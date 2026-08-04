Renuncia de Luis Rubio a un día del cierre de listas es una “trampa” que busca reelección “ilegal” de Rafael López Aliaga

Expertos electorales cuestionaron la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular y señalaron que podría ser una vía indirecta para que Rafael López Aliaga continúe al frente del municipio

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La renuncia del médico Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, presentada a un día del cierre del plazo para la inscripción de listas electorales, es una “triquiñuela” para permitir la continuidad de Rafael López Aliaga, líder de ese partido, al frente del municipio capitalino, advirtieron expertos este martes.

Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), afirmó que este tipo de movimientos respondería a una maniobra para evadir la prohibición constitucional de reelección de autoridades y permitir el retorno del exburgomaestre al cargo que dejó para postular, sin éxito, a la Presidencia.

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“Ciertamente, se veía venir. Se hablaba de la reelección encubierta. Ahora ya habría que borrar de esa frase la palabra encubierta, porque estamos ante claramente una reelección que burdamente quiso ser disfrazada de un cambio”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Rodríguez recordó que ya se habían presentado casos similares en más de 20 jurisdicciones y mencionó que, tras la dimisión de Rubio, aparecen nuevos escenarios donde candidatos a alcaldías dejan sus postulaciones para permitir que actuales autoridades puedan acceder nuevamente al cargo de manera indirecta.

Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, sostuvo que el movimiento buscaría evadir la prohibición constitucional de reelección y calificó el escenario como una “reelección encubierta”

“Algo está pasando. Nuestra democracia no está funcionando y las normas jurídicas al parecer se están convirtiendo en un medio catálogo de formalismos, que cualquier candidato pues puede burlarlos sin mayor problema”, manifestó.

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El exfuncionario señaló que la Constitución, mediante la modificación del artículo 194, impide actualmente la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, aunque reconoció que existen vacíos legales aprovechados por algunas organizaciones políticas.

“Lo que la ley ha buscado es de que haya alternancia en las alcaldías y en los gobiernos regionales. Y lo que se está haciendo es buscar la triquiñuela, la trampa para acceder a algo que legalmente está prohibido, que es la reelección”, afirmó.

Explicó que, aunque estas acciones pueden no ser consideradas ilícitas debido a los vacíos normativos, contradicen el objetivo de la norma electoral. Además, cuestionó que las disposiciones legales sean utilizadas solo desde una interpretación formal para permitir situaciones que la legislación buscaba impedir.

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“Las normas jurídicas no son un catálogo de formalismos que deben estar a disposición de legitimar aquello que el espíritu de la ley quería prohibir”, agregó.

La renuncia de Rubio fue comunicada mediante una carta dirigida a Renovación Popular, en la que señaló que su decisión responde a “razones estrictamente personales”, justo un día antes de que venza el plazo de presentación de listas de candidatos.

El experto en temas electorales José Naupari indicó en la misma televisora que uno de los plazos próximos a vencer corresponde al retiro y renuncia de candidatos, trámite que puede realizarse directamente ante los organismos electorales.

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José Naupari explicó que, si Rubio renuncia dentro del plazo y Renovación Popular gana las elecciones, López Aliaga podría asumir como alcalde de manera indirecta o, en su defecto, ocupar el cargo de primer regidor y luego decidir si lo acepta

“Hasta mañana los candidatos no tienen ni siquiera que comunicarle al partido, ellos van directamente al Jurado Electoral Especial, certifican su firma ante el secretario jurisdiccional, pagan su tasa, como lo viene diciendo el señor Rubio, y se apartan de la contienda”, explicó.

Advirtió que, si el aspirante a la Alcaldía renuncia dentro del plazo establecido y la lista obtiene la victoria electoral, quien inicialmente no podía postular al cargo, como López Aliaga, podría terminar siendo proclamado como burgomaestre.

No obstante, remarcó que la situación también depende de decisiones posteriores dentro de la organización política. “Porque podía ser caso que su partido no quede en primer lugar y por cifra repartidora, sí logre colocar uno, dos, tres, cinco regidurías”, dijo.

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“(En ese caso), el señor López Aliaga tendría que asumir (como primer regidor), salvo que, como ocurrió con el caso del Senado, decida no hacerlo, pues existe una ley expresa que se lo permite”, añadió.