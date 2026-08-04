Violento choque de combis en el Callao deja 18 heridos: chofer quedó grave y PNP investiga exceso de velocidad

Cuatro ambulancias, bomberos, serenazgo y agentes policiales atendieron la emergencia registrada en una de las principales vías del primer puerto. // Video: TVPerú Noticias

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Al menos 18 personas resultaron heridas tras el choque entre dos combis de transporte público registrado la mañana de este martes 4 de agosto en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, en el Callao. El conductor de una de las unidades quedó gravemente herido luego de permanecer atrapado en la cabina, mientras equipos de emergencia desplegaron un operativo para rescatar a los pasajeros y trasladarlos a distintos hospitales.

El accidente movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos, serenos y cuatro ambulancias. Los heridos fueron evacuados a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Luis Negreiros Vega, donde recibieron atención médica. En paralelo, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del impacto. Entre las principales hipótesis figura el presunto exceso de velocidad, aunque también se verificará si las unidades involucradas operaban de manera informal.

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¿Cómo ocurrió el choque entre las dos combis en el Callao?

Composición: Infobae Perú

Las primeras investigaciones indican que el accidente se produjo en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, cuando dos combis que cubrían la ruta entre el Callao y Comas colisionaron por causas que todavía son materia de investigación. La fuerza del impacto dejó ambas unidades con severos daños materiales y provocó que decenas de pasajeros requirieran atención médica inmediata.

El conductor de una de las combis fue quien sufrió las lesiones más graves. Debido a que quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina, los equipos de emergencia tuvieron que realizar labores de rescate antes de trasladarlo a un establecimiento de salud. El resto de heridos fue evacuado en ambulancias a los hospitales Daniel Alcides Carrión y Luis Negreiros Vega, donde recibió atención de emergencia.

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Tras controlar la situación, agentes de la Comisaría de Bocanegra iniciaron las diligencias para determinar las responsabilidades del caso. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que el exceso de velocidad haya provocado el choque y revisará las cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir la secuencia del accidente. Asimismo, las autoridades verificarán si las combis involucradas cumplían con la normativa vigente para prestar el servicio de transporte público.

El accidente ocurre en un contexto preocupante para la seguridad vial en el país. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, hasta el 18 de julio se habían registrado 1.785 fallecidos por siniestros de tránsito a nivel nacional, siendo Lima y Callao las jurisdicciones que concentran el mayor número de víctimas.

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Números de emergencia y recomendaciones en caso de accidentes de tránsito

Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, informó a través de un comunicado oficial que el siniestro vehicular ocurrido en la mañana del 2 de junio de 2026 obligó al cierre parcial de la vía cerca del puente Hacho | Foto: VIA TV

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

110 para la Policía de Carreteras

116 para la Compañía de Bomberos

106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

La APESEG brindó las siguientes recomendaciones para prevenir estos lamentables siniestros:

Respeta las señales y semáforos. Sin importar si eres peatón, ciclista o conductor, las señales y las normas de tránsito están diseñadas para protegernos. Presta atención en todo momento. Evita distracciones como el uso del celular, audífonos o cualquier dispositivo que pueda desviar tu atención del entorno. Evita conductas de riesgo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias psicoactivas, respeta los límites de velocidad y no realices maniobras imprudentes. Evita distracciones al volante. No uses el celular, no ingieras alimentos ni realices otras actividades que desvíen tu atención mientras conduces. Revisa el estado de tu vehículo o bicicleta. Asegúrate de que los frenos, luces, neumáticos y otros sistemas estén en las mejores condiciones. Usa el equipo adecuado. Utiliza implementos que permitan a otros advertir tu presencia en las vías, y usa cinturón de seguridad o casco según se requiera. Promueve la educación vial. Participa en campañas y actividades para fomentar una cultura vial que genere conciencia colectiva.