Hachiko, el icónico perro japonés que esperó a su dueño por años, recibe homenaje en nuevo parque de Miraflores

Miraflores inauguró el parque Shibuya, un nuevo espacio inspirado en la cultura japonesa que cuenta con una estatua de Hachiko, el famoso perro recordado por su historia de lealtad. El alcalde Carlos Canales destacó que el proyecto busca fortalecer los lazos culturales entre Perú y Japón. Fuente: Exitosa Noticias

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El distrito de Miraflores inauguró el parque Shibuya, un nuevo espacio temático inspirado en la cultura japonesa que tiene como principal atractivo una estatua de Hachiko, el emblemático perro recordado por esperar durante años a su dueño en una estación de tren de Japón.

La ceremonia reunió a autoridades y representantes vinculados al proyecto de hermanamiento entre Miraflores y la ciudad de Shibuya, una iniciativa que busca estrechar la cooperación cultural y turística entre ambas localidades mediante espacios públicos con elementos representativos de cada ciudad.

Durante la actividad, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, explicó que el nuevo parque simboliza la amistad entre ambas ciudades y destacó que el homenaje a Hachiko representa valores como la fidelidad, la solidaridad y la hermandad.

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Autoridades de Miraflores y un representante japonés inauguran la estatua de Hachiko en el Parque Shibuya, con el océano Pacífico de fondo. (Composición: Infobae Perú)

Miraflores inaugura parque con homenaje a Hachiko, el famoso perro japonés

El burgomaestre señaló que la creación del parque Shibuya forma parte de un trabajo conjunto que el distrito mantiene desde hace más de dos años con la municipalidad japonesa. Según indicó, ambas ciudades comparten características similares y decidieron consolidar un hermanamiento a través de este proyecto.

“Miraflores es un distrito amigable con las mascotas y, dentro de un relacionamiento de más de dos años con la municipalidad de Shibuya, que tiene características similares, hemos hecho un hermanamiento y hoy inauguramos el parque Shibuya”, declaró Canales a Exitosa.

El alcalde recordó que la escultura rinde homenaje a la historia de Hachiko, el perro que permaneció durante años en la estación de Shibuya esperando a su propietario incluso después de su fallecimiento. Añadió que el nuevo espacio fue construido con el patrocinio de empresas privadas y busca convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

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Autoridades y ciudadanos asisten junto a sus mascotas a la inauguración del Parque Shibuya en Miraflores, un espacio que incluye la estatua del perro Hachiko. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Ciudad japonesa de Shibuya tendrá parque inspirado en Miraflores

Como parte del intercambio entre ambas ciudades, Canales anunció que el próximo 4 de diciembre será inaugurado el parque Miraflores en la ciudad de Shibuya, un espacio que exhibirá algunos de los principales atractivos turísticos del distrito limeño.

El proyecto contempla murales inspirados en lugares emblemáticos como el Faro La Marina, la zona de parapentes y el Puente de la Paz, con el propósito de acercar la identidad de Miraflores al público japonés.

“El 4 de diciembre inauguramos en Shibuya el parque Miraflores, donde habrá murales con nuestro faro, los parapentes y el Puente de la Paz. De esta forma no solo integramos a nuestras dos ciudades, sino que también promovemos la cultura japonesa aquí, en el malecón, en un área bien cuidada”, sostuvo el alcalde.

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Representantes se saludan en la inauguración del Parque Shibuya, el nuevo parque temático de cultura japonesa en Miraflores. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

Alcalde Canales adelanta cuándo comenzaría a operar el teleférico

Durante la entrevista, Carlos Canales también se refirió al avance del teleférico de Miraflores, una de las obras más esperadas del distrito. Indicó que actualmente el proyecto atraviesa la etapa final de certificación técnica a cargo de una empresa alemana.

“Estamos en el proceso de certificación. Una empresa alemana debe concluir esa evaluación y, una vez que termine, calculamos que en septiembre comenzará la marcha blanca y que la inauguración será la primera semana de octubre”, explicó.

El alcalde agregó que la marcha blanca será gratuita y estará dirigida prioritariamente a los vecinos de Miraflores. Además, señaló que la empresa concesionaria plantea una tarifa de entre S/15 y S/20, aunque el municipio solicitó un descuento adicional del 20 % para los residentes que utilicen el servicio para acceder a las playas con bicicletas o tablas de surf. También estimó que el sistema transportará entre 2.000 y 3.000 personas por día durante aproximadamente diez horas de operación.

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