya también reportaron impactos por el incremento del precio de los combustibles. Ribelino Pinedo Dávila, presidente de la Asociación de Transportistas Los Delfines, informó que la gasolina en los grifos flotantes pasó de aproximadamente S/ 17.50 a S/ 22 por galón, reduciendo las ganancias del sector y aumentando sus gastos de operación. Pese a esta situación, señaló que por el momento no incrementarán el precio de los pasajes para evitar afectar a los usuarios que utilizan diariamente este servicio.