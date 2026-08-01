Juan Pablo Varillas se acerca al US Open 2026 tras su gran actuación en San Marino: ¿Qué necesita para acceder al cuarto Grand Slam?

Juan Pablo Varillas se acerca a disputar la clasificación del US Open 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

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El tenis peruano vive un momento de optimismo y expectativa en la recta final de la gira sobre tierra batida previa al cemento norteamericano. Juan Pablo Varillas ha vuelto a dar muestras de su categoría y garra al firmar una destacada actuación en el Challenger 125 de San Marino. Con este resultado, el raquetista nacional no solo dio un salto considerable en la clasificación mundial, sino que encendió la ilusión de meterse en la fase de clasificación (Qualy) del US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada.

El panorama para entrar a la Qualy en Nueva York

Con el ascenso en el ranking, la gran interrogante gira en torno a sus posibilidades reales de estar presente en Flushing Meadows. Considerando que el corte estimado para ingresar a la clasificación del cuadro estadounidense suele rondar el puesto 225°, las opciones del peruano se mantienen intactas. Al situarse bordando el casillero 232°, ‘Juampi’ dependerá de que se confirmen aproximadamente 8 bajas en la lista de inscritos antes del inicio de la Qualy, programada para el 24 de agosto.

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Un análisis del comportamiento de los últimos cuatro torneos de esta magnitud demuestra que las probabilidades están del lado del peruano:

US Open 2025: Corte en el puesto 237°.

Australian Open 2026: Corte en el puesto 234°.

Roland Garros 2026: Corte en el puesto 243°.

Wimbledon 2026: Corte en el puesto 246°.

El tenista peruano venció 2-0 al kazajo Timofey Skatov. Créditos: ATP Challenger.

Tomando en cuenta estas referencias históricas recientes, el margen juega a favor de la raqueta nacional, con un escenario favorable que supera el 70% de probabilidades de concreción. Además, de concretarse su acceso, el tenis nacional podría firmar un hito con una triple presencia peruana en el US Open 2026: Ignacio Buse con su boleto asegurado en el cuadro principal, Gonzalo Bueno firme en la Qualy y Varillas a la expectativa de sellar su boleto.

La excelente semana de Juan Pablo Varillas en San Marino

El camino de ‘Juanpi’ en suelo sanmarinense fue un reflejo de su capacidad de resiliencia. Partiendo desde la clasificación, el peruano tuvo que batallar desde abajo, hilvanando una sólida racha de cinco victorias consecutivas para instalarse en las semifinales de un torneo de categoría Challenger 125, algo que no lograba desde hacía más de tres años.

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Lamentablemente, el sueño de la final se vio frenado tras caer ante el prometedor croata Mili Poljicak (#352 ATP) con un marcador de 7-5 y 6-4, en un intenso cotejo que duró dos horas y un minuto. Pese a la derrota, la presentación de la raqueta peruana no fue mala: arrancó con un quiebre a favor en ambos parciales e incluso dispuso de dos puntos de set en la primera manga. Sin embargo, el tenista europeo logró encerrar al nacional en su patrón de juego para terminar remontando las acciones.

Juan Pablo Varillas ha celebrado un triunfo ante un tenista Top 150 luego de 16 meses. Con esta victoria, el peruano asegura volver al Top 250 del ranking ATP. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

El balance, de todos modos, es sumamente positivo. Gracias a esta gran semana, Varillas experimentará un ascenso meteórico de más de 40 casilleros en el ranking ATP. A partir de este lunes 3 de agosto, el peruano se ubicará entre el puesto 232° y 233° (dependiendo de si su vencedor se corona campeón), permitiéndole reencontrar buenas sensaciones de cara a los siguientes retos del circuito.

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¿Cómo le ha ido a Juan Pablo Varillas en el US Open?

El certamen estadounidense no es un territorio ajeno para la raqueta número uno de Perú en los últimos años. En la edición de 2023, luego de firmar una actuación memorable en Roland Garros, Varillas aterrizó en Flushing Meadows para debutar en el cuadro principal con una gesta inolvidable: venció con autoridad y remontada a Miomir Kecmanovic en primera ronda. No obstante, su aventura llegó a su fin en la fase posterior al cruzarse con el local Taylor Fritz, noveno sembrado del mundo en aquel momento.

Por su parte, en la temporada 2024, el peruano disputó la fase previa del certamen. En aquella ocasión, el sorteo y el desgaste físico le jugaron en contra, cayendo eliminado en la ronda inicial ante el francés Hugo Grenier por 6-0 y 6-4. Ahora, en este 2026, con el impulso anímico renovado tras lo hecho en San Marino, Varillas aguarda pacientemente el listado definitivo para ir en busca de una nueva revancha sobre las pistas de cemento neoyorquinas.

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Juan Pablo Varillas vs Taylor Fritz por segunda ronda de US Open 2023 - Crédito: Geoff Burke - USA TODAY Sports.