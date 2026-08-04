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Peruano denuncia desde Rusia que fue engañado para ir a trabajar y terminó en la guerra: “Todo mi equipo murió”

El ciudadano aseguró que aceptó una oferta como personal de limpieza, pero fue obligado a firmar documentos en otro idioma y enviado al conflicto armado. Sus familiares exigen información sobre su paradero y el retorno de cientos de compatriotas

Familiares realizaron un plantón frente a la Embajada de Rusia para exigir respuestas sobre cerca de 459 compatriotas cuyo estado sigue siendo desconocido. // Video: ATV Noticias
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Los gritos de “¡Justicia!” volvieron a escucharse frente a la Embajada de Rusia en Lima. Decenas de familiares de peruanos enviados a Rusia realizaron un nuevo plantón para exigir información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, quienes, según denuncian, viajaron al país euroasiático tras recibir ofertas de trabajo, pero terminaron siendo incorporados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La incertidumbre crece porque muchos de ellos llevan meses sin comunicarse con sus familias y, hasta ahora, no existe una respuesta definitiva sobre su situación.

La protesta estuvo marcada por testimonios de profundo dolor. Mientras madres, esposas e hijos sostenían fotografías de sus familiares desaparecidos, uno de los ciudadanos peruanos que permanece en territorio ruso logró comunicarse en vivo con la prensa peruana para relatar las condiciones que, asegura, enfrentan los extranjeros reclutados. Paralelamente, los manifestantes pidieron la intervención de la Cancillería, de la presidenta Keiko Fujimori y del nuevo canciller Carlos Espá, para gestionar información oficial y la eventual repatriación de los compatriotas.

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Peruano atrapado en Rusia asegura que fue obligado a firmar documentos y enviado al frente de guerra

Soldado en uniforme militar de camuflaje y gorro, sentado en un vehículo. Lleva parches de banderas peruana y rusa, y cinta de San Jorge. Al fondo, cartel "ДОНЕЦК РОСТОВ" y humo
Un soldado con uniforme militar, que porta insignias de bandera peruana y rusa junto a la cinta de San Jorge, observa desde un vehículo blindado una zona de conflicto con un cartel de Donetsk y Rostov y edificaciones humeantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los momentos más impactantes de la jornada ocurrió durante una videollamada realizada con un ciudadano peruano identificado como José, quien afirmó encontrarse actualmente en Rusia tras haber viajado convencido de que desempeñaría labores de limpieza.

Según relató, la oferta laboral nunca se cumplió. Explicó que, apenas llegó al país, fue obligado a firmar un contrato redactado completamente en ruso, sin posibilidad de traducir su contenido ni comprender las condiciones que estaba aceptando.

Además, sostuvo que también le hicieron firmar un poder notarial y que posteriormente fue trasladado a un campamento militar, donde —según su versión— los reclutas extranjeros eran presionados para aceptar su incorporación a las fuerzas rusas.

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José afirmó que quienes se negaban a firmar eran amenazados con ser enviados a campamentos disciplinarios o directamente al frente de combate. También indicó que observó la muerte de varios compatriotas durante las operaciones militares y describió escenas de extrema violencia.

El ciudadano peruano relató que resultó gravemente herido durante un ataque y permaneció varios días sin recibir atención médica adecuada. Señaló que actualmente se encuentra en un centro de recuperación, aunque aseguró que ya le informaron que volvería a ser enviado al combate.

Durante la entrevista también indicó que intentó solicitar ayuda a la Embajada del Perú en Rusia, pero aseguró que la única alternativa que le plantearon fue intentar abandonar el lugar por sus propios medios, algo que considera imposible debido a la vigilancia militar existente.

Las declaraciones coinciden con otras denuncias conocidas en los últimos meses sobre ciudadanos extranjeros que habrían sido captados mediante promesas de empleo civil para luego terminar firmando contratos militares en idioma ruso.

Una investigación publicada semanas atrás por CNN reveló testimonios de familias peruanas cuyos parientes viajaron creyendo que trabajarían como cocineros, guardias de seguridad o personal de apoyo, pero posteriormente aparecieron en zonas cercanas al frente de guerra. El reportaje también recogió casos de contratos firmados sin traducción y denuncias sobre presuntas redes de reclutamiento que ofrecían elevados salarios para captar trabajadores latinoamericanos.

Familiares denuncian meses sin información y piden intervención urgente de la Cancillería

Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Mientras se desarrollaba la comunicación con José, decenas de familiares permanecían frente a la sede diplomática rusa sosteniendo fotografías y documentos relacionados con sus seres queridos.

Una de las hijas presentes contó que la última comunicación con su padre ocurrió el 2 de abril. Explicó que él había viajado convencido de que desempeñaría funciones como cuidador, luego de haber trabajado durante años como albañil y pintor en Perú.

Desde entonces, aseguró que no ha recibido ningún mensaje ni información oficial sobre su estado.

Otros familiares indicaron que varios compatriotas partieron buscando una oportunidad económica debido a la falta de empleo en el país y denunciaron que fueron convencidos mediante falsas promesas de trabajo.

Durante la manifestación también señalaron que desconocen si sus parientes permanecen con vida, se encuentran hospitalizados o fallecieron durante los enfrentamientos.

Los manifestantes afirmaron que existen aproximadamente 459 peruanos sobre los cuales continúan solicitando información y sostuvieron que recibieron versiones sobre una posible lista de fallecidos, aunque aseguran que dicha documentación no les ha sido entregada oficialmente.

Además, denunciaron que desde hace varios meses vienen solicitando respuestas sin obtener información concreta sobre el estado de sus familiares.

Según indicaron, las respuestas recibidas hasta ahora por parte de las autoridades han sido limitadas y no permiten confirmar la ubicación o condición de los ciudadanos peruanos que permanecen en territorio ruso.

Las familias solicitaron la intervención directa de la Cancillería peruana, argumentando que se requieren gestiones diplomáticas para conocer el paradero de los compatriotas y facilitar su retorno cuando sea posible.

El caso también es materia de investigación en Perú. De acuerdo con información difundida previamente, la Fiscalía investiga denuncias relacionadas con presuntas ofertas laborales falsas que habrían servido para captar ciudadanos y trasladarlos a Rusia, donde posteriormente terminaron participando en el conflicto armado. Las pesquisas buscan determinar si los hechos podrían configurar un caso de trata de personas con fines de explotación en un conflicto bélico.

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