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Jean Ferrari comparte su máximo sueño como directivo en FPF: “Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo”

El Director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol se atreve a soñar en grande, aunque la realidad dicta que la disciplina nacional no está en las mejores condiciones futbolísticas a comparación de estructuras con carteles ganadores

Jean Ferrari forma parte de la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Difusión
Jean Ferrari forma parte de la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol. - Crédito: Difusión
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A Jean Ferrari lo mueve los sueños. Varios de ellos los cristalizó con Universitario de Deportes. Intenta, ahora, materializar otros desde el seno de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tal vez el anhelo que tiene en mente es el más grande y para que se haga posible debe existir una sinergia total.

En declaraciones brindadas a Radio Programas del Perú, Ferrari ha reconocido que su propósito va más allá de impulsar la renovación de la selección peruana. El directivo desea que la ‘bicolor’ sea campeón del Mundial en un tiempo indeterminado, aunque es consciente que para que suceda las instituciones de la Liga 1 deben mejorar en cada una de sus esferas.

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Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF
Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF

Cómo nos gustaría ver a Perú en algún momento levantando la Copa del Mundo. Estamos bastante lejos, el sistema no nos lo permite, la inversión de los clubes es poca y la selección es la consecuencia de la problemática en cada equipo”, sostuvo Ferrari en Fútbol Como Cancha.

En la actualidad, Perú no se asoma siquiera al Top-10 del ranking FIFA y eso se debe a una involución absoluta tanto en juego como en renovación del plantel. De momento, la disciplina nacional está dando inicio a una nueva etapa pensando en acceder a la siguiente cita planetaria. El objetivo es levantar cabeza, remozar el plantel, avanzar en pasos adecuados y ser un seleccionado con jerarquía que pueda mirar a la misma altura a cualquiera. Lo que venga después solo será fruto de ese esfuerzo anhelado.

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Altura, oleada y sacramentada

Hasta hace unos meses, Jean Ferrari en compañía de Mano Menezes estuvo inmerso en una serie de viajes a escenarios deportivos de altitud en el país como parte de estrategia de cambio de localía para las Eliminatorias 2030, sistema indefinido en el formato de cruces y clasificaciones.

Quedando conforme con algunos recintos, el dirigente ha confirmado que la selección peruana contará con tres moradas definidas. “Las sedes para las Eliminatorias serán el estadio Nacional, el estadio Monumental, el estadio de Cusco y el de Puno”, dijo Jean con mucha seguridad.

Jean Ferrari – Selección Peruana – Perú – deportes – 4 agosto
La FPF sostiene una hoja de ruta enfocada en elevar el nivel competitivo: rivales de peso, más futbolistas en observación y una aceleración del trabajo a partir de marzo, según detalló Jean Ferrari. - Crédito: FPF

Eso sí, está más que previsto que Perú realice su función de local en la altura cuando desafíe a oponentes de mayor cartel que, sobre el papel, presentan mejores pergaminos jugando en la capital.

La idea, claro está, es que esos contrincantes sufran los estragos de las condiciones geográficas del interior del país. “Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0”, ejemplificó Jean.

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